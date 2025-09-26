В Украине обновили классификацию запасов и ресурсов ископаемых: в том числе для соглашения с США

$41.490.08
13:31 • 588 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
12:45 • 3634 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
09:46 • 12456 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
09:25 • 17332 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
09:01 • 25163 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 31482 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 36262 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 28189 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
25 сентября, 16:17 • 39722 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41 • 35794 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
Эксклюзивы
Украина стремится завершить войну в этом году, несмотря на затягивание конфликта Россией - Сибига
26 сентября, 03:46
Украинская актриса получила роль профессора в сериале о Гарри Поттере
26 сентября, 04:40
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFans
26 сентября, 07:07
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов
09:12
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейков
12:18
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейков
12:18
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной Кореи
09:01
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровье
26 сентября, 06:40
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 31482 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
26 сентября, 05:30
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 36262 просмотра
Украинцы выбирают более дешевые аналоги: как политика высоких цен "Дарницы" ослабляет ее позиции на фармрынке
25 сентября, 14:30
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов
09:12
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFans
26 сентября, 07:07
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю
25 сентября, 10:47
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании
25 сентября, 06:17
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия
23 сентября, 12:00
В Украине обновили классификацию запасов и ресурсов ископаемых: в том числе для соглашения с США

Киев • УНН

 • 356 просмотра

Правительство Украины обновило классификации запасов и ресурсов полезных ископаемых государственного фонда недр. Это ключевой элемент реформы недропользования и выполнения международных обязательств, в частности соглашения между Украиной и США о недрах.

В Украине обновили классификацию запасов и ресурсов ископаемых: в том числе для соглашения с США

Правительство обновило классификации запасов и ресурсов полезных ископаемых государственного фонда недр, что является ключевым элементом реформы недропользования и в рамках обязательств по выполнению, в том числе так называемого соглашения между Украиной и США о недрах, сообщили в Минэкономики в пятницу, пишет УНН.

Детали

Соответствующее принятое правительством постановление, как указано, приводит национальную систему учета и подсчета запасов в соответствие с Рамочной классификацией ООН ископаемых энергетических и минеральных ресурсов.

Этот подход применяется в странах ЕС и является обязательным для оценки стратегических проектов в рамках Регламента ЕС о критическом сырье (Critical Raw Materials Act).

Постановление, по сообщению, определяет единые принципы геолого-экономической оценки и государственного учета запасов в зависимости от их социально-экономического и промышленного значения, уровня геологической изученности и готовности месторождений к промышленному освоению

Принятое решение является важным шагом для развития украинской геологии и недропользования. Оно обеспечивает прозрачные и понятные для инвесторов правила, интегрирует Украину в европейское пространство и формирует основу для развития рынка стратегических и критических материалов. Это переход к более сложным и комплексным системам классификации, а значит инструмент доступа к рынкам капитала для наших проектов

- отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

Решение правительства, как отмечается, также обеспечивает выполнение международных обязательств Украины: общегосударственной программы развития минерально-сырьевой базы (закон от 18.12.2024 № 4154-ІХ), Плана в сфере управления критически важными материалами и соглашения между правительствами Украины и США о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления (закон от 08.05.2025 № 4417-ІХ).

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины подчеркивает, что обновление классификации является ключевым элементом реформы недропользования. Оно будет способствовать интеграции Украины в европейский рынок критических минералов, повысит прозрачность и конкурентоспособность экономики, будет способствовать экологически сбалансированному использованию ресурсов и укрепит позиции государства как надежного партнера в глобальной системе поставок стратегического сырья.

В Украине утвердили перечень стратегических минералов и недр для аукционов: что вошло в список
14.07.25, 16:07

Юлия Шрамко

