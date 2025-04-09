Укргаздобыча

В Украине запустили новую мощную скважину: около 400 тыс. куб. м газа в сутки

Украинская Группа Нафтогаз запустила новую скважину, которая дает 400 000 кубометров газа в сутки, что делает ее одной из самых продуктивных скважин компании в этом году.