У Брюсселі відбулось друге засідання "Енергетичного Рамштайну". Україна заявила, що потребує 5,4 млрд євро

Сьогодні в Брюсселі відбулось друге міністерське засідання Ukraine Energy Coordinating Group, так званого "Енергетичного Рамштайну". Як повідомив перший віце-прем'єр - міністр енергетики Денис Шмигаль, Україні необхідно щонайменше 5,4 млрд євро з ширшого пакета фінансової підтримки у розмірі 90 млрд євро, щоб розпочати реалізацію Нацплану стійкості, передає УНН.

Ми вистояли цю зиму, зокрема завдяки підтримці й допомозі наших партнерів. Вдячні за це. Тепер наша мета — підготовка до наступного зимового періоду - повідомив Шмигаль.

Він зауважив, що РНБО затвердила Національний план стійкості України на 2026/2027 роки, аби забезпечити стійкість енергосистеми та гарантоване постачання електроенергії, води і тепла.

Для реалізації наших невідкладних та середньострокових пріоритетів Україні необхідно щонайменше 5,4 млрд євро з ширшого пакета фінансової підтримки у розмірі 90 млрд євро. Вдячні країнам G7, усім державам-членам ЄС та кожному партнеру, який стояв поруч із нами. Робота попереду чітко визначена. Розраховуємо на злагоджену й плідну роботу в межах нашої координаційної групи - резюмував Шмигаль.

