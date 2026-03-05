Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерство
Киев • УНН
Украинская певица Ирина Федишин получила награду "Золотое сердце" от Президента Украины Владимира Зеленского за волонтерскую деятельность. Она передала около 400 автомобилей украинским военным.
Итак, исполнительница рассказала, что была награждена знаком "Золотое сердце", которым отмечают людей, активно помогающих стране во время войны. По словам певицы, награду она получила за волонтерскую работу, которой занимается с начала полномасштабного вторжения.
Федишин поделилась, что воспринимает эту награду не только как собственное достижение, а как результат совместной работы большой команды людей, которые поддерживают ее благотворительные инициативы. Артистка поблагодарила всех, кто присоединяется к сбору средств, участвует в благотворительных аукционах и помогает организовывать помощь для украинских военных.
Эта награда - не только моя. Она принадлежит каждому, кто поддерживает наше общее дело. Спасибо волонтерской команде за ежедневный труд, своему мужу — за веру и поддержку, а также всем зрителям, которые приходят на концерты, донатят и помогают нашим защитникам
Исполнительница также подчеркнула, что планирует и в дальнейшем активно заниматься волонтерством. По ее словам, за время полномасштабной войны ей уже удалось передать украинским военным около 400 автомобилей, и эта помощь будет продолжать расти.
