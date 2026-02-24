$43.300.02
публикации
Эксклюзивы
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образом

Киев • УНН

 • 244 просмотра

Молдавский артист Дан Балан дал концерт в Кишиневе, впервые за долгое время. Зрители отметили его изменившийся имидж: густые кудрявые волосы и очки.

Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образом

Знаменитый молдавский артист Дан Балан чрезвычайно редко фигурирует в информационном пространстве в последнее время. Однако его недавний выход на сцену ошеломил общественность. Об этом сообщает УНН.

Подробности

Итак, Балан впервые за долгий период времени дал концерт. Мероприятие проходило в Кишиневе. Зрители не только имели возможность услышать старые хиты знаменитости, но и увидели, как он сейчас выглядит. В частности, благодаря многочисленным роликам с фан-страниц селебритис мы можем видеть, что Дан не просто несколько постарел, но и изменил свой имидж.

В частности, теперь певец носит значительно более густые кудрявые волосы, которые на момент выступления он собрал повязкой. Кроме того, фронтмен теперь носит очки. Безусловно, черты лица Дана изменились по сравнению с тем временем, когда его в последний раз помнил украинский зритель, а именно речь идет о временах, когда певец был одним из судей шоу "Голос страны". Ныне же, Балана, которому уже 47,  не просто узнать сразу.

Следует добавить, что артист и ранее неоднократно выражал солидарность с Украиной после начала полномасштабного вторжения. Он выступал с концертами в разных украинских городах, в частности в Киеве и Одессе, а также открыто заявлял об отказе от русского языка, общаясь со своими поклонниками на украинском.

София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в Украину

Станислав Кармазин

КультураНовости МираУНН Lite
Музыкант
Война в Украине
Кишинёв
Украина
Одесса
Киев