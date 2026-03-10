Трамп отменяет санкции против стран-покупателей российской нефти

Президент США Дональд Трамп намерен отменить некоторые санкции против стран-покупателей российской нефти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-конференцию главы Белого дома.

Детали

По его словам, США отменяют "определенные санкции, связанные с нефтью, чтобы снизить цены".

Мы ввели санкции против некоторых стран, но отменяем их, пока ситуация не исправится. Тогда, кто знает, может, нам не придется их снова вводить - сказал Трамп.

Кроме того, он заверил, что война против Ирана закончится "очень скоро". В частности, на вопрос, закончится ли эта война на этой неделе, президент США ответил: "Нет, но очень скоро".

Напомним

Соединенные Штаты замедлили продажу международных активов российского нефтяного гиганта "Лукойл", чтобы оказать давление на Россию в мирных переговорах по Украине.

