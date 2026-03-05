Громкие взрывы слышны в Абу-Даби, противовоздушная оборона реагирует на ракетную угрозу - CNN

$43.720.26
50.830.37
ukenru
Эксклюзив
12:41 • 18336 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
12:39 • 37999 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
12:11 • 32475 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
12:00 • 33007 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
11:33 • 51900 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 08:05 • 22731 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 46034 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 76199 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 97441 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 82916 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
4м/с
48%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украина отреагировала на передачу рф пленных украинцев в Венгрию - коордштаб призвал не делать из военных "разменную монету"5 марта, 06:54 • 31376 просмотра
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС5 марта, 09:41 • 59296 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto11:40 • 19662 просмотра
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы12:59 • 31250 просмотра
Shahed, поразивший британскую авиабазу на Кипре, был запущен не из Ирана - APPhoto13:04 • 29049 просмотра
публикации
Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизньPhoto14:41 • 4868 просмотра
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы12:59 • 31391 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
11:33 • 51880 просмотра
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС5 марта, 09:41 • 59408 просмотра
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto4 марта, 15:53 • 67765 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Лавров Сергей Викторович
Андрей Сибига
Эмманюэль Макрон
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Катар
Реклама
УНН Lite
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo15:38 • 850 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto11:40 • 19745 просмотра
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 36539 просмотра
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto4 марта, 12:28 • 51927 просмотра
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto3 марта, 17:13 • 54942 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Нефть марки Brent

Громкие взрывы слышны в Абу-Даби, противовоздушная оборона реагирует на ракетную угрозу - CNN

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Министерство обороны ОАЭ сообщило о перехвате ракет и беспилотников системами ПВО. Съемочная группа CNN в Абу-Даби слышала громкие взрывы.

Громкие взрывы слышны в Абу-Даби, противовоздушная оборона реагирует на ракетную угрозу - CNN

Системы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов реагируют на "ракетные и беспилотные угрозы, исходящие со стороны Ирана. Об этом заявило министерство обороны страны, передает УНН со ссылкой на CNN.

"Министерство обороны утверждает, что слышимые звуки являются результатом перехвата ракет и беспилотников системами ПВО", - говорится в заявлении министерства, опубликованном в социальных сетях.

ОАЭ рассматривают удар по Ирану - Axios03.03.26, 23:56 • 13224 просмотра

Недавно съемочная группа CNN в Абу-Даби услышала несколько громких взрывов.

Порты в ОАЭ и Омане подверглись атакам дронов03.03.26, 12:53 • 31860 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Воздушная тревога
Социальная сеть
Абу-Даби
Объединенные Арабские Эмираты
Иран