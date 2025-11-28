$42.190.11
48.870.08
ukenru
15:39 • 108 перегляди
Вже найближчим часом відбудуться зустрічі з американською стороною - Зеленський
15:22 • 1322 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
13:56 • 11140 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
13:08 • 11884 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
13:03 • 10806 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
11:00 • 26179 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
28 листопада, 09:41 • 19281 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
28 листопада, 09:17 • 17485 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 31904 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
28 листопада, 06:58 • 19369 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
0м/с
82%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Українця знайшли мертвим у згорілому автомобілі у Відні - ЗМІPhoto28 листопада, 06:12 • 19278 перегляди
Кількість жертв пожежі у Гонконзі продовжує зростати, йдуть останні пошуки вцілілих у 7 вежахVideo28 листопада, 07:16 • 19666 перегляди
Підривати себе гранатами: Кім Чен Ин наказав своїм солдатам в Україні в полон не здаватися28 листопада, 07:24 • 22580 перегляди
У Львові у чоловіка після поїздки в Індонезію виявили гарячку Денге: які симптоми 28 листопада, 07:39 • 22017 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер10:45 • 23055 перегляди
Публікації
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
13:56 • 11140 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі12:04 • 14340 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto11:00 • 26179 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер10:45 • 23258 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 31905 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Лев XIV
Реджеп Тайїп Ердоган
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Село
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 22354 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 39609 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 59747 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 92406 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 107374 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Золото
Бук (ЗРК)
Ракетний комплекс "Тор"

Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський

Київ • УНН

 • 1290 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив про відставку голови Офісу Президента Андрія Єрмака.

Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Я хочу, щоб ні у кого не було жодних питань до України. Тому сьогодні наступні внутрішні рішення: перше - відбудеться перезавантаження Офісу Президента України. Керівник Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. Я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій 

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що у суботу проведе консультації щодо нового керівника ОП з "тим, хто може очолити цю інституцію".

Нагадаємо

НАБУ та САП провели обшуки у керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про "процесуальні дії" НАБУ та САП у нього вдома.

Довідка

Андрій Єрмак керівник Офісу Президента України з 11 лютого 2020 року. Перед цим працював помічником Президента України. Був членом Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром", членом Національної інвестиційної ради. Багато років займався юридичною практикою та громадською діяльністю. Був засновником медійної компанії Garnet International Media Group. У 2019 році приєднався до передвиборчого штабу кандидата в Президенти Володимира Зеленського.

Павло Башинський

Політика
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Україна