Украинские пограничники задержали около 1400 человек на границе с Беларусью в 2025 году

В 2025 году украинские пограничники задержали около 1400 человек, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу Украины на направлении границы с Беларусью. Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Подробности

Несмотря на то, что основной поток нарушений приходится на границу со странами ЕС, белорусское направление остается активным, а пограничные подразделения продолжают фиксировать и пресекать попытки незаконного пересечения границы.

Больше всего попыток пересечения границы так и остается на границе со странами Европейского Союза, но на направлении границы с Беларусью также есть попытки незаконного пересечения границы, и мы этих нарушителей задерживаем, и в 2025 году таких нарушителей задержано около 1400 человек, которые пытались незаконно пересечь границу на этом направлении - заявил Андрей Демченко.

Напомним

Спикер ГПСУ Демченко заявил, что 45 тыс. человек – это те, кого задержали при попытке незаконного пересечения границы. Он подчеркнул, что ГПСУ не контролирует возвращение граждан из-за границы.