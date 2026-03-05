$43.450.22
Австралия присоединилась к глобальному альянсу G7 по добыче критически важных минералов

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Австралия официально присоединилась к альянсу G7 по критически важным полезным ископаемым. Это партнерство направлено на создание надежной цепочки поставок лития, урана и железной руды, минуя Китай.

Австралия присоединилась к глобальному альянсу G7 по добыче критически важных минералов
Фото: Reuters

Премьер-министр Канады Марк Карни во время визита в Канберру объявил о подписании стратегических соглашений с Австралией, которые предусматривают ее официальное вступление в альянс G7 по критически важным полезным ископаемым. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Партнерство направлено на создание надежной цепочки поставок лития, урана и железной руды в обход Китая, который в настоящее время доминирует на рынке переработки сырья для оборонной промышленности и полупроводников. Объединение усилий двух крупнейших экспортеров ресурсов позволит западным демократиям обеспечить энергетическую безопасность и ускорить развитие высокотехнологичных отраслей благодаря совместному управлению резервами.

Формирование крупнейшего в мире демократического объединения минеральных запасов

Альянс G7, инициированный Канадой в 2025 году, теперь охватывает страны, которые вместе контролируют более трети мировой добычи лития и около 40% железной руды. Марк Карни подчеркнул, что это сотрудничество является ответом на разрушение глобальной архитектуры безопасности и вызовы, которые стоят перед "средними государствами" в условиях геополитической нестабильности.

Ранее сегодня мы подписали ряд новых соглашений по критически важным полезным ископаемым, в частности по альянсу G7 по критически важным полезным ископаемым – крупнейшему объединению надежных демократических запасов полезных ископаемых в мире

– заявил Карни во время выступления перед австралийским парламентом.

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Техника
Энергетика
Марк Карни
Reuters
Австралия
Канада
Китай