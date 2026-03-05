Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерство

$43.720.26
50.830.37
ukenru
Эксклюзив
11:33 • 592 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
08:05 • 10589 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 31763 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 63807 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 72527 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 77235 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 12:44 • 42056 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 39057 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 61041 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 83091 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
6.1м/с
55%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Командующий ВМС КСИР выдвинул ультиматум Трампу и запретил приближаться к иранским берегам5 марта, 01:40 • 12776 просмотра
Белый дом объяснил появление сыпи на шее Трампа использованием профилактического крема5 марта, 02:39 • 7460 просмотра
Австралия присоединилась к глобальному альянсу G7 по добыче критически важных минералов5 марта, 04:09 • 13658 просмотра
Правительство Китая приказало нефтеперерабатывающим заводам прекратить экспорт топлива из-за войны в Персидском заливе5 марта, 04:30 • 70104 просмотра
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС09:41 • 11730 просмотра
публикации
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
11:33 • 592 просмотра
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС09:41 • 11919 просмотра
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto4 марта, 15:53 • 44074 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 72527 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 77235 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Каролин Ливитт
Ван И (политик)
Роберт Фицо
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Китай
Израиль
Реклама
УНН Lite
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto11:40 • 74 просмотра
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 24073 просмотра
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto4 марта, 12:28 • 40255 просмотра
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto3 марта, 17:13 • 44108 просмотра
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video3 марта, 14:39 • 51065 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Financial Times

Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерство

Киев • УНН

 • 74 просмотра

Украинская певица Ирина Федишин получила награду "Золотое сердце" от Президента Украины Владимира Зеленского за волонтерскую деятельность. Она передала около 400 автомобилей украинским военным.

Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерство

Украинская певица Ирина Федишин получила от президента Украины Владимира Зеленского специальную награду за волонтерскую деятельность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram знаменитости.

Итак, исполнительница рассказала, что была награждена знаком "Золотое сердце", которым отмечают людей, активно помогающих стране во время войны. По словам певицы, награду она получила за волонтерскую работу, которой занимается с начала полномасштабного вторжения.

Федишин поделилась, что воспринимает эту награду не только как собственное достижение, а как результат совместной работы большой команды людей, которые поддерживают ее благотворительные инициативы. Артистка поблагодарила всех, кто присоединяется к сбору средств, участвует в благотворительных аукционах и помогает организовывать помощь для украинских военных.

Эта награда - не только моя. Она принадлежит каждому, кто поддерживает наше общее дело. Спасибо волонтерской команде за ежедневный труд, своему мужу — за веру и поддержку, а также всем зрителям, которые приходят на концерты, донатят и помогают нашим защитникам

- отметила певица.

Исполнительница также подчеркнула, что планирует и в дальнейшем активно заниматься волонтерством. По ее словам, за время полномасштабной войны ей уже удалось передать украинским военным около 400 автомобилей, и эта помощь будет продолжать расти.

Напомним

Ранее УНН писал о том, как Владимир Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество.

Станислав Кармазин

ОбществоУНН Lite
Техника
Музыкант
Социальная сеть
Война в Украине
благотворительность
Владимир Зеленский
Украина