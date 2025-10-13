Тільки довічне: Генпрокурор закликав правоохоронний комітет посилити покарання для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітей

$41.600.10
48.110.10
ukenru
14:34 • 508 перегляди
Трамп прийме Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня – FT
Ексклюзив
14:15 • 1626 перегляди
Експерт пояснив, у яких випадках можна розглядати кетамінову терапію та чи застосовують її в УкраїніPhoto
13:46 • 3666 перегляди
Тільки довічне: Генпрокурор закликав правоохоронний комітет посилити покарання для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітейVideo
12:44 • 8566 перегляди
Трамп після Гази планує зосередитися на вирішенні війни в Україні, а потім - на мирній угоді з Іраном
12:37 • 11173 перегляди
Інформація про початок опалювального сезону з 1 листопада невірна - Мінрозвитку
12:28 • 14893 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни
11:24 • 11570 перегляди
Українська делегація відправилася до Вашингтона: на порядку денному - оборона, енергетика, санкції, з метою миру
Ексклюзив
11:18 • 13372 перегляди
Київ витратив 47,5 мільйона гривень на перше протирадіаційне укриття в дитсадку
10:25 • 26153 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво
10:13 • 25015 перегляди
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
4.6м/с
64%
750мм
Популярнi новини
Одещина зазнала масованої атаки рф дронами: є постраждалий та масштабні пожежіPhotoVideo13 жовтня, 05:19 • 48594 перегляди
Золото досягло рекордного рівня на тлі поновлення напруги між США і Китаєм13 жовтня, 06:07 • 15040 перегляди
Перевірка бойової готовності в білорусі: Держприкордонслужба повідомила про ситуацію на кордоні з Україною13 жовтня, 08:25 • 10804 перегляди
"Новий початок": Трамп заявив про завершення війни в Газі13 жовтня, 08:38 • 19868 перегляди
Кабмін скоротив опалювальний сезон 2025-2026 років: як змінились дати10:34 • 16788 перегляди
Публікації
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13:30 • 5550 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни 12:28 • 14904 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво10:25 • 26159 перегляди
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм10:13 • 25022 перегляди
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
Ексклюзив
08:59 • 30695 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кая Каллас
Олена Сосєдка
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Ізраїль
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі14:34 • 274 перегляди
Картопляна спадщина та чистіші інгредієнти: виробник чіпсів Lay’s презентує оновлення бренду14:09 • 1404 перегляди
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo12 жовтня, 11:24 • 41967 перегляди
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 73655 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 76630 перегляди
Актуальне
Forbes
MIM-104 Patriot
NASAMS
Х-101
Лікарські засоби

Тільки довічне: Генпрокурор закликав правоохоронний комітет посилити покарання для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітей

Київ • УНН

 • 3668 перегляди

Генпрокурор Руслан Кравченко звернувся до ВР з пропозицією посилити кримінальну відповідальність за вбивство та зґвалтування дітей, вимагаючи довічного позбавлення волі. Він наголосив на несправедливості чинного законодавства, яке передбачає до 15 років ув'язнення за такі злочини.

Тільки довічне: Генпрокурор закликав правоохоронний комітет посилити покарання для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітей

Генеральний прокурор Руслан Кравченко звернувся до комітету ВР з питань правоохоронної діяльності з пропозицією посилити кримінальну відповідальність для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітей, передає УНН.

За злочини особливої тяжкості проти дітей - тільки довічне позбавлення волі. Без компромісів. Сьогодні я звернувся до комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності  з пропозицією посилити кримінальну відповідальність для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітей. І я маю надію, що народні депутати підтримають нашу ініціативу 

- повідомив Кравченко.

Він зазначив, що сьогодні за вбивство дитини винні можуть отримати максимально 15 років позбавлення волі, і навіть шанс на дострокове звільнення.

На моє переконання, це - несправедливо. І тут питання риторичне: чи може хоч якийсь вирок бути справедливим, коли відібрали життя дитини, її право рости, досягати чогось в житті.  Ми ніколи не дізнаємось ким би могли стати діти, чиє життя  відібрали злочинці: відомими на весь світ футболістами, чи геніальними вченим,  водіями чи правоохоронцями? 

- написав Кравченко.

Генпрокурор наголосив, що країна втратила частину свого майбутнього. А злочинець відбувши певний термін може повернутись до нормального життя.

Тому, я вважаю, і саме з цим звернувся до членів комітету, що вирок за такі злочини повинен бути максимально справедливим, - безальтернативне пожиттєве увʼязнення. І тут питання не про суворість, а про справедливість і безпеку. Коли злочинець буде знати, що за подібне діяння він ніколи не вийде на волю, переконаний, це буде стримуючим фактором 

- наголосив Кравченко.

Генпрокурор зазначив, що  за останній час прокурорами відстояно довічне позбавлення волі у низці резонансних справ й навів приклади.

Київ 

Вбивство Максима Матерухіна.

Цей зухвалий злочин на фунікулері у Києві сколихнув всю країну. Я особисто долучився до справи як державний обвинувач. Я бачив очі вбивці: жодного жалю, лише зверхність і віра у безкарність. Я бачив очі батьків: біль, жаль і зневіра.  Ми домоглися максимально наближеного до справедливості вироку-довічного позбавлення волі 

- розповів Кравченко.

Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязнення22.09.25, 15:19 • 77525 переглядiв

Харків

Керівник Харківської обласної прокуратури довів у суді вину 41-річного чоловіка у вчиненні злочинів проти статевої свободи малолітньої дитини. Вирок — довічне позбавлення волі.

Дніпро

Керівник Дніпропетровської обласної прокуратури надав беззаперечні докази вини  44-річного нелюда, який ґвалтував і розбещував трьох малолітніх дітей, за що отримав пожиттєве увʼязнення.

На Дніпропетровщині прокурори домоглися довічного позбавлення волі для чоловіка, який вбив неповнолітню дитину та вчинив сексуальне насильство. 

Страшна статистика:

·     за останні 19 місяців 67 дітей стали жертвами умисних вбивств;

·     531 дитина постраждала від сексуального насильства, з них 360 молодші 14 років.

Кожен цей випадок, трагедія і невимовний біль. Це голос батьків і дітей, які просять про захист.  Справедливість має бути жорсткою, а покарання, співмірним злочину. Прошу народних депутатів підтримати  ініціативу Офісу Генерального Прокурора і внести правки до законодавства України. Вбивця чи ґвалтівник більше не повинен розраховувати на поблажки чи прогалини закону 

- заявив Генпрокурор Кравченко.

В Полтаві чоловік зґвалтував 13-річного хлопця: зловмисника чекають 15 років за ґратами16.09.25, 13:06 • 5186 переглядiв

Анна Мурашко

СуспільствоПолітика
Руслан Кравченко
Генеральний прокурор (Україна)
Дніпро (місто)
Верховна Рада України
Україна
Київ
Харків