"Энергетический Рамштайн": в правительстве сообщили, какую помощь получат от партнеров G7+
Киев • УНН
Международные партнеры на заседании "энергетического Рамштайна" G7+ подтвердили готовность продолжать поддержку Украины. Страны предоставят более $400 млн, почти €23 млн, €23 млн, €60 млн, €10 млн и другие пакеты помощи.
Подробности
Как сообщается, в частности речь идет о следующих пакетах помощи:
- США – более $400 млн;
- Великобритания – почти €23 млн;
- Нидерланды – €23 млн;
- Германия – €60 млн;
- Италия – €10 млн, дополнительно €50 млн заложено в бюджете на 2026 год.
Вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба во время заседания поблагодарил партнеров за быстрое реагирование и практическую помощь уже в январе:
- Европейская комиссия – 447 генераторов для Киева и общин по всей стране, с фокусом на прифронтовые области;
- Польша – почти 400 генераторов для Киевской области;
- Италия – 78 котлов высокой мощности;
- Литва – 90 генераторов;
- Германия (GIZ) – блочно-модульные котельные общей мощностью 16 МВт;
- Швейцария – до 500 тыс. евро для Харьковской и Киевской областей;
- Япония – 140 генераторов малой и средней мощности, 60 трансформаторов, 2 когенерационные установки;
- Франция – более 100 генераторов общей мощностью 13 МВт и другое оборудование;
"Ключевыми направлениями дальнейшей совместной работы, помимо расширения децентрализованной генерации для обеспечения теплоснабжения и водоснабжения, определены также наполнение Национального резерва мобильного энергетического оборудования, формирование "банка" критического оборудования для оперативного реагирования после атак, а также масштабирование физической защиты энергообъектов", - отметили в Минразвития.
