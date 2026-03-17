В ОАЭ после удара дрона загорелось крупное газовое месторождение

В Объединенных Арабских Эмиратах после атаки беспилотника вспыхнул пожар на крупном газовом месторождении Шах. Об этом сообщили в пресс-службе властей Абу-Даби, передает Bloomberg, пишет УНН.

По официальной информации, в результате инцидента пострадавших нет. На месте работают пожарные и аварийные службы, которые занимаются ликвидацией возгорания.

Месторождение Шах расположено в пустыне Руб-эль-Хали к западу от Абу-Даби. Оно содержит газ с высоким содержанием серы и разрабатывается совместным предприятием государственной компании Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) и американской Occidental Petroleum.

Инцидент произошел на фоне роста атак на энергетическую инфраструктуру в регионе Персидского залива. За последние недели иранские дроны и ракеты неоднократно наносили удары по объектам в регионе на фоне войны между Ираном и союзниками США и Израиля.

На прошлой неделе ОАЭ временно остановили работу нефтеперерабатывающего завода в Рувайсе после пожара, вызванного атакой беспилотника. Также ключевой порт Фуджейра частично приостанавливал работу из-за подобного инцидента.

