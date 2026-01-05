Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: адвоката притягли до відповідальності за затягування судового процесу
Київ • УНН
В Україні адвоката притягнули до дисциплінарної відповідальності за затягування судового процесу у справі про вбивство підлітка Максима Матерухіна. Йому зупинили право на заняття адвокатською діяльністю на три місяці.
В Україні притягли до дисциплінарної відповідальності адвоката за затягування судового процесу у резонансній справі про вбивство підлітка. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
Йдеться про загибель підлітка Максима Матерухіна на станції Київського фунікулера: злочин стався на початку червня 2024 року на верхній станції фунікулера, що виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря. Колишній співробітник УДО Артем Косов, перебуваючи на підпитку, почав чіплятися до групи підлітків, серед яких був Максим Матерухін. Косов штовхнув 16-річного хлопця, від удару при падінні той загинув.
Восени 2025 року Косову винесли вирок - довічне позбавлення волі. Колегія суддів Шевченківського районного суду міста Києва неодноразово порушувала питання про притягнення адвокатів обвинуваченого до дисциплінарної відповідальності, однак ухвали суду тривалий час залишалися без розгляду.
Ця справа набула значного суспільного резонансу та широко висвітлювалася в засобах масової інформації. Під час судового розгляду неодноразово фіксувалися факти навмисного затягування процесу з боку захисників обвинуваченого Артема Косова. Зокрема, без поважних причин зривалися судові засідання, створювалися перешкоди для дослідження доказів і допиту свідків. З метою недопущення подальшого затягування розгляду кримінального провадження Генеральний прокурор Руслан Кравченко особисто взяв участь у судових засіданнях та неодноразово звертав увагу на неприпустиму поведінку адвокатів, які штучно ускладнювали судовий процес та порушували права інших учасників провадження
У вересні 2025 року Офіс Генерального прокурора звернувся до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури зі скаргою щодо одного з адвокатів.
29 грудня 2025 року рішенням дисциплінарної палати КДКА Рівненської області скаргу Офісу Генерального прокурора задоволено. До адвоката застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на три місяці
Нагадаємо
Генеральний прокурор Руслан Кравченко висловив ініціативу про необхідність впровадження безальтернативного покарання у вигляді довічного позбавлення волі за злочини особливої тяжкості проти дітей. Він звернувся до правоохоронного комітету ВР з пропозицією підтримати відповідну ініціативу та впровадити таке покарання за вбивство та зґвалтування дітей.