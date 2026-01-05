Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні

Президент України Володимир Зеленський, проводячи останні кадрові зміни, зокрема призначення Кирила Буданова керівником Офісу Президента, звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України, намагається продемонструвати оновлення влади, посилити спроможності оборонного безпекового сектору, а також демонструє, що саме він залишається ключовою фігурою влади. Таку думку в коментарі УНН висловив політолог Володимир Фесенко.

У чому сенс цієї кадрової революції, яка зараз відбувається з ініціативи Президента? Я бачу декілька цілей. Перша ціль - демонстрація оновлення влади. Почалося це зі звільнення Єрмака, але Зеленський відчув, що у суспільстві, в елітах є запит на оновлення. В умовах відсутності виборів треба продемонструвати оновлення влади. Він це намагався зробити ще влітку зміною уряду, але це була суто формальна процедура і всерйоз це не сприйняли. А от звільнення Єрмака стало поштовхом для цих змін. Зеленський це відчув і він демонструє суспільству і елітам оновлення кадрове, і політичне оновлення

Другою ціллю кадрових змін, Фесенко називає "посилення спроможності ефективності нашого оборонного безпекового сектору", про що говорить сам Зеленський.

Очевидно, що війна затягується, і нам треба посилювати ефективність нашого спротиву. От на це спрямоване і призначення Буданова, і Федорова. Зеленський, мені здається, зараз хоче сформувати нову оборонну стратегію, стратегію активної оборони, як він каже, і Буданов, як людина із стратегічним мисленням, має цьому допомогти. Плюс, до речі, Буданов буде доречним і як активний і досвідчений переговорник, а також впливом на формування нової воєнної стратегії, а він кадровий військовий, дуже розуміється на військових справах. А от оборонне виробництво, технологізація оборонного виробництва - це вже Федоров

За його словами, є й інша, третя специфічна мета.

Мені здається, через всі ці кадрові ротації Зеленський демонструє, що саме він не просто залишається ключовою фігурою влади, а він посилює свій вплив на систему влади. Призначення Буданова на це спрямовано. Буданов буде і запобіжником впливу НАБУ і противагою впливу НАБУ. Це сильний керівник Офісу президента. Так, немає Єрмака, але з’являється інша потужна фігура, фігура з особистим величезним авторитетом, якого певною мірою побоюються. І це сигнал опозиції, і навіть деяким людям у президентській команді. Вплив Президента не зменшується, а посилюється перестановками людей, навіть якщо вони не дуже цього хочуть. От і Буданов, і Шмигаль, і Малюк… вони ж не хотіли йти зі своїх посад, але Президент переконав їх. І цими пересуваннями Президент демонструє, що саме він буде вирішувати, хто, де, на якій посаді буде працювати. Тому це сигнал не про послаблення, а про посилення впливу Президента

Водночас він нагадує, що кадрові зміни на посадах в СБУ та міністерствах потребують схвалення Верховної Ради, тому Зеленському зараз принципово важливо "мобілізувати" всі необхідні голоси і на призначення нових міністрів, і на зміну керівництва СБУ.

Я думаю, що зараз буде максимальна "мобілізація". Над цим будуть працювати і в парламенті… Стефанчук і Арахамія, й інші люди, які цим займаються. З кожним депутатом конкретно будуть працювати. Не тільки в "Слузі народу", але і традиційно в решті депутатських груп. З ними будуть окремо працювати, щоб була максимальна мобілізація голосів, тому що будь-який збій буде проявом слабкості Президента. З голосами проблема, так. Зараз непроста ситуація у фракції "Слуга народу", і у деяких інших депутатських групах, але втім зараз буде максимальна "мобілізація", інакше це буде проблема для Зеленського. Тому вони зроблять все можливе, щоб голоси були