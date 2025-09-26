В Украине обновили классификацию запасов и ресурсов ископаемых: в том числе для соглашения с США

Правительство обновило классификации запасов и ресурсов полезных ископаемых государственного фонда недр, что является ключевым элементом реформы недропользования и в рамках обязательств по выполнению, в том числе так называемого соглашения между Украиной и США о недрах, сообщили в Минэкономики в пятницу, пишет УНН.

Детали

Соответствующее принятое правительством постановление, как указано, приводит национальную систему учета и подсчета запасов в соответствие с Рамочной классификацией ООН ископаемых энергетических и минеральных ресурсов.

Этот подход применяется в странах ЕС и является обязательным для оценки стратегических проектов в рамках Регламента ЕС о критическом сырье (Critical Raw Materials Act).

Постановление, по сообщению, определяет единые принципы геолого-экономической оценки и государственного учета запасов в зависимости от их социально-экономического и промышленного значения, уровня геологической изученности и готовности месторождений к промышленному освоению

Принятое решение является важным шагом для развития украинской геологии и недропользования. Оно обеспечивает прозрачные и понятные для инвесторов правила, интегрирует Украину в европейское пространство и формирует основу для развития рынка стратегических и критических материалов. Это переход к более сложным и комплексным системам классификации, а значит инструмент доступа к рынкам капитала для наших проектов - отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

Решение правительства, как отмечается, также обеспечивает выполнение международных обязательств Украины: общегосударственной программы развития минерально-сырьевой базы (закон от 18.12.2024 № 4154-ІХ), Плана в сфере управления критически важными материалами и соглашения между правительствами Украины и США о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления (закон от 08.05.2025 № 4417-ІХ).

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины подчеркивает, что обновление классификации является ключевым элементом реформы недропользования. Оно будет способствовать интеграции Украины в европейский рынок критических минералов, повысит прозрачность и конкурентоспособность экономики, будет способствовать экологически сбалансированному использованию ресурсов и укрепит позиции государства как надежного партнера в глобальной системе поставок стратегического сырья.

