14:04
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
13:14
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
12:39
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
12:15
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
11:34
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
10:00
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
27 января, 08:29
После того, как Odrex подал в суд на УНН, журналиста не пустили на пресс-конференцию
Эксклюзив
27 января, 07:30
В Киеве не хватает водителей: самый большой дефицит в автобусном сообщении
26 января, 17:23
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
26 января, 16:43
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
публикации
Эксклюзивы
Месторождение "Добра" будут разрабатывать шахтным методом, чтобы сохранить сельхозземли - Минэкономики

Киев • УНН

 • 92 просмотра

Компания Dobra Lithium будет разрабатывать литиевое месторождение "Добра" шахтным методом. Это позволит сохранить сельскохозяйственные земли и снизить воздействие на окружающую среду.

Месторождение "Добра" будут разрабатывать шахтным методом, чтобы сохранить сельхозземли - Минэкономики

Компания Dobra Lithium будет разрабатывать литиевое месторождение "Добра" шахтным методом, что позволит сохранить сельскохозяйственные земли. Об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев в интервью Deutsche Welle, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.

Для снижения рисков воздействия на окружающую среду компания Dobra Lithium будет осуществлять разработку литиевого месторождения "Добра" не карьерным, а более затратным и более экологичным шахтным методом. Это позволит сохранить подавляющее большинство сельскохозяйственных земель

- подчеркнул Соболев.

Так, перед началом работ инвестор соглашения о разделе продукции (СРП) должен провести новую оценку воздействия на окружающую среду. Процедура также включает этап общественного обсуждения, когда все желающие могут высказать свои замечания и предложения. По результатам процедуры будет заключение, в котором определяются условия ведения плановой деятельности и потенциальное воздействие на экосистему.

По словам Соболева, ключевым преимуществом заявки Dobra Lithium стали высокопрофессиональные, хорошо обоснованные и масштабные проектные предложения. Решение принималось не только на основе абсолютной суммы инвестиций, но и по совокупности девяти критериев, включая оценку программы работ, объем инвестиций, технологическую и финансовую состоятельность инвестора, поступления в бюджет, уровень привлечения украинских товаров и работ.

Разработка месторождения "Добра" может стать первым проектом в рамках украинско-американского соглашения о недрах. Однако, не обязательно, а при желании. Инвестор сможет подать свой проект на рассмотрение Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления

- добавил Соболев.

Привлечение инвесторов из США усиливает международное внимание к Украине и создает дополнительные гарантии безопасности для страны. Это открывает беспрецедентные возможности для вхождения Украины в высококонкурентную и высокотехнологичную мировую литиевую отрасль, подчеркнули в Минэкономики.

Напомним

В сентябре 2025 года Кабинет министров Украины обновил классификации запасов и ресурсов полезных ископаемых государственного фонда недр. Это ключевой элемент реформы недропользования и выполнения международных обязательств, в частности соглашения между Украиной и США о недрах.

Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT09.01.26, 16:44 • 49497 просмотров

Ольга Розгон

ЭкономикаПолитика
Село
Государственный бюджет
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Электроэнергия
Немецкая волна
Соединённые Штаты
Украина