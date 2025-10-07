$41.340.11
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство

Київ • УНН

 • 4414 перегляди

ФК "Металіст 1925" посідає 5-те місце в УПЛ, відстаючи від лідера на 2 очки. Президент Богдан Бойко пояснює успіх системною роботою та кадровими змінами, включаючи нового тренера Младена Бартуловича.

Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство

ФК "Металіст 1925" гучно заявив про себе в поточному сезоні Української Прем’єр-ліги, демонструючи серію з восьми успішних матчів. Президент клубу Богдан Бойко впевнений, що головний секрет успіху – це не окремі перемоги, а щоденна системна робота. Що стоїть за стабільністю харківського клубу та чи можна вважати команду новим фаворитом сезону, розповів в інтервʼю Богдан Бойко, пише УНН.

ФК "Металіст 1925" впевнено закріпився у ТОП-5 турнірної таблиці: за підсумками восьми турів харківський клуб посідає 5-те місце, маючи у своєму активі 15 очок. Зараз від лідера чемпіонату, "Шахтаря" (17 очок), її відділяє лише 2 очки.

Як розповів у своєму інтервʼю президент футбольного клубу Богдан Бойко – це лише проміжний етап, але він чітко відображає позитивні сигнали та зростання команди. Бойко пояснив, що ключем до стабільності є системна робота, що ведеться в футбольному клубі.

У клубі вже понад два роки ведеться систематична робота, спрямована на те, щоб вибудувати злагоджену структуру в кожній складовій діяльності ФК "Металіст 1925". Ми приділяємо увагу всім напрямкам: спортивному, адміністративному, медійному, аналітичному – нічого не залишаємо поза увагою. Саме така послідовна, щоденна робота формує той фундамент, який зараз дає результат

- розповів Богдан Бойко.

Поштовхом до позитивної динаміки стали й кадрові зміни в клубі, що відбулися влітку: прихід нового головного тренера, оновлення штабу та поява нових гравців.

Ще з нашого першого спілкування з Младеном Бартуловичем ми побачили, що його підхід збігається з нашим баченням розвитку клубу. Він чітко розуміє, як має працювати команда, володіє глибоким баченням гри, не боїться брати на себе відповідальність і має системне мислення. Але не менш важливими є його особисті якості. Із самого початку стало зрозуміло, що він – саме та людина, з якою нам комфортно працювати: близький нам за цінностями, у ставленні до людей, до футболу, до роботи. Проміжні результати нового сезону лише підтверджують правильність цього вибору

- пояснив Бойко.

Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболіста03.10.25, 12:02 • 36243 перегляди

Президент клубу також розповів, що однією зі складових успіху команди є не разові преміє гравцям, а стабільний розвиток.

Головний стимул для кожного – це стабільний прогрес, результат і довіра з боку клубу та вболівальників. Ми будуємо систему, яка працює не від випадку до випадку, а на перспективу

- підкреслив Богдан Бойко.

Ця філософія взаємної довіри і прогресу знаходить яскравий відгук і серед гравців. Півзахисник Іван Литвиненко, який забив гол у матчі з "Динамо" розповів, що після гри в роздягальні був класний настрій – команда вітала тренера з Днем народження, а президент клубу Богдан Бойко зайшов аби привітати і гравців. Литвиненко також пояснив, як команді вдається "перевертати" гру в складних матчах на свою сторону.

І з Шахтарем, і з Динамо ми виходимо і в другому таймі та перевертаємо гру на нашу користь. Це теж свідчить про характер команди… Я дійсно не пам’ятаю ігор, де ми б підсіли в кінці... Відчувається в команді, в колективі, що ми єдиний механізм, всі один за одного

- розповів футболіст.

Тож, ФК "Металіст 1925" продовжує рухатися до своєї мети, доводячи, що послідовна системна робота та взаємна довіра, які перетворюються на бойовий характер і фізичну витривалість на полі – є надійнішим фундаментом для успіху.

Лілія Подоляк

