Тільки довічне: Генпрокурор закликав правоохоронний комітет посилити покарання для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітей

Генеральний прокурор Руслан Кравченко звернувся до комітету ВР з питань правоохоронної діяльності з пропозицією посилити кримінальну відповідальність для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітей, передає УНН.

За злочини особливої тяжкості проти дітей - тільки довічне позбавлення волі. Без компромісів. Сьогодні я звернувся до комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності з пропозицією посилити кримінальну відповідальність для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітей. І я маю надію, що народні депутати підтримають нашу ініціативу - повідомив Кравченко.

Він зазначив, що сьогодні за вбивство дитини винні можуть отримати максимально 15 років позбавлення волі, і навіть шанс на дострокове звільнення.

На моє переконання, це - несправедливо. І тут питання риторичне: чи може хоч якийсь вирок бути справедливим, коли відібрали життя дитини, її право рости, досягати чогось в житті. Ми ніколи не дізнаємось ким би могли стати діти, чиє життя відібрали злочинці: відомими на весь світ футболістами, чи геніальними вченим, водіями чи правоохоронцями? - написав Кравченко.

Генпрокурор наголосив, що країна втратила частину свого майбутнього. А злочинець відбувши певний термін може повернутись до нормального життя.

Тому, я вважаю, і саме з цим звернувся до членів комітету, що вирок за такі злочини повинен бути максимально справедливим, - безальтернативне пожиттєве увʼязнення. І тут питання не про суворість, а про справедливість і безпеку. Коли злочинець буде знати, що за подібне діяння він ніколи не вийде на волю, переконаний, це буде стримуючим фактором - наголосив Кравченко.

Генпрокурор зазначив, що за останній час прокурорами відстояно довічне позбавлення волі у низці резонансних справ й навів приклади.

Київ

Вбивство Максима Матерухіна.

Цей зухвалий злочин на фунікулері у Києві сколихнув всю країну. Я особисто долучився до справи як державний обвинувач. Я бачив очі вбивці: жодного жалю, лише зверхність і віра у безкарність. Я бачив очі батьків: біль, жаль і зневіра. Ми домоглися максимально наближеного до справедливості вироку-довічного позбавлення волі - розповів Кравченко.

Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязнення

Харків

Керівник Харківської обласної прокуратури довів у суді вину 41-річного чоловіка у вчиненні злочинів проти статевої свободи малолітньої дитини. Вирок — довічне позбавлення волі.

Дніпро

Керівник Дніпропетровської обласної прокуратури надав беззаперечні докази вини 44-річного нелюда, який ґвалтував і розбещував трьох малолітніх дітей, за що отримав пожиттєве увʼязнення.

На Дніпропетровщині прокурори домоглися довічного позбавлення волі для чоловіка, який вбив неповнолітню дитину та вчинив сексуальне насильство.

Страшна статистика:

· за останні 19 місяців 67 дітей стали жертвами умисних вбивств;

· 531 дитина постраждала від сексуального насильства, з них 360 молодші 14 років.

Кожен цей випадок, трагедія і невимовний біль. Це голос батьків і дітей, які просять про захист. Справедливість має бути жорсткою, а покарання, співмірним злочину. Прошу народних депутатів підтримати ініціативу Офісу Генерального Прокурора і внести правки до законодавства України. Вбивця чи ґвалтівник більше не повинен розраховувати на поблажки чи прогалини закону - заявив Генпрокурор Кравченко.

В Полтаві чоловік зґвалтував 13-річного хлопця: зловмисника чекають 15 років за ґратами