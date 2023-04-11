Даміано Давід з гурту Måneskin вразив шанувальників новою зачіскою
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Фронтмен гурту Måneskin, Даміано Давід вразив шанувальників новою зачіскою. Про це пише УНН з посиланням на сторінку в Instagram артиста.
Деталі
Соліст італійського гурту, який переміг на Євробаченні в 2021 році, вирішив кардинально змінити свій образ і висвітлив волосся. Так, з темного шатена зірка перетворився на блондина.
На своїй сторінці в Instagram співак виклав фото з оновленою зачіскою і підписав: "Готовий до моєї ери NSYNC", натякаючи на моду 2000-х років, коли був модний платиновий колір волосся. Однак, на відміну від відомих людей тих років, Даміано обрав більш теплий відтінок кольору.
Нагадаємо
Соліст гурту Måneskin, Даміано Давід на одному з концертів зі сцени підтримав Україну.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Переглянути цей допис в Instagram