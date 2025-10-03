Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболіста

Уявіть собі п’ятирічного хлопчика, який стоїть на футбольному полі з очима, повними захоплення, стискає новенький м’яч і мріє стати наступним Шевченком. Для нього футбол – це щастя від забитих голів і спілкування з друзями, а для його батьків – це рахунки, зношені бутси та нескінченні поїздки на турніри. Початок шляху здається простим: кілька тренувань на тиждень, перші змагання й нова екіпіровка, але за кожною перемогою стоїть конкретна сума у сімейному бюджеті – за тренерів, логістику та спортивне спорядження. Скільки ж коштує в Україні мрія "стати футболістом", дізнавався УНН.

"Перший свисток": початкові інвестиції

Початок футбольної карʼєри зазвичай припадає на 3–6 років, коли дитина потрапляє у дошкільну групу. Витрати батьків на цьому етапі помірні – від 1000 грн до 2000 грн на місяць за тренування, залежно від регіону. Також додаються витрати на тренувальний одяг та взуття – в середньому це 1500 грн, таких комплектів на рік треба 2. Тож, у фіналі маємо: 18 000 грн (середня вартість тренування 1500 грн) та ще 3 000 грн за 2 комплекти тренувальної форми. Тож рік заняття спортом для наймолодших футболістів коштує 21 000 грн. За 3 роки батькам доведеться заплатити 63 000 грн.

Після цього етапу дитина переходить до молодшої та середньої груп, тут вона проводить 6 років. Вартість тренувань та форми – критично не змінюється. Тож виховання юного футболіста з 6 до 12 років коштує батькам ще 126 000 грн. Сюди ж додаються видатки на дорогу, медичні послуги (якщо є необхідність) та витрати на виїзні матчі. Також вагомим пунктом витрат є бюджет на бутси. Одна пара професійних футбольних бутс в середньому коштує 5 000 грн, таких на рік потрібно 2, тож затрати на взуття за 6 років сягають 60 000 грн. А фінальний чек на розвиток молодого спортсмена – понад 300 000 грн. І це лише початок шляху.

Однак бувають винятки – коли батькам щастить віддати маленького футболіста в ДЮФШ, де ці затрати частково або повністю беруть на себе футбольні клуби. Наприклад, Футбольна академія "Металіст 1925" вже з першого етапу покриває витрати на форму – маленькі вихованці отримують повний комплект: футболка, шорти, гетри, а другий на зміну - батьки купують самостійно. Завдяки такій математиці, за 9 років, витрати батьків на форму зменшуються вдвічі. Ба більше, як розповів директор ДЮФШ "Металіст 1925" Роман Мельник – футбольний клуб частково покриває й утримання школи, що дозволяє зменшити вартість тренувань та фінансовий тиск на батьків.

Місяць тренування у "Металіст 1925 Kids" коштує 1200-1600 грн, залежно від кількості занять на тиждень. Це одна з найнижчих цін у Харкові. При цьому витрати на зарплатний фонд, оренду поля, оренду залів в холодну пору року – частково закриває ФК "Металіст 1925". Що і дозволяє нам тримати демократичні ціни на тренування. Аби у більшої кількості маленьких харківʼян була можливість займатися футболом - розповів директор ДЮФШ “Металіст 1925”.

джерело фото: офіційний сайт ФК "Металіст 1925"

Він також додав, що починаючи з молодшої групи – вихованці ДЮФШ мають можливість окрім футболу займатися: плаванням, гімнастикою та акробатикою. Для різностороннього та правильного розвитку тіла спортсмена. І це також покриває ФК "Металіст 1925", тож фінансовий тягар не лягає на плечі батьків.

"Поглиблена спеціалізація": футбол по-дорослому

Після 12 років починається справжнє випробування для сімейного бюджету. Адже навантаження на молодого футболіста посилюється, тренувань стає більше, екіпірування зношується швидше, до витрат додається масаж та медичні послуги. А виїзні матчі стають буденністю, за яку батьки викладають чималі суми.

Додамо сюди комплекти ігрової та тренувальної форми, термобілизну, гетри, щитки, рюкзак, професійні бутси, кросівки для бігової роботи. І ось щорічний чек на утримання молодого футболіста вже перевалює позначку 80 000 грн на базові витрати: близько 30 000 грн на тренування, 26 000 грн на екіпірування та взуття, і мінімум 27 000 грн на виїзні матчі, спортивне харчування та медичні послуги. Тож виховання майбутнього професійного футболіста з 12 до 18 років коштує майже пів мільйона гривень. Варто зазначити, що ця сума не враховує форс-мажорних витрат, спричинених травмами.

Якщо на цьому етапі підрахунків голова йде обертом і батьки розуміють, що їх бюджет не витримає фінансового тиску великої футбольної мрії – варто серйозно замислитись про можливість виховання молодого спортсмена у Спеціалізованій футбольній школі. Адже деякі з них покривають витрати на утримання футболіста максимально. Єдина перепона до такого all-inclusive – пройти відбір до команди ТОП-рівня.

джерело фото: офіційний сайт ФК "Металіст 1925"

Найсильніші гравці нашої ДЮФШ після 12 років потрапляють до академічних груп школи. У яких вони розвиваються до 17 років. Професійна підготовка вимагає серйозного підходу: режим, дієта, посилені тренування – через повномасштабну війну реалізувати це в Харкові було неможливо, тож керівництво футбольного клубу влітку 2024 року релокувало школу до Києва. Тут витрати за підготовку футболістів несуть вже не батьки, а сам клуб (ред. ФК "Металіст 1925"). Діти живуть, тренуються, навчаються, розвиваються за чітко вибудованою системою – завдяки якій можуть максимально реалізувати природний потенціал та вирости в футболістів міжнародного рівня - директор ДЮФШ Роман Мельник.

Окрім того, ФК "Металіст 1925" платить стипендії вихованцям академічних груп ДЮФШ – суми варіюються від 1 000 до 10 000 грн на місяць та залежать від віку та здобутків спортсмена. Зараз в київській академії навчається 120 дітей, з них 30 – стипендіати. А в харківській ДЮФШ "Металіст 1925" тренується 450 молодих спортсменів.

Для багатьох родин професійний футбол – це справді важкий фінансовий тягар. І ми не хочемо, щоб талант дитини згас тільки через те, що у батьків не вистачило грошей на бутси чи поїздку на турнір. Тому клуб підхоплює цей удар: ми закриваємо витрати на форму, медицину, харчування, виїзди, даємо стипендії. Бо для нас це не просто витрати – це інвестиція у майбутніх профі, у розвиток харківських дітей і загалом в український футбол. Наше завдання – щоб у дитини був шанс вистрілити та довести, що вона може грати на топ-рівні - пояснив президент ФК “Металіст 1925” Богдан Бойко.

джерело фото: офіційний сайт ФК "Металіст 1925"

Висновок

Тож, перш ніж мріяти про великі стадіони та гучні перемоги, батькам варто чесно подивитися на реальність: футбол – це не лише емоції від голів і перемог, а й серйозні фінансові та часові витрати. Це щоденні тренування, далекі виїзди, десятки пар зношених бутс і сотні годин, вкладених у розвиток дитини. По суті – це інвестиція у характер, дисципліну та майбутнє людини.

І саме тому особливу роль відіграють футбольні академії на кшталт ДЮФШ "Металіста 1925". Тут про дітей думають не лише як про потенційних професіоналів, а як про особистостей, яким потрібна підтримка, щоб мрія не обірвалася на півдорозі. Це місце, де за юних футболістів борються, вкладаючи не лише кошти, а й серце. Саме завдяки таким школам юніорський футбол в Україні отримує шанс перетворювати дитячі фантазії про великий спорт на справжні історії успіху.