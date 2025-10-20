$41.730.10
Новая элита украинского бизнеса: рейтинг молодых предпринимателей, строящих глобальный бизнес, несмотря на войну

Киев • УНН

 • 9542 просмотра

УНН подготовил рейтинг молодых и прогрессивных украинских предпринимателей, которые являются двигателями развития украинской экономики и рынков, создавая EdTech-экосистемы, автоматизируя ресторанный рынок Европы, управляя сотнями миллионов долларов в финансах клиентов, выводя Украину на карту бионической революции, развивая украинский спорт и строя венчурные фонды.

Новая элита украинского бизнеса: рейтинг молодых предпринимателей, строящих глобальный бизнес, несмотря на войну

Украинский бизнес переживает самое тяжелое десятилетие, и именно в это время в стране появляется новая генерация предпринимателей, для которых рынки – глобальные, а KPI – измеряются не только прибылью, но и эффектом для страны. УНН подготовил рейтинг молодых и прогрессивных бизнесменов, являющихся движущими силами развития украинской экономики и рынков. Они создают EdTech-экосистемы, автоматизируют ресторанный рынок Европы, управляют сотнями миллионов долларов в финансах клиентов, выводят Украину на карту бионической революции, развивают украинский спорт и строят венчурные фонды благодаря глобальному системному подходу.

Илья Рейниш – совладелец и коммерческий директор "LABA Group" 

фото: Facebook Илья Рейниш

Открывает рейтинг молодых и успешных предпринимателей нового поколения Илья Рейниш – двигатель революции в сфере EdTech. Он является совладельцем и коммерческим директором "Laba Group" – образовательного холдинга, занимающегося корпоративным и индивидуальным обучением и работающего в десятках стран, включая Варшаву, Прагу и Бухарест. "Laba Group" создала более 800 рабочих мест и является одним из крупнейших работодателей в отечественном EdTech.

Присоединившись к "Laba" в 2015 году, он поставил задачу – увеличить оборот в пять раз. Фактически, за последующие годы его команды достигали финансового роста более чем в 70 раз. А все благодаря системному подходу к продажам и управлению. Рейниш доказал, что бизнес-принципы: кадры, процессы, системность – являются универсальными двигателями прогресса. В случае "Laba Group" его подход позволил запустить более 1400 курсов и обучить более 200 000 студентов.

Амбициозная цель Рейниша – достичь статуса "компании-единорога", что подтверждает его видение: масштабный успех в Украине возможен не только в IT-аутсорсе, но и в создании собственных глобальных интеллектуальных продуктов.

Богдан Бойко – президент ФК "Металлист 1925", инвестор фонда "Б.Б. Финансовая группа"

фото: официальный сайт ФК "Металлист 1925"

Еще один ключевой участник рейтинга – Богдан Бойко. Представитель нового поколения украинских инвесторов, которые не гонятся за быстрыми прибылями, а развивают фундаментальные отрасли: логистику, недвижимость, агроинфраструктуру, энергетику и спорт. Он является президентом ФК "Металлист 1925" и основателем закрытого венчурного фонда "Б.Б. Финансовая группа".

Фонд Бойко инвестирует в логистику, недвижимость, агроинфраструктуру, возобновляемую энергетику и сервис, формируя стабильный портфель активов с прогнозируемой экономикой. Среди ключевых проектов: зерновой терминал "Агросаф Терминал" мощностью 30 тыс. тонн в месяц, проект в сфере девелопмента "Днепровские Кручи", компания "Rental Management Solutions" – основное направление работы это строительство торговых комплексов в Киеве и области, с последующей передачей в аренду национальным торговым сетям и две электростанции "зеленой" энергетики. Также готовится к открытию итальянский ресторан премиум-класса в столице.

В спорте Бойко применяет те же принципы, что и в бизнесе – системный подход к налаживанию операционных процессов, подбор высококвалифицированных кадров и упорная работа. Под его руководством ФК "Металлист 1925" демонстрирует стабильный рост результатов, становясь примером прозрачного, современного управления футбольным клубом.

Алена Мысько – основательница и СЕО компании по управлению финансами "Fuelfinance" 

фото: Instagram alyona_mysko

Третье место рейтинга занимает Алена Мысько – финансовый архитектор, которая доказывает, что в новой экономике прозрачность данных стоит миллиард. В 27 лет она основала "Fuelfinance" – компанию, которая взяла на себя миссию изменить отношение предпринимателей к финансам, превратив сложную отчетность в простой инструмент управления. Компания "Fuelfinance" предоставляет стартапам и малому и среднему бизнесу инструменты для автоматизированного бюджетирования, прогнозирования и P&L-отчетности. Через "Fuelfinance" прошло более трехсот компаний, и что более важно, компания управляет финансовой отчетностью на сумму более $200–250 млн для клиентов, среди которых есть такие компании, как "Reface" – создание мобильных AI-приложений и "Petcube" – американская компания, производящая гаджеты для домашних животных, преимущественно на рынках США и Европы.

Настоящий взлет "Fuelfinance" продемонстрировала в стрессовых условиях. В 2022 году, за первые полгода полномасштабной войны, компания полностью изменила бизнес-модель, превратившись из сервисного проекта в полноценный IT-продукт, усиленный AI-функционалом, быстро вышла на американский рынок и увеличила доход почти в четыре раза. Благодаря этой настойчивости "Fuelfinance" привлекла более $1 млн инвестиций, в том числе от CEO компании "Bolt" Маркуса Виллига. 

Бизнес-философия Мысько – это вера в то, что точные, прогнозируемые финансы положительно влияют на экономику и ВВП страны, что является общим принципом для всех участников этого рейтинга: строить крупный и системный бизнес, несмотря на обстоятельства.

Анна Белеванцева – соосновательница и СОО "Esper Bionics"

фото: Анна Белеванцева и Esper Hand для Speka.ua

Анна Белеванцева – лицо украинского Hardware-Tech и социально значимых инноваций. Она является соосновательницей и операционным директором "Esper Bionics" – компании, которая разрабатывает и серийно производит бионические протезы руки нового поколения. Это бизнес, который инвестирует не просто в производство, а в человеческий потенциал и восстановление. 

Продукт компании Белеванцевой "Esper Hand" получил международное признание, войдя в список TIME Best Inventions 2022, как одна из лучших инноваций года. Благодаря системному подходу Анны компания превратилась в признанного игрока на глобальном рынке бионики, привлекая в общей сложности $7 млн инвестиций. Компания производит бионические руки стоимостью $22 000 за единицу, с фокусом на продажу через страховые компании на рынке США.

В Украине вклад Esper Bionics является прямым и критически важным. Благодаря социальной программе "Esper for Ukraine" компания уже установила бионические протезы более 100 военным и гражданским, помогая им вернуться к полноценной жизни. Бизнес Анны является примером того, как украинские предприниматели создают высокотехнологичные продукты, экспортирующие интеллектуальный капитал и демонстрирующие миру инновационную устойчивость украинской нации.

Владимир Оляницкий – сооснователь и управляющий партнер "ChoiceQR"  

фото: Владимир Оляницкий для Forbes Ukraine

Последний по списку в рейтинге и не по значимости Владимир Оляницкий – предприниматель, который олицетворяет системный переход от EdTech к глобальному FoodTech/FinTech. Сооснованная им ChoiceQR – это международная SaaS-платформа, автоматизирующая процессы продаж для ресторанов: от QR-меню и заказов до CRM-систем и платежей. Это бизнес-модель, которая, подобно Fuelfinance, строит свою ценность на автоматизации и данных. Компания демонстрирует впечатляющую международную экспансию: она оперирует в более чем 10 странах, включая Польшу, Германию, Чехию и страны Балтии, и обслуживает более 18 000 заведений по всему миру.

Системный подход Оляницкого привлек внимание мировых инвесторов. Общая сумма привлеченных инвестиций в ChoiceQR составляет более $5 млн, включая раунды от европейских фондов J&T Ventures, Presto Ventures и Smartlink Partners. Компания демонстрирует финансовый успех с годовым регулярным годовым доходом в $3 млн. Таким образом, Оляницкий доказывает, что украинский софт может быть не только высокотехнологичным, но и высокоприбыльным экспортным продуктом.

Его путь – это доказательство того, что украинский интеллектуальный продукт может стать лидером на сложных международных рынках. 

Новая элита бизнеса

Трудные времена рождают сильных людей, и эта пятерка – именно из таких. Их бизнес вырос не из легких рынков и быстрых денег, а из умения мыслить системно, быстро адаптироваться и развиваться вопреки обстоятельствам. Они не гонятся за хайпом или мгновенными прибылями – каждый создает продукт, который имеет реальную ценность и работает "в долгую".

Их объединяет общий подход: структура важнее шоу, а процессы – пиара. Они смотрят на бизнес как на механизм, который можно масштабировать, автоматизировать, усовершенствовать. В этом и заключается новая украинская модель предпринимательства – меньше эмоций, больше системности, ответственности и реального влияния. Такие предприниматели – это ядро современной экономики: они создают рабочие места, экспортируют технологии, привлекают инвестиции и доказывают, что даже в "темные" времена Украина может развиваться в самых сложных и прогрессивных отраслях.

Лилия Подоляк

