Богдан Бойко

Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболиста

Воспитание юного футболиста в Украине до 12 лет обходится родителям более чем в 300 000 грн. После 12 лет ежегодные расходы превышают 80 000 грн, а общая сумма до 18 лет достигает почти полумиллиона гривен.