Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: адвоката притягли до відповідальності за затягування судового процесу

$42.290.12
49.580.03
ukenru
Ексклюзив
14:42 • 356 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
14:05 • 5330 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
13:13 • 10096 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
12:32 • 13503 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
09:38 • 26296 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
09:07 • 78729 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 62082 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 88283 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 95184 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 66687 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−5°
1м/с
76%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп висунув ультиматум новій лідерці Венесуели Делсі Родрігес5 січня, 05:49 • 53505 перегляди
Зеленський призначив Христю Фріланд радницею з питань економічного розвиткуPhoto09:55 • 13287 перегляди
Ворог завдав п'ять ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова: пошкодження дуже значні11:49 • 17976 перегляди
Екснардепа затримали в Німеччині після міжнародного розшуку: про кого йдеться12:22 • 6980 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби12:50 • 14550 перегляди
Публікації
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
14:05 • 5302 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби12:50 • 14675 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
09:07 • 78692 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 147217 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 164737 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Василь Малюк
Кирило Буданов
Блогери
Сергій Кислиця
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Село
Харків
Реклама
УНН Lite
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 46378 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 41252 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 39348 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 47793 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 93224 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Золото
Ланцет (баражуючий боєприпас)

Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: адвоката притягли до відповідальності за затягування судового процесу

Київ • УНН

 • 118 перегляди

В Україні адвоката притягнули до дисциплінарної відповідальності за затягування судового процесу у справі про вбивство підлітка Максима Матерухіна. Йому зупинили право на заняття адвокатською діяльністю на три місяці.

Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: адвоката притягли до відповідальності за затягування судового процесу
Фото: Офіс генерального прокурора

В Україні притягли до дисциплінарної відповідальності адвоката за затягування судового процесу у резонансній справі про вбивство підлітка. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Йдеться про загибель підлітка Максима Матерухіна на станції Київського фунікулера: злочин стався на початку червня 2024 року на верхній станції фунікулера, що виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря. Колишній співробітник УДО Артем Косов, перебуваючи на підпитку, почав чіплятися до групи підлітків, серед яких був Максим Матерухін. Косов штовхнув 16-річного хлопця, від удару при падінні той загинув.

Восени 2025 року Косову винесли вирок - довічне позбавлення волі. Колегія суддів Шевченківського районного суду міста Києва неодноразово порушувала питання про притягнення адвокатів обвинуваченого до дисциплінарної відповідальності, однак ухвали суду тривалий час залишалися без розгляду.

Ця справа набула значного суспільного резонансу та широко висвітлювалася в засобах масової інформації. Під час судового розгляду неодноразово фіксувалися факти навмисного затягування процесу з боку захисників обвинуваченого Артема Косова. Зокрема, без поважних причин зривалися судові засідання, створювалися перешкоди для дослідження доказів і допиту свідків. З метою недопущення подальшого затягування розгляду кримінального провадження Генеральний прокурор Руслан Кравченко особисто взяв участь у судових засіданнях та неодноразово звертав увагу на неприпустиму поведінку адвокатів, які штучно ускладнювали судовий процес та порушували права інших учасників провадження

- заявили в прокуратурі.

У вересні 2025 року Офіс Генерального прокурора звернувся до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури зі скаргою щодо одного з адвокатів.

29 грудня 2025 року рішенням дисциплінарної палати КДКА Рівненської області скаргу Офісу Генерального прокурора задоволено. До адвоката застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на три місяці

- додали в повідомленні.

Нагадаємо

Генеральний прокурор Руслан Кравченко висловив ініціативу про необхідність впровадження безальтернативного покарання у вигляді довічного позбавлення волі за злочини особливої тяжкості проти дітей. Він звернувся до правоохоронного комітету ВР з пропозицією підтримати відповідну ініціативу та впровадити таке покарання за вбивство та зґвалтування дітей.

Євген Устименко

СуспільствоКиївКримінал та НП
Довічне позбавлення волі
Руслан Кравченко
Міністерство закордонних справ України
Україна