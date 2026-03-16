ЕС завтра открывает технические переговоры по следующим кластерам для Украины - Марта Кос

Киев • УНН

 • 378 просмотра

Еврокомиссар Марта Кос анонсировала технические переговоры по всем кластерам вступления в ЕС. Союзники G7 модернизируют украинскую энергетику против атак рф.

Европейский Союз продолжит поддержку Украины и работает над усилением ее энергетической системы, несмотря на попытки россии воспользоваться международными кризисами для раскола союзников. Также ЕС готовится сделать новый шаг в переговорах по вступлению Украины в Евросоюз. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос, передает УНН.

Пока на Ближнем Востоке продолжается война, россия надеется найти усталость и раскол. Сегодня на Совете министров иностранных дел я подчеркнула, что мы должны доказать обратное 

– отметила Кос.

По ее словам, Европейский Союз вместе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и партнерами из стран G7 работает над модернизацией украинской энергетической системы, чтобы она могла выдерживать российские атаки.

Мы движемся вперед вместе с Денисом Шмыгалем и партнерами G7 в модернизации энергетической системы Украины, чтобы она могла выдерживать атаки россии 

– подчеркнула еврокомиссар.

Кос также сообщила, что уже в ближайшее время ЕС сделает новый шаг в процессе евроинтеграции Украины.

Завтра мы сделаем еще один шаг на пути реформ Украины в ЕС, открыв технические переговоры по всем оставшимся кластерам 

– заявила она.

Напомним 

Сегодня в Брюсселе состоялось второе министерское заседание Ukraine Energy Coordinating Group, так называемого "Энергетического Рамштайна". Как сообщил первый вице-премьер - министр энергетики Денис Шмыгаль, Украине необходимо как минимум 5,4 млрд евро из более широкого пакета финансовой поддержки в размере 90 млрд евро, чтобы начать реализацию Нацплана устойчивости.

Андрей Тимощенков

ЭкономикаПолитика
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Дипломатка
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Европейский Союз
Брюссель
Украина
Денис Шмыгаль