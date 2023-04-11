Дамиано Давид из группы Måneskin поразил поклонников новой прической

Детали

Солист итальянской группы, победившей на Евровидении в 2021 году, решил кардинально поменять свой образ и осветлил волосы. Так, из темного шатена звезда превратился в блондина.

На своей странице в Instagram певец выложил фото с обновленной прической и подписал: "Готов к моей эре NSYNC", намекая на моду 2000-х годов, когда был модный платиновый цвет волос. Однако, в отличие от известных людей тех лет, Дамиано выбрал более теплый оттенок цвета.

Напомним

Солист группы Måneskin, Дамиано Давид на одном из концертов со сцены поддержал Украину.