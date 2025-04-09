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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26330 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Укргаздобыча

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Махинации более чем на 340 млн грн во время газодобычи: дело направлено в суд

САП передала в суд обвинительный акт в отношении действующих и бывших должностных лиц АТ "Укргаздобыча". Их подозревают в махинациях с тарифами на добычу газа, что привело к убыткам на сумму более 340 млн грн.

Криминал и ЧП • 4 марта, 18:10 • 13913 просмотра

Добычу газа в этом году нарастили до более 11 млрд куб. м - Нафтогаз

Группа Нафтогаз сообщила об увеличении добычи газа на 0,7 млрд куб. м по сравнению с прошлым годом. Компания превысила плановые показатели на 2% и планирует обеспечить население Украины собственным ресурсом.

Экономика • 11 октября, 10:19 • 10556 просмотра

Накопленного газа в украинских хранилищах достаточно для прохождения зимы - расчеты ExPro

Запасы газа в украинских хранилищах превысили 12,4 млрд куб м. Этого объема достаточно для прохождения отопительного сезона, учитывая увеличенную добычу и дополнительные закупки из Европы.

Экономика • 2 октября, 11:32 • 13770 просмотра

Занизили качество и нанесли огромный ущерб: директорам производственных компаний грозит до 12 лет лишения свободы

Директора двух частных компаний подозреваются в присвоении 25 млн грн АО 'Укргаздобыча' из-за поставки некачественных железобетонных плит. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Криминал и ЧП • 14 августа, 16:10 • 22082 просмотра

В этом году "Нафтогаз" увеличил добычу газа на почти 10% в этом году

Предприятия Группы Нафтогаз добыли 8,6 млрд куб. м товарного газа за семь месяцев 2024 года. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, благодаря новым скважинам и технологиям.

Экономика • 6 августа, 10:31 • 17361 просмотра

"Нафтогаз" запустил новую высокопроизводительную скважину, которая дает почти 300 тыс. кубометров газа в сутки

АО "Укргаздобыча" запустило в эксплуатацию новую высокопроизводительную скважину с суточной добычей 274 тысячи кубических метров газа. Это увеличило суточную добычу газа на месторождении на 17%, а следующая скважина будет введена в эксплуатацию в августе.

Общество • 30 июля, 07:49 • 23204 просмотра

В апреле 2024 года Группа Нафтогаз уплатила в госбюджет 8 млрд гривен

В апреле 2024 года Группа Нафтогаз уплатила в государственный бюджет Украины 8 млрд грн, что составило 11,5% от общих налоговых поступлений за этот месяц.

Экономика • 15 мая, 13:21 • 38588 просмотра

В Украине запустили две мощные глубинные скважины газа

Укргаздобыча ввела в эксплуатацию две мощные глубокие газовые скважины на востоке Украины с добычей 390 тыс. кубометров газа в сутки.

Экономика • 14 мая, 12:10 • 18331 просмотра

В 2023 году ключевые компании группы Нафтогаз улучшили финрезультаты на 40%

Ключевые компании Группы Нафтогаз - Укргаздобыча, Укрнафта, Укртрансгаз и Укртранснафта - улучшили свои финансовые результаты минимум на 40% в 2023 году, а НАК "Нафтогаз Украины" существенно сократил свой убыток по сравнению с предыдущим годом.

Экономика • 13 мая, 14:33 • 25278 просмотра

Авария на газопроводе в Харьковской области: Нафтогаз назвал ситуацию контролируемой, без влияния на поставки

На газопроводе в Харьковской области произошла технологическая авария с пожаром, но она не повлияет на газоснабжение потребителей, никто не пострадал.

Общество • 19 апреля, 05:58 • 31938 просмотра

Попытка подкупа в Укргаздобыче: обвиняемый признал вину и просит перечислить 300 тыс. грн на нужды ВСУ

Житель Волынской области признал себя виновным в попытке подкупа должностного лица АО "Укргаздобыча" на сумму 300 000 гривен и просил передать деньги на нужды Вооруженных Сил Украины.

Криминал и ЧП • 18 апреля, 14:41 • 19815 просмотра

россияне повредили почти половину оборудования ТЭС: в "Центрэнерго" рассказали об основных вызовах отопительного сезона

Несмотря на сложный старт из-за российских ракетных обстрелов, которые повредили 40% оборудования, "Центрэнерго" удалось увеличить мощность в шесть раз, наладить работу, скорректировать ремонтные программы и обеспечить стабильный отопительный сезон со светом и теплом без отключений и перебоев в поставках электроэнергии.

Война • 21 марта, 10:11 • 25981 просмотра

В Украине запустили новую мощную скважину: около 400 тыс. куб. м газа в сутки

Украинская Группа Нафтогаз запустила новую скважину, которая дает 400 000 кубометров газа в сутки, что делает ее одной из самых продуктивных скважин компании в этом году.

Экономика • 6 марта, 14:38 • 26782 просмотра

Украина прошла зиму на газе собственной добычи - Чернышов

Глава НАК "Нефтегаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что в этом году Украине впервые удалось пройти зиму, пользуясь только газом собственной добычи.

Экономика • 1 марта, 10:34 • 29784 просмотра

Украина увеличила ежедневную добычу газа благодаря восстановлению старой скважины

Украина увеличила суточную добычу газа, восстановив старую скважину, которая теперь добывает более 340 000 кубометров газа в сутки.

Экономика • 15 февраля, 14:41 • 23014 просмотра

Впервые с 2022 года в украинский порт зашел груз с трубами для добычи газа - American Journal of Transportation

Впервые с 2022 года в украинский порт зашел груз с трубами для добычи газа - American Journal of Transportation.

Война • 12 февраля, 13:09 • 25546 просмотра

В Украине запустили еще две газовые скважины: дают 550 тыс. кубов газа в сутки

Группа Нафтогаз сообщила, что две новые газовые скважины, запущенные в Украине на этой неделе, дают 550 000 кубометров газа в сутки.

Экономика • 8 февраля, 12:00 • 23637 просмотра

Украина впервые проходит отопительный за счет газа собственной добычи - Шмыгаль

Украина прошла первый отопительный сезон, полагаясь исключительно на газ собственной добычи, благодаря 11% увеличению добычи Нафтогазом и Укргаздобычей.

Экономика • 30 января, 17:37 • 37005 просмотра