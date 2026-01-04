Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвке

instagram.com/dovecameron

Дав Кэмерон и Дамиано Давид из итальянской группы Måneskin объявили о своей помолвке, пишет УНН со ссылкой на NME.

Детали

В субботу, 3 января, бывшая певица Disney Channel объявила в социальных сетях, что обручилась со своим коллегой-музыкантом Давидом после двух лет отношений.

"Моя любимая часть жизни… с Новым годом", – подписала она карусель фотографий двух исполнителей в Instagram. Давид поделился теми же фотографиями, на которых Кэмерон сияет, демонстрируя свое обручальное кольцо перед камерой, и подписал: "Это будет прекрасный год".

Это произошло после того, как пара отпраздновала свою двухлетнюю годовщину в начале октября. "Два лучших года моей жизни, – написала певица хита "Boyfriend" в социальных сетях тогда. – Я плачу по меньшей мере раз в неделю, потому что жизнь стала такой прекрасной с тобой в ней".

"Я люблю тебя так, как никакие слова не могут выразить, но я никогда не перестану пытаться. Buon anniversario amore mio", - указала она.

Они впервые встретились на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards 2022 года, оба были номинированы на премию "Лучший новый артист", а в следующем году их пути пересеклись на том же мероприятии, после чего Давид пригласил ее посмотреть концерт Måneskin в нью-йоркском Мэдисон-сквер-гарден.

"Это были очень, очень медленные, осторожные, продуманные вопросы, похожие на интервью, в течение восьми часов", - рассказала Кэмерон Cosmopolitan о ранних днях их отношений, – "прежде чем наконец подумала: "Хорошо, мы теперь держимся за руки?""

В прошлом году Давид сказал, что находится в "гораздо более счастливом, осознанном состоянии" в своей личной жизни.

Он также коснулся темы жизни с Кэмерон в Лос-Анджелесе, сказав, что возвращение туда было как домой. "Даже в Риме я останавливался в квартирах, - объяснил он. - Последние пять лет я жил на чемоданах. Моя квартира [в Лос-Анджелесе] - это первое место, где я на самом деле открыл чемоданы. Я покупаю мебель, они начинают выглядеть как мой дом. Я живу там со своей партнершей [Дав Кэмерон]".

