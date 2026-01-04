Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвке

$42.170.00
Зеленский анонсировал назначение нового главы Госпогранслужбы в скором времени
11:20 • 21481 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
09:34 • 16831 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 34122 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 45965 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 53511 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 53543 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 49526 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 63425 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 85078 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
публикации
Эксклюзивы
РФ усиливает маскировку логистических узлов в Новороссийске после ударов ВСУ - АТЕШPhoto4 января, 05:15 • 7416 просмотра
Силы обороны обезвредили 39 вражеских БпЛА во время ночных воздушных атак на УкраинуPhoto4 января, 06:36 • 10088 просмотра
Минюст напомнил правила составления графика отпусков: что стоит знать работодателям4 января, 06:52 • 8000 просмотра
Протесты охватили США после военной операции Трампа в Венесуэле и захвата Мадуро4 января, 08:44 • 8788 просмотра
В россии подорвали военный "КамАЗ", перевозивший личный состав: оккупанты понесли потериVideo11:37 • 5930 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 85671 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 104402 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 114785 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 20:23 • 251352 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 187225 просмотра
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Владимир Зеленский
Игорь Клименко
Марко Рубио
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Село
Донецкая область
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto15:02 • 162 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 19219 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 67250 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 76783 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 74117 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвке

Киев • УНН

 • 156 просмотра

Бывшая певица Disney Channel Дав Кэмерон и Дамиано Давид из группы Måneskin объявили о своей помолвке. Пара встречается два года и впервые встретилась на церемонии MTV Video Music Awards 2022 года.

Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвке
instagram.com/dovecameron

Дав Кэмерон и Дамиано Давид из итальянской группы Måneskin объявили о своей помолвке, пишет УНН со ссылкой на NME.

Детали

В субботу, 3 января, бывшая певица Disney Channel объявила в социальных сетях, что обручилась со своим коллегой-музыкантом Давидом после двух лет отношений.

"Моя любимая часть жизни… с Новым годом", – подписала она карусель фотографий двух исполнителей в Instagram. Давид поделился теми же фотографиями, на которых Кэмерон сияет, демонстрируя свое обручальное кольцо перед камерой, и подписал: "Это будет прекрасный год".

Это произошло после того, как пара отпраздновала свою двухлетнюю годовщину в начале октября. "Два лучших года моей жизни, – написала певица хита "Boyfriend" в социальных сетях тогда. – Я плачу по меньшей мере раз в неделю, потому что жизнь стала такой прекрасной с тобой в ней".

"Я люблю тебя так, как никакие слова не могут выразить, но я никогда не перестану пытаться. Buon anniversario amore mio", - указала она.

Они впервые встретились на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards 2022 года, оба были номинированы на премию "Лучший новый артист", а в следующем году их пути пересеклись на том же мероприятии, после чего Давид пригласил ее посмотреть концерт Måneskin в нью-йоркском Мэдисон-сквер-гарден.

"Это были очень, очень медленные, осторожные, продуманные вопросы, похожие на интервью, в течение восьми часов", - рассказала Кэмерон Cosmopolitan о ранних днях их отношений, – "прежде чем наконец подумала: "Хорошо, мы теперь держимся за руки?""

В прошлом году Давид сказал, что находится в "гораздо более счастливом, осознанном состоянии" в своей личной жизни.

Он также коснулся темы жизни с Кэмерон в Лос-Анджелесе, сказав, что возвращение туда было как домой. "Даже в Риме я останавливался в квартирах, - объяснил он. - Последние пять лет я жил на чемоданах. Моя квартира [в Лос-Анджелесе] - это первое место, где я на самом деле открыл чемоданы. Я покупаю мебель, они начинают выглядеть как мой дом. Я живу там со своей партнершей [Дав Кэмерон]".

Юлия Шрамко

