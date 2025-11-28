$42.190.11
15:39 • 9318 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
15:22 • 14177 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
13:56 • 21381 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
13:08 • 18256 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
13:03 • 15359 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
28 ноября, 11:00
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
28 ноября, 09:41
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
28 ноября, 09:17
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
28 ноября, 08:06
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
28 ноября, 06:58
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
Ермак подал в отставку за день до встречи с Уиткоффом и Кушнером

Киев • УНН

 24 просмотра

Андрей Ермак подал в отставку за день до встречи со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Целью визита было окончательное согласование позиций США и Украины перед поездкой Уиткоффа и Кушнера в Москву.

Ермак подал в отставку за день до встречи с Уиткоффом и Кушнером

Уже бывший руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подал в отставку за день до встречи со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Об этом пишет Axios, передает УНН.

Детали

Как сообщили украинские чиновники, Ермак должен был прибыть в Майами в эти выходные вместе с несколькими советниками Зеленского и провести переговоры с посланниками Трампа, Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Источники добавили, что целью визита было окончательное согласование позиций США и Украины перед поездкой Уиткоффа и Кушнера в Москву на встречу с Путиным.

Хотя отставка Ермака поставила переговоры в состояние неопределенности, это не приведет к изменениям в позиции Украины по окончанию войны, которая была определена Зеленским

- добавил источник.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отставке главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Владимир Зеленский подписал указ об освобождении от должности Главы Офиса президента Андрея Ермака. Соответствующее решение опубликовано на сайте интернет-представительства главы государства.

