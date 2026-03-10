Трамп отменяет санкции против стран-покупателей российской нефти
Киев • УНН
Президент США объявил о снятии ограничений для снижения цен на топливо. Также Трамп анонсировал скорое завершение войны против Ирана в ближайшее время.
Президент США Дональд Трамп намерен отменить некоторые санкции против стран-покупателей российской нефти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-конференцию главы Белого дома.
Детали
По его словам, США отменяют "определенные санкции, связанные с нефтью, чтобы снизить цены".
Мы ввели санкции против некоторых стран, но отменяем их, пока ситуация не исправится. Тогда, кто знает, может, нам не придется их снова вводить
Кроме того, он заверил, что война против Ирана закончится "очень скоро". В частности, на вопрос, закончится ли эта война на этой неделе, президент США ответил: "Нет, но очень скоро".
Напомним
Соединенные Штаты замедлили продажу международных активов российского нефтяного гиганта "Лукойл", чтобы оказать давление на Россию в мирных переговорах по Украине.
