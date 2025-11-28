Єрмак подав у відставку за день до зустрічі із Віткоффом і Кушнером

Уже колишній керівник Офісу Президента Андрій Єрмак подав у відставку за день до зустрічі із спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером. Про це пише Axios, передає УНН.

Деталі

Як повідомили українські чиновники, Єрмак мав прибути до Маямі цими вихідними разом із кількома радниками Зеленського і провести переговори з посланцями Трампа, Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Джерела додали, що метою візиту було остаточне узгодження позицій США та України перед поїздкою Віткоффа і Кушнера до москви на зустріч з путіним.

Хоча відставка Єрмака поставила переговори в стан невизначеності, це не призведе до змін у позиції України щодо закінчення війни, яка була визначена Зеленським - додало джерело.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив про відставку голови Офісу Президента Андрія Єрмака.

