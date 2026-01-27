Месторождение "Добра" будут разрабатывать шахтным методом, чтобы сохранить сельхозземли - Минэкономики

Компания Dobra Lithium будет разрабатывать литиевое месторождение "Добра" шахтным методом, что позволит сохранить сельскохозяйственные земли. Об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев в интервью Deutsche Welle, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.

Для снижения рисков воздействия на окружающую среду компания Dobra Lithium будет осуществлять разработку литиевого месторождения "Добра" не карьерным, а более затратным и более экологичным шахтным методом. Это позволит сохранить подавляющее большинство сельскохозяйственных земель - подчеркнул Соболев.

Так, перед началом работ инвестор соглашения о разделе продукции (СРП) должен провести новую оценку воздействия на окружающую среду. Процедура также включает этап общественного обсуждения, когда все желающие могут высказать свои замечания и предложения. По результатам процедуры будет заключение, в котором определяются условия ведения плановой деятельности и потенциальное воздействие на экосистему.

По словам Соболева, ключевым преимуществом заявки Dobra Lithium стали высокопрофессиональные, хорошо обоснованные и масштабные проектные предложения. Решение принималось не только на основе абсолютной суммы инвестиций, но и по совокупности девяти критериев, включая оценку программы работ, объем инвестиций, технологическую и финансовую состоятельность инвестора, поступления в бюджет, уровень привлечения украинских товаров и работ.

Разработка месторождения "Добра" может стать первым проектом в рамках украинско-американского соглашения о недрах. Однако, не обязательно, а при желании. Инвестор сможет подать свой проект на рассмотрение Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления - добавил Соболев.

Привлечение инвесторов из США усиливает международное внимание к Украине и создает дополнительные гарантии безопасности для страны. Это открывает беспрецедентные возможности для вхождения Украины в высококонкурентную и высокотехнологичную мировую литиевую отрасль, подчеркнули в Минэкономики.

В сентябре 2025 года Кабинет министров Украины обновил классификации запасов и ресурсов полезных ископаемых государственного фонда недр. Это ключевой элемент реформы недропользования и выполнения международных обязательств, в частности соглашения между Украиной и США о недрах.

