САП передала в суд обвинительный акт в отношении действующих и бывших должностных лиц АТ "Укргаздобыча". Их подозревают в махинациях с тарифами на добычу газа, что привело к убыткам на сумму более 340 млн грн.
Группа Нафтогаз сообщила об увеличении добычи газа на 0,7 млрд куб. м по сравнению с прошлым годом. Компания превысила плановые показатели на 2% и планирует обеспечить население Украины собственным ресурсом.
Запасы газа в украинских хранилищах превысили 12,4 млрд куб м. Этого объема достаточно для прохождения отопительного сезона, учитывая увеличенную добычу и дополнительные закупки из Европы.
Директора двух частных компаний подозреваются в присвоении 25 млн грн АО 'Укргаздобыча' из-за поставки некачественных железобетонных плит. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Предприятия Группы Нафтогаз добыли 8,6 млрд куб. м товарного газа за семь месяцев 2024 года. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, благодаря новым скважинам и технологиям.
АО "Укргаздобыча" запустило в эксплуатацию новую высокопроизводительную скважину с суточной добычей 274 тысячи кубических метров газа. Это увеличило суточную добычу газа на месторождении на 17%, а следующая скважина будет введена в эксплуатацию в августе.
В апреле 2024 года Группа Нафтогаз уплатила в государственный бюджет Украины 8 млрд грн, что составило 11,5% от общих налоговых поступлений за этот месяц.
Укргаздобыча ввела в эксплуатацию две мощные глубокие газовые скважины на востоке Украины с добычей 390 тыс. кубометров газа в сутки.
Ключевые компании Группы Нафтогаз - Укргаздобыча, Укрнафта, Укртрансгаз и Укртранснафта - улучшили свои финансовые результаты минимум на 40% в 2023 году, а НАК "Нафтогаз Украины" существенно сократил свой убыток по сравнению с предыдущим годом.
На газопроводе в Харьковской области произошла технологическая авария с пожаром, но она не повлияет на газоснабжение потребителей, никто не пострадал.
Житель Волынской области признал себя виновным в попытке подкупа должностного лица АО "Укргаздобыча" на сумму 300 000 гривен и просил передать деньги на нужды Вооруженных Сил Украины.
Несмотря на сложный старт из-за российских ракетных обстрелов, которые повредили 40% оборудования, "Центрэнерго" удалось увеличить мощность в шесть раз, наладить работу, скорректировать ремонтные программы и обеспечить стабильный отопительный сезон со светом и теплом без отключений и перебоев в поставках электроэнергии.
Украинская Группа Нафтогаз запустила новую скважину, которая дает 400 000 кубометров газа в сутки, что делает ее одной из самых продуктивных скважин компании в этом году.
Глава НАК "Нефтегаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что в этом году Украине впервые удалось пройти зиму, пользуясь только газом собственной добычи.
Украина увеличила суточную добычу газа, восстановив старую скважину, которая теперь добывает более 340 000 кубометров газа в сутки.
Впервые с 2022 года в украинский порт зашел груз с трубами для добычи газа - American Journal of Transportation.
Группа Нафтогаз сообщила, что две новые газовые скважины, запущенные в Украине на этой неделе, дают 550 000 кубометров газа в сутки.
Украина прошла первый отопительный сезон, полагаясь исключительно на газ собственной добычи, благодаря 11% увеличению добычи Нафтогазом и Укргаздобычей.