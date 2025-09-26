В Україні оновили класифікацію запасів і ресурсів копалин: у тому числі для угоди з США

$41.490.08
Ексклюзив
14:01 • 20 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
13:31 • 1776 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
12:45 • 5954 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
09:46 • 13260 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
09:25 • 18091 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
09:01 • 26481 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 32435 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 37131 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 28233 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
25 вересня, 16:17 • 39797 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Українська акторка отримала роль професорки у серіалі про Гаррі Поттера
26 вересня, 04:40 • 9854 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFans
26 вересня, 07:07 • 24492 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів
09:12 • 16164 перегляди
Якщо путін погодиться на перемир'я на будь-який період, то в Україні можуть пройти вибори - Зеленський
11:16 • 4948 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейків
12:18 • 10438 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
14:01 • 20 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейків
12:18 • 10590 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї
09:01 • 26481 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 32435 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 37131 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Юлія Свириденко
Марко Рубіо
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Копенгаген
Угорщина
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів
09:12 • 16301 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFans
26 вересня, 07:07 • 24631 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень
25 вересня, 10:47 • 32479 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії
25 вересня, 06:17 • 40377 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови
23 вересня, 12:00 • 73681 перегляди
Financial Times
Іскандер (ОТРК)
Ракетний комплекс "Панцир"
Дія (сервіс)
E-6 Mercury

В Україні оновили класифікацію запасів і ресурсів копалин: у тому числі для угоди з США

Київ • УНН

 • 474 перегляди

Уряд України оновив класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр. Це ключовий елемент реформи надрокористування та виконання міжнародних зобов'язань, зокрема угоди між Україною і США про надра.

В Україні оновили класифікацію запасів і ресурсів копалин: у тому числі для угоди з США

Уряд оновив класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр, що є ключовим елементом реформи надрокористування та у межах зобов'язань на виконання у тому числі так званої угоди між Україною і США про надра, повідомили у Мінекономіки у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

Відповідна ухвалена урядом постанова, як вказано, приводить національну систему обліку та підрахунку запасів у відповідність до Рамкової класифікації ООН викопних енергетичних і мінеральних ресурсів.

Цей підхід застосовується у країнах ЄС та є обов’язковим для оцінки стратегічних проєктів у межах Регламенту ЄС про критичну сировину (Critical Raw Materials Act).

Постанова, за повідомленням, визначає єдині принципи геолого-економічної оцінки та державного обліку запасів залежно від їх соціально-економічного і промислового значення, рівня геологічної вивченості та готовності родовищ до промислового освоєння.

Ухвалене рішення є важливим кроком для розвитку української геології та надрокористування. Воно забезпечує прозорі та зрозумілі для інвесторів правила, інтегрує Україну в європейський простір і формує підґрунтя для розвитку ринку стратегічних і критичних матеріалів. Це перехід до більш складних та комплексних систем класифікації, а отже інструмент доступу до ринків капіталу для наших проєктів

- зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Рішення уряду, як зазначається, також забезпечує виконання міжнародних зобов’язань України: загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази (закон від 18.12.2024 № 4154-ІХ), Плану у сфері управління критично важливими матеріалами та угоди між урядами України і США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови (Закон від 08.05.2025 № 4417-ІХ).

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України наголошує, що оновлення класифікації є ключовим елементом реформи надрокористування. Воно сприятиме інтеграції України у європейський ринок критичних мінералів, підвищить прозорість і конкурентоспроможність економіки, сприятиме екологічно збалансованому використанню ресурсів і зміцнить позиції держави як надійного партнера у глобальній системі постачання стратегічної сировини.

В Україні затвердили перелік стратегічних мінералів і надр для аукціонів: що увійшло до списку 14.07.25, 16:07 • 3487 переглядiв

Юлія Шрамко

