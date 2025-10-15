Богдан Бойко
Богдан Бойко – предприниматель, инвестор, президент харьковского футбольного клуба "Металлист 1925".
Богдан Владимирович Бойко – родился 26 августа 1998 года. Выпускник Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Имеет опыт реализации инновационных проектов в сферах энергетики, ресторанного бизнеса и сельского хозяйства. В 2008-2013 годах занимался футболом в клубной академии "Динамо Киев". В 2024 году был председателем наблюдательного совета "Металлиста 1925". Позже вместе с Владимиром Носовым стал совладельцем и основным инвестором клуба. 30 июля 2025 года назначен президентом "Металлиста 1925".
2008
играл в академии "Динамо Киев"
2024
председатель наблюдательного совета "Металлиста 1925"
2024
вместе с Владимиром Носовым стал совладельцем и основным инвестором "Металлист 1925"
2025
стал президентом футбольного клуба "Металлист 1925", самый молодой президент среди украинских клубов в Премьер-лиге