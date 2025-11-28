Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Я хочу, щоб ні у кого не було жодних питань до України. Тому сьогодні наступні внутрішні рішення: перше - відбудеться перезавантаження Офісу Президента України. Керівник Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. Я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій - сказав Зеленський.

Він зазначив, що у суботу проведе консультації щодо нового керівника ОП з "тим, хто може очолити цю інституцію".

Нагадаємо

НАБУ та САП провели обшуки у керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про "процесуальні дії" НАБУ та САП у нього вдома.

Довідка

Андрій Єрмак керівник Офісу Президента України з 11 лютого 2020 року. Перед цим працював помічником Президента України. Був членом Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром", членом Національної інвестиційної ради. Багато років займався юридичною практикою та громадською діяльністю. Був засновником медійної компанії Garnet International Media Group. У 2019 році приєднався до передвиборчого штабу кандидата в Президенти Володимира Зеленського.