Родовище "Добра" розроблятимуть шахтним методом, щоб зберегти сільгоспземлі - Мінекономіки

В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
13:14 • 11925 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
12:39 • 10637 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
12:15 • 9234 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
11:34 • 17600 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
10:00 • 22543 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
27 січня, 08:29 • 16084 перегляди
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
Ексклюзив
27 січня, 07:30 • 18401 перегляди
У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
26 січня, 17:23 • 33097 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 82481 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Аварійні відключення світла охопили кілька областей - Укренерго27 січня, 06:18 • 28809 перегляди
Атака рф на Броди 27 січня: у місті відчувається дим, навчання в школах скасовано27 січня, 07:41 • 11586 перегляди
"Радимо звернутися до путіна, який почав цю війну": МЗС відповіло віцепрем'єру Італії Сальвіні на заяви про Зеленського та мирну угоду27 січня, 08:03 • 15855 перегляди
Міноборони рф заявило про захоплення Куп'янська-Вузлового та Новояковлівки: карти DeepState спростовують брехню росіянPhoto09:41 • 11596 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки11:42 • 15281 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки11:42 • 15427 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути11:34 • 17600 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз'яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу26 січня, 18:05 • 45655 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик11:53 • 7498 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 25362 перегляди
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров'ям співака та чому він не служив у ЗСУ26 січня, 14:43 • 24708 перегляди
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo26 січня, 14:07 • 25064 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів26 січня, 11:48 • 27773 перегляди
Родовище "Добра" розроблятимуть шахтним методом, щоб зберегти сільгоспземлі - Мінекономіки

Київ • УНН

 • 180 перегляди

Компанія Dobra Lithium розроблятиме літієве родовище "Добра" шахтним методом. Це дозволить зберегти сільськогосподарські землі та знизити вплив на довкілля.

Родовище "Добра" розроблятимуть шахтним методом, щоб зберегти сільгоспземлі - Мінекономіки

Компанія Dobra Lithium здійснюватиме розробку літієвого родовища "Добра" шахтним методом, що дозволить зберегти сільськогосподарські землі. Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев в інтерв'ю Deutsche Welle, пише УНН з посиланням на пресслужбу міністерства.

Для зниження ризиків впливу на довкілля компанія Dobra Lithium здійснюватиме розробку літієвого родовища "Добра" не кар’єрним, а більш витратним і більш екологічним шахтним методом. Це дозволить зберегти переважну більшість сільськогосподарських земель

- наголосив Соболев.

Так, перед початком робіт інвестор угоди про розподіл продукції (УРП) повинен зробити нову оцінку впливу на довкілля. Процедура також включає етап громадського обговорення, коли всі бажаючі можуть висловити свої застереження та пропозиції. За результатами процедури буде висновок, в якому визначаються умови ведення планової діяльності та потенційний вплив на екосистему.

За словами Соболева, ключовою перевагою заявки Dobra Lithium стали високопрофесійні, добре обгрунтовані і масштабні проєктні пропозиції. Рішення ухвалювалося не лише на основі абсолютної суми інвестицій, а й за сукупністю дев’яти критеріїв, включно з оцінкою програми робіт, обсягом інвестицій, технологічної та фінансової спроможності інвестора, надходжень до бюджету, рівнем залучення українських товарів та робіт.

Розробка родовища "Добра" може стати першим проєктом у межах українсько-американської угоди про надра. Однак, не обов'язково, а при бажанні. Інвестор зможе подати свій проєкт на розгляд Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови

- додав Соболев.

Залучення інвесторів із США посилює міжнародну увагу до України та створює додаткові гарантії безпеки для країни. Це відкриває безпрецедентні можливості для входження України у висококонкурентну та високотехнологічну світову літієву галузь, наголосили в Мінекономіки.

Нагадаємо

У вересні 2025 року Кабінет міністрів України оновив класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр. Це ключовий елемент реформи надрокористування та виконання міжнародних зобов'язань, зокрема угоди між Україною і США про надра.

Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT09.01.26, 16:44 • 49497 переглядiв

Ольга Розгон

ЕкономікаПолітика
Село
Державний бюджет
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Електроенергія
Deutsche Welle
Сполучені Штати Америки
Україна