Громкие взрывы слышны в Абу-Даби, противовоздушная оборона реагирует на ракетную угрозу - CNN
Киев • УНН
Министерство обороны ОАЭ сообщило о перехвате ракет и беспилотников системами ПВО. Съемочная группа CNN в Абу-Даби слышала громкие взрывы.
Системы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов реагируют на "ракетные и беспилотные угрозы, исходящие со стороны Ирана. Об этом заявило министерство обороны страны, передает УНН со ссылкой на CNN.
"Министерство обороны утверждает, что слышимые звуки являются результатом перехвата ракет и беспилотников системами ПВО", - говорится в заявлении министерства, опубликованном в социальных сетях.
Недавно съемочная группа CNN в Абу-Даби услышала несколько громких взрывов.
