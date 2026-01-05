Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Київ • УНН
Політолог Володимир Фесенко вважає, що кадрові зміни, ініційовані Президентом Зеленським, мають на меті оновлення влади, посилення оборонного сектору та демонстрацію його ключової ролі. Призначення Буданова та Федорова спрямовані на формування нової оборонної стратегії та технологізацію виробництва.
Президент України Володимир Зеленський, проводячи останні кадрові зміни, зокрема призначення Кирила Буданова керівником Офісу Президента, звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України, намагається продемонструвати оновлення влади, посилити спроможності оборонного безпекового сектору, а також демонструє, що саме він залишається ключовою фігурою влади. Таку думку в коментарі УНН висловив політолог Володимир Фесенко.
У чому сенс цієї кадрової революції, яка зараз відбувається з ініціативи Президента? Я бачу декілька цілей. Перша ціль - демонстрація оновлення влади. Почалося це зі звільнення Єрмака, але Зеленський відчув, що у суспільстві, в елітах є запит на оновлення. В умовах відсутності виборів треба продемонструвати оновлення влади. Він це намагався зробити ще влітку зміною уряду, але це була суто формальна процедура і всерйоз це не сприйняли. А от звільнення Єрмака стало поштовхом для цих змін. Зеленський це відчув і він демонструє суспільству і елітам оновлення кадрове, і політичне оновлення
Другою ціллю кадрових змін, Фесенко називає "посилення спроможності ефективності нашого оборонного безпекового сектору", про що говорить сам Зеленський.
Очевидно, що війна затягується, і нам треба посилювати ефективність нашого спротиву. От на це спрямоване і призначення Буданова, і Федорова. Зеленський, мені здається, зараз хоче сформувати нову оборонну стратегію, стратегію активної оборони, як він каже, і Буданов, як людина із стратегічним мисленням, має цьому допомогти. Плюс, до речі, Буданов буде доречним і як активний і досвідчений переговорник, а також впливом на формування нової воєнної стратегії, а він кадровий військовий, дуже розуміється на військових справах. А от оборонне виробництво, технологізація оборонного виробництва - це вже Федоров
За його словами, є й інша, третя специфічна мета.
Мені здається, через всі ці кадрові ротації Зеленський демонструє, що саме він не просто залишається ключовою фігурою влади, а він посилює свій вплив на систему влади. Призначення Буданова на це спрямовано. Буданов буде і запобіжником впливу НАБУ і противагою впливу НАБУ. Це сильний керівник Офісу президента. Так, немає Єрмака, але з’являється інша потужна фігура, фігура з особистим величезним авторитетом, якого певною мірою побоюються. І це сигнал опозиції, і навіть деяким людям у президентській команді. Вплив Президента не зменшується, а посилюється перестановками людей, навіть якщо вони не дуже цього хочуть. От і Буданов, і Шмигаль, і Малюк… вони ж не хотіли йти зі своїх посад, але Президент переконав їх. І цими пересуваннями Президент демонструє, що саме він буде вирішувати, хто, де, на якій посаді буде працювати. Тому це сигнал не про послаблення, а про посилення впливу Президента
Водночас він нагадує, що кадрові зміни на посадах в СБУ та міністерствах потребують схвалення Верховної Ради, тому Зеленському зараз принципово важливо "мобілізувати" всі необхідні голоси і на призначення нових міністрів, і на зміну керівництва СБУ.
Я думаю, що зараз буде максимальна "мобілізація". Над цим будуть працювати і в парламенті… Стефанчук і Арахамія, й інші люди, які цим займаються. З кожним депутатом конкретно будуть працювати. Не тільки в "Слузі народу", але і традиційно в решті депутатських груп. З ними будуть окремо працювати, щоб була максимальна мобілізація голосів, тому що будь-який збій буде проявом слабкості Президента. З голосами проблема, так. Зараз непроста ситуація у фракції "Слуга народу", і у деяких інших депутатських групах, але втім зараз буде максимальна "мобілізація", інакше це буде проблема для Зеленського. Тому вони зроблять все можливе, щоб голоси були
