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Сотни миллионов налогов под угрозой: почему Украина не может позволить себе потерять авиаотрасль

Киев • УНН

 • 3752 просмотра

Авиационная отрасль Украины уплатила рекордные 702 млн грн налогов в 2025 году, несмотря на закрытое небо. Из-за уголовных дел БЭБ по лизингу самолетов и падения рентабельности бизнес рискует выйти из украинской юрисдикции.

Сотни миллионов налогов под угрозой: почему Украина не может позволить себе потерять авиаотрасль

Украинская авиационная отрасль, которая даже в условиях полномасштабной войны продолжает платить сотни миллионов гривен налогов и сохранять высококвалифицированные кадры, оказалась под давлением, и встает вопрос о ее выживании. Если практика уголовного преследования авиакомпаний и попытки дополнительного фискального давления продолжатся, часть бизнеса может окончательно уйти с украинского рынка. Следствием станет не только потеря значительных вливаний в бюджет, но и ослабление одной из отраслей, которая способна стать драйвером послевоенного восстановления экономики Украины, пишет УНН.

Рекордные налоги несмотря на закрытое небо

С начала полномасштабного вторжения России украинское небо для гражданской авиации остается закрытым. Однако авиакомпании смогли адаптироваться к новым условиям работы - большинство операторов были вынуждены релоцировать свою деятельность за границу, переориентироваться на международные рынки, выполнение специализированных авиационных работ, осуществление гуманитарных миссий, грузовых перевозок и другие направления деятельности.

При этом отрасль продолжила работать в украинской юрисдикции и платить налоги в бюджет. По данным Государственной налоговой службы Украины, в 2025 году предприятия авиационной отрасли перечислили в бюджет более 702 млн грн налогов. Это самый большой показатель за последние восемь лет. Что интересно, больше всего налоговых поступлений было от компаний, осуществляющих пассажирские перевозки, что в очередной раз доказывает, что отрасль гражданской авиации жива, хотя самолеты пока и не летают над Украиной.

В условиях значительной нагрузки на государственные финансы в связи с расходами на оборону почти миллиард гривен налогов имеет особое значение. Потеря даже части этих средств станет дополнительным ударом по бюджету, который работает в режиме постоянного дефицита, а Правительство ищет дополнительные источники финансирования и просит помощь у международных партнеров.

Отрасль теряет рентабельность

Высокие налоговые поступления не означают, что авиакомпании переживают успешный период. Напротив, финансовые показатели 16 украинских авиаперевозчиков за последние 5 лет свидетельствуют о постепенном ухудшении ситуации в секторе.

Анализ финансовой отчетности участников рынка показывает, что значительная часть компаний работает с убытками уже четвертый год подряд. Даже те авиаперевозчики, которым пока удается оставаться прибыльными, демонстрируют стремительное сокращение рентабельности и маржи.

Причины падения очевидны: закрытие украинского воздушного пространства, необходимость релокации персонала и флота, рост операционных расходов, сложности работы на международных рынках и общая экономическая нестабильность.

Несмотря на это, компании продолжают удерживать персонал, сохранять летный и технический состав, поддерживать сертификацию и выполнять свои обязательства перед государством. К тому же в Украине остались работать частные авиастроительные предприятия, которые сейчас сконцентрированы на ремонте военной техники. Их удается удерживать за счет государственных контрактов, а также финансовых вливаний авиакомпаний.

Именно поэтому любое дополнительное давление на отрасль, как фискальное, так и уголовное, сегодня значительно опаснее, чем несколько лет назад. Если раньше предприятия могли компенсировать такие риски благодаря прибыльности, то сейчас многие работают с минимальным запасом финансовой прочности.

Давление со стороны БЭБ усиливает риски

Особое беспокойство вызывает ситуация вокруг уголовных производств, открытых в отношении ряда украинских авиакомпаний, которые пользуются международным лизингом воздушных судов.

Под давлением оказались компании, которые работают по механизмам, десятилетиями используемым в глобальной авиационной индустрии. Бюро экономической безопасности пытается трактовать платежи за лизинг самолетов у нерезидентов Украины как роялти, что стало основанием для открытия уголовных дел. От такого подхода правоохранительного органа к трактовке аренды транспорта как пользования интеллектуальной собственностью пострадали как минимум 5 авиакомпаний, в частности МАУ, "Авиакомпания Константа", "Урга", Н3Operations и "Скайлайн".

Опрошенные УНН юристы, налоговые консультанты и адвокаты неоднократно подчеркивали, что такая позиция противоречит международным конвенциям об избежании двойного налогообложения, положениям Налогового кодекса и сложившейся судебной практике. Кроме того, тот факт, что украинское налоговое законодательство в части лизинга воздушных судов не менялось последние 30 лет, наталкивает на выводы о сознательном давлении на бизнес со стороны Бюро экономической безопасности. Ведь претензии к деятельности сразу ряда авиакомпаний у правоохранителей возникли только после 2024 года, хотя в деятельности предприятий ничего не изменилось.

По мнению экспертов, проблема выходит далеко за пределы отдельных уголовных производств. Для бизнеса, который уже пятый год работает в чрезвычайных условиях, дополнительные уголовные риски могут стать последним аргументом в пользу полного переноса деятельности в другие юрисдикции.

Потеря авиации приведет к замедлению экономического роста

Дальнейшее давление на авиационную отрасль может стоить государству значительно дороже, чем кажется на первый взгляд. В случае ухода авиакомпаний из украинской юрисдикции бюджет потеряет сотни миллионов гривен налоговых поступлений, однако это даже не самое опасное последствие. Украина  рискует потерять тысячи высококвалифицированных специалистов: пилотов, инженеров, техников, конструкторов и других специалистов, подготовка которых требует многих лет и значительных ресурсов.

Вместе с авиаперевозчиками под удар попадут смежные направления – авиаремонт, техническое обслуживание воздушных судов, логистика, подготовка кадров и другие сегменты, формирующие единую авиационную экосистему. Потеря таких компетенций особенно опасна с учетом того, что именно гражданская авиация рассматривается экономическими экспертами как один из крупнейших драйверов послевоенного восстановления Украины, после агропромышленного комплекса.

Авиационная сфера – это одна из сфер, где Украина может восстановить и далее развивать свои ведущие позиции в глобальной экономике. Если так сказать образно, то в принципе ключевые направления, ключевые сферы развития украинской экономики четко отражены на украинском государственном флаге. То есть голубой цвет – это небо, а что такое небо – это авиакосмическая сфера, а что такое пшеничное поле – это аграрная сфера

- отмечает председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Авиационная отрасль имеет мощный мультипликативный эффект для экономики, стимулируя развитие туризма, международной торговли, транспортной инфраструктуры, сервисных услуг и высокотехнологичного производства. Восстановление работы украинских аэропортов после завершения войны станет одним из ключевых сигналов для международных инвесторов о возвращении страны к нормальной экономической жизни.

Давление вместо права: почему БЭБ должно прекратить преследование авиакомпаний за лизинг26.05.26, 17:01 • 93456 просмотров

Евгений Царенко

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