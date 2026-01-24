$43.170.01
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
07:25 • 6842 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 16164 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 31946 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 32400 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 29617 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 26028 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 49414 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53 • 44905 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 21565 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
"Энергетический Рамштайн": в правительстве сообщили, какую помощь получат от партнеров G7+

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Международные партнеры на заседании "энергетического Рамштайна" G7+ подтвердили готовность продолжать поддержку Украины. Страны предоставят более $400 млн, почти €23 млн, €23 млн, €60 млн, €10 млн и другие пакеты помощи.

На заседании "энергетического Рамштайна" в формате G7+ международные партнеры подтвердили готовность продолжать поддержку Украины новыми пакетами гуманитарной помощи, сообщили в Минразвития, пишет УНН.

Подробности

Как сообщается, в частности речь идет о следующих пакетах помощи:

  • США – более $400 млн;
    • Великобритания – почти €23 млн;
      • Нидерланды – €23 млн;
        • Германия – €60 млн;
          • Италия – €10 млн, дополнительно €50 млн заложено в бюджете на 2026 год.

            Вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба во время заседания поблагодарил партнеров за быстрое реагирование и практическую помощь уже в январе:

            • Европейская комиссия – 447 генераторов для Киева и общин по всей стране, с фокусом на прифронтовые области;
              • Польша – почти 400 генераторов для Киевской области;
                • Италия – 78 котлов высокой мощности;
                  • Литва – 90 генераторов;
                    • Германия (GIZ) – блочно-модульные котельные общей мощностью 16 МВт;
                      • Швейцария – до 500 тыс. евро для Харьковской и Киевской областей;
                        • Япония – 140 генераторов малой и средней мощности, 60 трансформаторов, 2 когенерационные установки;
                          • Франция – более 100 генераторов общей мощностью 13 МВт и другое оборудование;

                            "Ключевыми направлениями дальнейшей совместной работы, помимо расширения децентрализованной генерации для обеспечения теплоснабжения и водоснабжения,  определены также наполнение Национального резерва мобильного энергетического оборудования, формирование "банка" критического оборудования для оперативного реагирования после атак, а также масштабирование физической защиты энергообъектов", - отметили в Минразвития.

                            США постоянно отслеживают энергетическую ситуацию в Украине и продолжают оказывать гумпомощь - Стефанишина23.01.26, 22:25 • 3562 просмотра

                            Юлия Шрамко

