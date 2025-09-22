$41.250.00
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязнення
11:53 • 2708 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплат
11:25 • 10395 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
09:32 • 25483 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
07:19 • 28961 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 20903 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відео
22 вересня, 05:30 • 33046 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 21982 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
21 вересня, 12:26 • 32708 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 47370 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязнення

Київ • УНН

 • 1356 перегляди

Шевченківський райсуд Києва призначив довічне ув'язнення ексспівробітнику УДО Артему Косову за вбивство 16-річного хлопця на фунікулері. Прокуратура просила найвищу міру покарання для обвинуваченого.

Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязнення

Шевченківський районний суд Києва призначив довічне ув'язнення ексспівробітнику Управління державної охорони Артему Косову, який вбив 16-річного хлопця на станції столичного фунікулера, передає УНН.

Рішення судді присутні у залі суду привітали оплесками і радісними вигуками.

Близькі та друзі загиблого 16 річного підлітка не могли стримати сліз від радості.

Суддя також зазначила, що у засудженого є 30 днів на те, щоб подати апеляцію на рішення суду.

Прокуратура просила призначити Артему Косову покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

"Відсутність каяття та жодного жалю": Кравченко про обвинуваченого у справі щодо вбивства на фунікулері15.09.25, 16:14 • 6858 переглядiв

Контекст

8 квітня 2024 року Артему Косову було повідомлено про підозру в умисному вбивстві підлітка. Як було встановлено слідством, інцидент стався на верхній станції фунікулера, що виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря. Косов, перебуваючи на підпитку, почав чіплятися до групи підлітків, серед яких був Максим Матерухін. Косов штовхнув 16-річного хлопця, від удару при падінні той загинув. Розслідування у провадженні проводило Державне бюро розслідувань, адже на момент скоєння злочину підозрюваний перебував на службі в УДО.

9 квітня 2024 року Печерський райсуд Києва відправив правоохоронця під варту на 60 діб, без права внесення застави. Після цього запобіжний захід продовжували кілька разів і наразі обвинувачений перебуває у СІЗО.

5 травня 2024 року працівники ДБР завершили досудове розслідування, після чого матеріали справи передали на ознайомлення стороні захисту.

29 травня обвинувальний акт стосовно ексспівробітника Управління державної охорони Косова передали до Шевченківського райсуду столиці.

Під час розслідування слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, за яке йому загрожує довічне ув'язнення.

14 серпня Шевченківський суд Києва призначив безоплатного адвоката Артему Косову. Також суд Києва продовжив запобіжний захід Артему Косову до 11 жовтня без права на заставу.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко під час суду 20 серпня проаналізував дії обвинувачуваного на основі відео, яке розглядалося в суді, зазначивши, що поведінка Косова була цинічною і демонструвала зневагу до людського життя.

Також Руслан Кравченко повідомив, що згідно зі свідченнями свідків обвинувачуваний тягнувся рукою до того місця, де в нього був пістолет і таким чином загрожував оточуючим.

17 вересня під час судових дебатів Косов висловив співчуття родині вбитого ним підлітка. Також він заявив, що йому прикро.

Анна Мурашко

КиївКримінал та НП
Руслан Кравченко
Київ