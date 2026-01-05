$42.290.12
Ексклюзив
14:42 • 392 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
14:05 • 5412 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
13:13 • 10151 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
12:32 • 13635 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
09:38 • 26366 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
09:07 • 78876 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 62137 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 88332 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 95212 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 66708 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні

Київ • УНН

 • 396 перегляди

Політолог Володимир Фесенко вважає, що кадрові зміни, ініційовані Президентом Зеленським, мають на меті оновлення влади, посилення оборонного сектору та демонстрацію його ключової ролі. Призначення Буданова та Федорова спрямовані на формування нової оборонної стратегії та технологізацію виробництва.

Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні

Президент України Володимир Зеленський, проводячи останні кадрові зміни, зокрема призначення Кирила Буданова керівником Офісу Президента, звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України, намагається продемонструвати оновлення влади, посилити спроможності оборонного безпекового сектору, а також демонструє, що саме він залишається ключовою фігурою влади. Таку думку в коментарі УНН висловив політолог Володимир Фесенко.

У чому сенс цієї кадрової революції, яка зараз відбувається з ініціативи Президента? Я бачу декілька цілей. Перша ціль - демонстрація оновлення влади. Почалося це зі звільнення Єрмака, але Зеленський відчув, що у суспільстві, в елітах є запит на оновлення. В умовах відсутності виборів треба продемонструвати оновлення влади. Він це намагався зробити ще влітку зміною уряду, але це була суто формальна процедура і всерйоз це не сприйняли. А от звільнення Єрмака стало поштовхом для цих змін. Зеленський це відчув і він демонструє суспільству і елітам оновлення кадрове, і політичне оновлення 

- сказав Фесенко. 

Єрмак подав у відставку за день до зустрічі із Віткоффом і Кушнером28.11.25, 20:54 • 11187 переглядiв

Другою ціллю кадрових змін, Фесенко називає "посилення спроможності ефективності нашого оборонного безпекового сектору", про що говорить сам Зеленський. 

Зеленський запропонував Федорову очолити Міноборони02.01.26, 21:49 • 6805 переглядiв

Очевидно, що війна затягується, і нам треба посилювати ефективність нашого спротиву. От на це спрямоване і призначення Буданова, і Федорова. Зеленський, мені здається, зараз хоче сформувати нову оборонну стратегію, стратегію активної оборони, як він каже, і Буданов, як людина із стратегічним мисленням, має цьому допомогти. Плюс, до речі, Буданов буде доречним і як активний і досвідчений переговорник, а також впливом на формування нової воєнної стратегії, а він кадровий військовий, дуже розуміється на військових справах. А от оборонне виробництво, технологізація оборонного виробництва - це вже Федоров 

- додає Фесенко. 

Буданов - глава ОП, а Іващенко - керівник ГУР: Зеленський підписав укази02.01.26, 20:12 • 6216 переглядiв

За його словами, є й інша, третя специфічна мета. 

Мені здається, через всі ці кадрові ротації Зеленський демонструє, що саме він не просто залишається ключовою фігурою влади, а він посилює свій вплив на систему влади. Призначення Буданова на це спрямовано. Буданов буде і запобіжником впливу НАБУ і противагою впливу НАБУ. Це сильний керівник Офісу президента. Так, немає Єрмака, але з’являється інша потужна фігура, фігура з особистим величезним авторитетом, якого певною мірою побоюються. І це сигнал опозиції, і навіть деяким людям у президентській команді. Вплив Президента не зменшується, а посилюється перестановками людей, навіть якщо вони не дуже цього хочуть. От і Буданов, і Шмигаль, і Малюк… вони ж не хотіли йти зі своїх посад, але Президент переконав їх. І цими пересуваннями Президент демонструє, що саме він буде вирішувати, хто, де, на якій посаді буде працювати. Тому це сигнал не про послаблення, а про посилення впливу Президента 

- зазначив політолог. 

Залишаюсь у системі СБУ: Малюк підтвердив відставку05.01.26, 14:06 • 2876 переглядiв

Водночас він нагадує, що кадрові зміни на посадах в СБУ та міністерствах потребують схвалення Верховної Ради, тому Зеленському зараз принципово важливо "мобілізувати" всі необхідні голоси і на призначення нових міністрів, і на зміну керівництва СБУ.

Я думаю, що зараз буде максимальна "мобілізація". Над цим будуть працювати і в парламенті… Стефанчук і Арахамія, й інші люди, які цим займаються. З кожним депутатом конкретно будуть працювати. Не тільки в "Слузі народу", але і традиційно в решті депутатських груп. З ними будуть окремо працювати, щоб була максимальна мобілізація голосів, тому що будь-який збій буде проявом слабкості Президента. З голосами проблема, так. Зараз непроста ситуація у фракції "Слуга народу", і у деяких інших депутатських групах, але втім зараз буде максимальна "мобілізація", інакше це буде проблема для Зеленського. Тому вони зроблять все можливе, щоб голоси були 

- наголошує політолог. 

Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ05.01.26, 14:32 • 13660 переглядiв

Павло Башинський

Політика
Мобілізація
Війна в Україні
Давид Арахамія
Василь Малюк
Слуга народу
Служба безпеки України
Верховна Рада України
Руслан Стефанчук
Андрій Єрмак
Кирило Буданов
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль