Єрмак підтвердив обшуки НАБУ та САП у нього вдома
Київ • УНН
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про процесуальні дії НАБУ та САП у його помешканні. Він заявив про повне сприяння слідству та доступ до квартири.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про "процесуальні дії" НАБУ та САП у нього вдома, пише УНН.
Сьогодні НАБУ і САП дійсно проводять процесуальні дії у мене вдома. Жодних перешкод у слідчих немає. Їм було надано повний доступ до квартири, на місці – мої адвокати, які взаємодіють із правоохоронцями. З мого боку - повне сприяння
Нагадаємо
Сьогодні, 28 листопада, НАБУ та САП проводять обшуки у керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, що підтвердили в пресслужбах Спеціалізованої прокуратури та Національного антикорупційного бюро.
В САП та НАБУ підтвердили обшуки у Єрмака28.11.25, 09:04 • 1338 переглядiв
Раніше УНН із посиланням на свої джерела повідомляв про обшуки у Андрія Єрмака. Наразі немає інформації, з чим пов'язані обшуки.