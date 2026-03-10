$43.730.0850.540.36
ukenru
19:48 • 9434 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
19:03 • 18016 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
9 марта, 16:44 • 19122 просмотра
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
9 марта, 12:46 • 26442 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
9 марта, 12:34 • 32646 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
9 марта, 10:16 • 21272 просмотра
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 47265 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
9 марта, 06:12 • 31187 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 47379 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Эксклюзив
8 марта, 14:42 • 65663 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
Эксклюзивы
Трамп отменяет санкции против стран-покупателей российской нефти

Киев • УНН

 • 1914 просмотра

Президент США объявил о снятии ограничений для снижения цен на топливо. Также Трамп анонсировал скорое завершение войны против Ирана в ближайшее время.

Трамп отменяет санкции против стран-покупателей российской нефти

Президент США Дональд Трамп намерен отменить некоторые санкции против стран-покупателей российской нефти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-конференцию главы Белого дома.

Детали

По его словам, США отменяют "определенные санкции, связанные с нефтью, чтобы снизить цены".

Мы ввели санкции против некоторых стран, но отменяем их, пока ситуация не исправится. Тогда, кто знает, может, нам не придется их снова вводить

- сказал Трамп.

Кроме того, он заверил, что война против Ирана закончится "очень скоро". В частности, на вопрос, закончится ли эта война на этой неделе, президент США ответил: "Нет, но очень скоро".

Напомним

Соединенные Штаты замедлили продажу международных активов российского нефтяного гиганта "Лукойл", чтобы оказать давление на Россию в мирных переговорах по Украине.

Трамп назвал войну в Иране "краткосрочной экскурсией"09.03.26, 23:50 • 1430 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаПолитика
Санкции
Энергетика
Дональд Трамп
Иран