Єрмак підтвердив обшуки НАБУ та САП у нього вдома

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про "процесуальні дії" НАБУ та САП у нього вдома, пише УНН.

Сьогодні НАБУ і САП дійсно проводять процесуальні дії у мене вдома. Жодних перешкод у слідчих немає. Їм було надано повний доступ до квартири, на місці – мої адвокати, які взаємодіють із правоохоронцями. З мого боку - повне сприяння - написав Єрмак у Telegram.

Нагадаємо

Сьогодні, 28 листопада, НАБУ та САП проводять обшуки у керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, що підтвердили в пресслужбах Спеціалізованої прокуратури та Національного антикорупційного бюро.

В САП та НАБУ підтвердили обшуки у Єрмака

Раніше УНН із посиланням на свої джерела повідомляв про обшуки у Андрія Єрмака. Наразі немає інформації, з чим пов'язані обшуки.