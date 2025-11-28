Єрмак підтвердив обшуки НАБУ та САП у нього вдома

$42.190.11
48.870.08
ukenru
Ексклюзив
08:06 • 172 перегляди
Чи безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
06:58 • 6378 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
06:35 • 8730 перегляди
НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - джерела
06:29 • 8456 перегляди
Орбан вирушив до москви на переговори з путіним: збирається говорити про енергетику та мирні зусилля у війні рф проти України
27 листопада, 22:13 • 7184 перегляди
Київське "Динамо" звільнило Шовковського та весь тренерський штабPhoto
27 листопада, 18:30 • 27057 перегляди
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
27 листопада, 17:31 • 25259 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Ексклюзив
27 листопада, 15:25 • 39523 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
27 листопада, 14:27 • 44186 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
27 листопада, 14:21 • 23112 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.8м/с
85%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Єрмак: Зеленський не підпише жодного документа про відмову від територій, поки буде Президентом України27 листопада, 22:24 • 14655 перегляди
Нідерланди готують новий план для повернення українських біженців: що зміниться27 листопада, 22:59 • 13970 перегляди
Безпілотник атакував військове містечко в чечні: подробиціVideo27 листопада, 23:31 • 7302 перегляди
Після війни Україна матиме до 6 мільйонів ветеранів та членів їхніх родин - СвириденкоPhoto28 листопада, 00:57 • 12650 перегляди
Міноборони: росія використовує "Шахеди" для полювання на українські літаки та гелікоптери28 листопада, 01:30 • 12283 перегляди
Публікації
Чи безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Ексклюзив
08:06 • 172 перегляди
Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних - відеоVideo27 листопада, 15:30 • 28528 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
27 листопада, 15:25 • 39523 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
Ексклюзив
27 листопада, 14:27 • 44186 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
27 листопада, 14:12 • 36032 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Барт Де Вевер
Урсула фон дер Ляєн
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Львів
Бельгія
Реклама
УНН Lite
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку02:36 • 5434 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 31829 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 52657 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 85840 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 101167 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Техніка
Соціальна мережа
Fox News
Іскандер (ОТРК)

Єрмак підтвердив обшуки НАБУ та САП у нього вдома

Київ • УНН

 • 718 перегляди

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про процесуальні дії НАБУ та САП у його помешканні. Він заявив про повне сприяння слідству та доступ до квартири.

Єрмак підтвердив обшуки НАБУ та САП у нього вдома

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про "процесуальні дії" НАБУ та САП у нього вдома, пише УНН.

Сьогодні НАБУ і САП дійсно проводять процесуальні дії у мене вдома. Жодних перешкод у слідчих немає. Їм було надано повний доступ до квартири, на місці – мої адвокати, які взаємодіють із правоохоронцями. З мого боку - повне сприяння

- написав Єрмак у Telegram.

Нагадаємо

Сьогодні, 28 листопада, НАБУ та САП проводять обшуки у керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, що підтвердили в пресслужбах Спеціалізованої прокуратури та Національного антикорупційного бюро.

В САП та НАБУ підтвердили обшуки у Єрмака28.11.25, 09:04 • 1338 переглядiв

Раніше УНН із посиланням на свої джерела повідомляв про обшуки у Андрія Єрмака. Наразі немає інформації, з чим пов'язані обшуки.

Юлія Шрамко

Політика
Обшук
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Національне антикорупційне бюро України
Андрій Єрмак