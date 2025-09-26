В Україні оновили класифікацію запасів і ресурсів копалин: у тому числі для угоди з США
Київ • УНН
Уряд України оновив класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр. Це ключовий елемент реформи надрокористування та виконання міжнародних зобов'язань, зокрема угоди між Україною і США про надра.
Уряд оновив класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр, що є ключовим елементом реформи надрокористування та у межах зобов'язань на виконання у тому числі так званої угоди між Україною і США про надра, повідомили у Мінекономіки у п'ятницю, пише УНН.
Деталі
Відповідна ухвалена урядом постанова, як вказано, приводить національну систему обліку та підрахунку запасів у відповідність до Рамкової класифікації ООН викопних енергетичних і мінеральних ресурсів.
Цей підхід застосовується у країнах ЄС та є обов’язковим для оцінки стратегічних проєктів у межах Регламенту ЄС про критичну сировину (Critical Raw Materials Act).
Постанова, за повідомленням, визначає єдині принципи геолого-економічної оцінки та державного обліку запасів залежно від їх соціально-економічного і промислового значення, рівня геологічної вивченості та готовності родовищ до промислового освоєння.
Ухвалене рішення є важливим кроком для розвитку української геології та надрокористування. Воно забезпечує прозорі та зрозумілі для інвесторів правила, інтегрує Україну в європейський простір і формує підґрунтя для розвитку ринку стратегічних і критичних матеріалів. Це перехід до більш складних та комплексних систем класифікації, а отже інструмент доступу до ринків капіталу для наших проєктів
Рішення уряду, як зазначається, також забезпечує виконання міжнародних зобов’язань України: загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази (закон від 18.12.2024 № 4154-ІХ), Плану у сфері управління критично важливими матеріалами та угоди між урядами України і США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови (Закон від 08.05.2025 № 4417-ІХ).
Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України наголошує, що оновлення класифікації є ключовим елементом реформи надрокористування. Воно сприятиме інтеграції України у європейський ринок критичних мінералів, підвищить прозорість і конкурентоспроможність економіки, сприятиме екологічно збалансованому використанню ресурсів і зміцнить позиції держави як надійного партнера у глобальній системі постачання стратегічної сировини.
