Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручини

instagram.com/dovecameron

Дав Кемерон та Даміано Давід з італійського гурту Måneskin оголосили про свої заручини, пише УНН з посиланням на NME.

Деталі

У суботу, 3 січня, колишня співачка Disney Channel оголосила в соціальних мережах, що заручилася зі своїм колегою-музикантом Давідом після двох років стосунків.

"Моя улюблена частина життя… з Новим роком", – підписала вона карусель фотографій двох виконавців у Instagram. Давід поділився тими ж фотографіями, на яких Кемерон сяє, демонструючи свою обручку перед камерою, і підписав: "Це буде прекрасний рік".

Це сталося після того, як пара відсвяткувала свою дворічну річницю на початку жовтня. "Два найкращі роки мого життя, - написала співачка хіта "Boyfriend" у соціальних мережах тоді. - Я плачу щонайменше раз на тиждень, бо життя стало таким прекрасним з тобою в ньому".

"Я люблю тебе так, як жодні слова не можуть висловити, але я ніколи не перестану намагатися. Buon anniversario amore mio", - вказала вона.

Вони вперше зустрілися на церемонії вручення премії MTV Video Music Awards 2022 року, обидва були номіновані на премію "Найкращий новий артист", а наступного року їхні шляхи перетнулися на тому ж заході, після чого Давід запросив її подивитися концерт Måneskin в нью-йоркському Медісон-сквер-гарден.

"Це були дуже, дуже повільні, обережні, продумані питання, схожі на інтерв'ю, протягом восьми годин", - розповіла Кемерон Cosmopolitan про ранні дні їхніх стосунків, – "перш ніж нарешті подумала: "Добре, ми тепер тримаємося за руки?""

Минулого року Давід сказав, що перебуває в "набагато щасливішому, усвідомленішому стані" у своєму особистому житті.

Він також торкнувся теми життя з Кемерон у Лос-Анджелесі, сказавши, що повернення туди було як додому. "Навіть у Римі я зупинявся в квартирах, - пояснив він. - Останні п’ять років я жив на валізах. Моя квартира [в Лос-Анджелесі] - це перше місце, де я насправді відкрив валізи. Я купую меблі, вони починають виглядати як мій будинок. Я живу там зі своєю партнеркою [Дав Кемерон]".

