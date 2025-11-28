Ермак подал в отставку за день до встречи с Уиткоффом и Кушнером

Уже бывший руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подал в отставку за день до встречи со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Об этом пишет Axios, передает УНН.

Детали

Как сообщили украинские чиновники, Ермак должен был прибыть в Майами в эти выходные вместе с несколькими советниками Зеленского и провести переговоры с посланниками Трампа, Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Источники добавили, что целью визита было окончательное согласование позиций США и Украины перед поездкой Уиткоффа и Кушнера в Москву на встречу с Путиным.

Хотя отставка Ермака поставила переговоры в состояние неопределенности, это не приведет к изменениям в позиции Украины по окончанию войны, которая была определена Зеленским - добавил источник.

Напомним

Владимир Зеленский подписал указ об освобождении от должности Главы Офиса президента Андрея Ермака. Соответствующее решение опубликовано на сайте интернет-представительства главы государства.