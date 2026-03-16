В Брюсселе состоялось второе заседание "Энергетического Рамштайна". Украина заявила, что нуждается в 5,4 млрд евро

Киев • УНН

 • 580 просмотра

Шмыгаль озвучил финансовые потребности на заседании Энергетического Рамштайна в Брюсселе. Средства необходимы для подготовки энергосистемы к следующей зиме.

Сегодня в Брюсселе состоялось второе министерское заседание Ukraine Energy Coordinating Group, так называемого "Энергетического Рамштайна". Как сообщил первый вице-премьер - министр энергетики Денис Шмыгаль, Украине необходимо по меньшей мере 5,4 млрд евро из более широкого пакета финансовой поддержки в размере 90 млрд евро, чтобы начать реализацию Нацплана устойчивости, передает УНН.

Мы выстояли эту зиму, в частности благодаря поддержке и помощи наших партнеров. Благодарны за это. Теперь наша цель — подготовка к следующему зимнему периоду 

- сообщил Шмыгаль.

Он отметил, что СНБО утвердил Национальный план устойчивости Украины на 2026/2027 годы, чтобы обеспечить устойчивость энергосистемы и гарантированное снабжение электроэнергии, воды и тепла.

Для реализации наших неотложных и среднесрочных приоритетов Украине необходимо по меньшей мере 5,4 млрд евро из более широкого пакета финансовой поддержки в размере 90 млрд евро. Благодарны странам G7, всем государствам-членам ЕС и каждому партнеру, который стоял рядом с нами. Работа впереди четко определена. Рассчитываем на слаженную и плодотворную работу в рамках нашей координационной группы 

- резюмировал Шмыгаль.

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Электроэнергия
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Европейский Союз
Брюссель
Денис Шмыгаль