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Уход за розами в течение года: что делать весной, летом, осенью и зимой, чтобы иметь здоровые цветы

Киев • УНН

 • 5656 просмотра

Розам нужно солнечное место, полив под корень и сезонная подкормка удобрениями. Правильная обрезка и защита от морозов обеспечат пышное цветение.

Уход за розами в течение года: что делать весной, летом, осенью и зимой, чтобы иметь здоровые цветы

Розы нуждаются в регулярном уходе на протяжении всего сезона. На состояние куста влияют место посадки, качество почвы, полив, подкормка, обрезка и защита от болезней и вредителей. Если эти работы выполнять вовремя, растение лучше наращивает побеги, формирует бутоны и легче переносит жару, дожди и морозы.

Что нужно делать, чтобы в своем саду вырастить здоровые розы, рассказывает УНН.

Основные правила ухода за розами

Уход за розами начинается с правильного выбора места для клумбы. Растениям нужны свет, рыхлая питательная почва, доступ воздуха к корням и отсутствие застоя воды. Кусты плохо реагируют на переувлажнение, загущенные посадки, недостаток солнца и нерегулярное внесение удобрений.

Как часто нужно поливать розы 

Розам нужен глубокий полив без застоя воды у корней. В жаркую погоду взрослые кусты обычно поливают один-два раза в неделю, если нет дождей. Молодые саженцы после посадки нуждаются в более частом контроле влажности, так как их корневая система еще не успела развиться.

Поливать цветы лучше утром или вечером. Воду нужно лить под корень, не заливая листья и бутоны. Влажные листья, особенно в загущенных посадках, повышают риск заболевания растения мучнистой росой и другими грибковыми заболеваниями. Для полива желательно использовать отстоявшуюся воду.

После полива почву вокруг куста осторожно рыхлят. Это улучшает доступ воздуха к корням и не дает образовываться плотной корке. Для сохранения влаги можно использовать мульчу: компост, измельченную кору, торф или сухую скошенную траву без семян сорняков.

Почва и подкормка для роз

Для роз подходит плодородная, рыхлая и хорошо дренированная почва со слабокислой или нейтральной реакцией. На тяжелых глинистых участках перед посадкой добавляют компост, перегной, песок или другие материалы для улучшения структуры земли. На песчаных почвах важно вносить органику.

Подкормку проводят несколько раз за сезон. Весной розам нужен азот, который помогает наращивать побеги и листья. В период формирования бутонов важными для цветов становятся фосфор и калий. Они поддерживают цветение, укрепляют побеги и способствуют росту растения.

Органические удобрения, в частности компост или хорошо перепревший перегной, можно вносить весной или в начале лета. Свежий навоз под розы не используют, так как он может повредить корни. Минеральные удобрения нужно применять по инструкции. Избыточная доза может вызвать ожоги корней и рост слабых побегов.

Во второй половине лета азотные подкормки ограничивают. В конце лета и осенью предпочтение отдают калийно-фосфорным удобрениям, если они необходимы по состоянию почвы и растения.

Освещение и температурные условия

Большинство роз лучше растет на хорошо освещенных участках. Для нормального цветения растениям нужно несколько часов прямого солнца в день. В тени побеги вытягиваются, бутонов становится меньше, а листья чаще поражают грибки и вредители. 

Место посадки должно быть защищено от сильного холодного ветра, так как сквозняки высушивают почву, повреждают молодые побеги и ухудшают зимовку. В то же время между кустами стоит оставить пространство для движения воздуха, иначе после дождей листья будут дольше оставаться влажными.

Пересадка и уход за корневой системой роз

Пересадка нужна, если роза растет на неудачном месте, плохо развивается, мешает другим растениям или нуждается в обновлении посадки. Процедуру проводят осторожно, так как повреждение корней влияет на приживаемость и дальнейшее цветение.

Перед пересадкой куст поливают, чтобы земля лучше держалась вокруг корней. Побеги частично укорачивают, чтобы уменьшить нагрузку на растение. После переноса на новое место розу хорошо поливают и в течение первых недель следят, чтобы почва не пересыхала.

Когда нужно пересаживать розы

Лучшее время для пересадки — ранняя весна, до начала активного роста, или осень после завершения цветения. Весенняя пересадка дает растению сезон для укоренения. Осенняя подходит тогда, когда до стабильных холодов остается достаточно времени.

Нежелательно пересаживать розы во время активного цветения, жары или засухи. Если пересадка вынужденная, нужно максимально сохранить земляной ком и регулярно контролировать влажность почвы.

Как правильно подготовить горшок или почву для розы

Для садовых роз посадочную яму готовят так, чтобы корни располагались свободно и не загибались. На тяжелых почвах нужен дренаж. В яму добавляют плодородную землю, компост и при необходимости специальное удобрение для роз.

Для контейнерного выращивания выбирают горшок с дренажными отверстиями. На дно кладут дренажный слой, а субстрат берут питательный и водопроницаемый. Объем горшка должен соответствовать размеру корневой системы. Маленький контейнер быстро пересыхает, а слишком большой при неправильном поливе долго удерживает лишнюю влагу.

Особенности корневой системы роз

Корневая система роз состоит из основных и мелких всасывающих корней. Мелкие корни обеспечивают растение водой и питательными веществами, поэтому при пересадке их нужно максимально сохранять. Пересушивание или сильное повреждение корней ухудшает приживаемость.

Если во время пересадки видны сухие, подгнившие или сломанные участки, их обрезают чистым инструментом до здоровой ткани. Саженцы с открытой корневой системой перед посадкой можно замочить в воде на несколько часов.

Уход за розами в разные времена года

Весной розы открывают после зимы, обрезают и подкармливают. Летом основными работами являются полив, рыхление, удаление отцветших бутонов и защита от болезней. Осенью кусты готовят к зимовке. Зимой контролируют укрытие.

Уход за розами весной 

Весной укрытие снимают постепенно, когда сильные морозы уже миновали и установилась теплая погода. После открытия кусты осматривают и удаляют сухие, подмерзшие, слабые и поврежденные побеги. Делают это чистым острым секатором.

Тип обрезки зависит от группы роз. Чайно-гибридные розы часто обрезают сильнее, флорибунду — умеренно, а у плетистых роз важно сохранить основные побеги, на которых формируется цветение. Перед обрезкой стоит учитывать сортовые особенности.

Уход за розами летом

Летом нужно удалять отцветшие цветы, если сорт цветет повторно. Также следует убирать сорняки, рыхлить почву и контролировать вредителей.

Для профилактики болезней важно не загущать посадки и не оставлять пораженные листья под кустами. 

Уход за розами осенью

Осенью цветы постепенно готовят к зиме. В этот период уменьшают полив, прекращают азотные подкормки и не стимулируют рост молодых побегов, так как именно они чаще погибают от мороза. 

Сухие, больные и поврежденные части растения удаляют. Опавшую листву из-под кустов убирают, особенно если в течение сезона были признаки грибковых болезней. Такие остатки не стоит закладывать в обычный компост.

Перед укрытием основание куста окучивают сухой землей или компостом. 

Плетистые розы по возможности снимают с опор, осторожно пригибают и фиксируют до наступления сильных морозов. Для укрытия используют агроволокно или другие материалы, пропускающие воздух.

Уход за розами зимой

Зимой важно защитить розы от мороза, колебаний температуры и выпревания. Укрытие не должно быть слишком плотным. Если внутри накапливается влага и нет доступа воздуха, побеги может поражать грибок.

Во время оттепелей стоит проверять состояние укрытия. Если оно намокло, просело или повредилось от ветра, его поправляют. Снег вокруг кустов можно оставлять как дополнительную защиту от холода. Контейнерные розы переносят в прохладное светлое помещение с температурой выше нуля или хорошо утепляют.

Возможные проблемы при выращивании роз и как их избежать

Самые частые проблемы при выращивании роз связаны с неправильным поливом, недостатком света, бедной почвой, загущением посадок и отсутствием профилактики. Если роза не цветет, причиной могут быть избыток азота, сильное затенение, ошибки при обрезке или ослабление после зимы.

Пожелтение листьев часто возникает из-за переувлажнения, нехватки питательных веществ или повреждения корней. Темные пятна на листьях могут свидетельствовать о грибковых болезнях. Скручивание молодых побегов и бутонов нередко связано с появлением тли или трипсов.

Чтобы уменьшить риски, розы высаживают на соответствующем расстоянии, поливают под корень, не оставляют больные листья под кустами и используют чистый инструмент для обрезки. Новые саженцы перед посадкой внимательно осматривают, чтобы не занести на участок вредителей или инфекцию.

Садовые растения для участка: виды, особенности выращивания и частые ошибки23.05.26, 09:27 • 90315 просмотров

Александра Василенко

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