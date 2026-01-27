Родовище "Добра" розроблятимуть шахтним методом, щоб зберегти сільгоспземлі - Мінекономіки

Компанія Dobra Lithium здійснюватиме розробку літієвого родовища "Добра" шахтним методом, що дозволить зберегти сільськогосподарські землі. Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев в інтерв'ю Deutsche Welle, пише УНН з посиланням на пресслужбу міністерства.

Для зниження ризиків впливу на довкілля компанія Dobra Lithium здійснюватиме розробку літієвого родовища "Добра" не кар’єрним, а більш витратним і більш екологічним шахтним методом. Це дозволить зберегти переважну більшість сільськогосподарських земель - наголосив Соболев.

Так, перед початком робіт інвестор угоди про розподіл продукції (УРП) повинен зробити нову оцінку впливу на довкілля. Процедура також включає етап громадського обговорення, коли всі бажаючі можуть висловити свої застереження та пропозиції. За результатами процедури буде висновок, в якому визначаються умови ведення планової діяльності та потенційний вплив на екосистему.

За словами Соболева, ключовою перевагою заявки Dobra Lithium стали високопрофесійні, добре обгрунтовані і масштабні проєктні пропозиції. Рішення ухвалювалося не лише на основі абсолютної суми інвестицій, а й за сукупністю дев’яти критеріїв, включно з оцінкою програми робіт, обсягом інвестицій, технологічної та фінансової спроможності інвестора, надходжень до бюджету, рівнем залучення українських товарів та робіт.

Розробка родовища "Добра" може стати першим проєктом у межах українсько-американської угоди про надра. Однак, не обов'язково, а при бажанні. Інвестор зможе подати свій проєкт на розгляд Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови - додав Соболев.

Залучення інвесторів із США посилює міжнародну увагу до України та створює додаткові гарантії безпеки для країни. Це відкриває безпрецедентні можливості для входження України у висококонкурентну та високотехнологічну світову літієву галузь, наголосили в Мінекономіки.

У вересні 2025 року Кабінет міністрів України оновив класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр. Це ключовий елемент реформи надрокористування та виконання міжнародних зобов'язань, зокрема угоди між Україною і США про надра.

