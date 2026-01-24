"Энергетический Рамштайн": в правительстве сообщили, какую помощь получат от партнеров G7+

На заседании "энергетического Рамштайна" в формате G7+ международные партнеры подтвердили готовность продолжать поддержку Украины новыми пакетами гуманитарной помощи, сообщили в Минразвития, пишет УНН.

Подробности

Как сообщается, в частности речь идет о следующих пакетах помощи:

США – более $400 млн;

Великобритания – почти €23 млн;

Нидерланды – €23 млн;

Германия – €60 млн;

Италия – €10 млн, дополнительно €50 млн заложено в бюджете на 2026 год.

Вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба во время заседания поблагодарил партнеров за быстрое реагирование и практическую помощь уже в январе:

Европейская комиссия – 447 генераторов для Киева и общин по всей стране, с фокусом на прифронтовые области;

Польша – почти 400 генераторов для Киевской области;

Италия – 78 котлов высокой мощности;

Литва – 90 генераторов;

Германия (GIZ) – блочно-модульные котельные общей мощностью 16 МВт;

Швейцария – до 500 тыс. евро для Харьковской и Киевской областей;

Япония – 140 генераторов малой и средней мощности, 60 трансформаторов, 2 когенерационные установки;

Франция – более 100 генераторов общей мощностью 13 МВт и другое оборудование;

"Ключевыми направлениями дальнейшей совместной работы, помимо расширения децентрализованной генерации для обеспечения теплоснабжения и водоснабжения, определены также наполнение Национального резерва мобильного энергетического оборудования, формирование "банка" критического оборудования для оперативного реагирования после атак, а также масштабирование физической защиты энергообъектов", - отметили в Минразвития.

