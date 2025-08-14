Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: суд продовжив тримання під вартою співробітнику УДО
Київ • УНН
Шевченківський райсуд продовжив запобіжний захід Артему Косову, обвинуваченому у справі про загибель підлітка на фунікулері. Арешт діятиме до 11 жовтня без права на заставу.
Шевченківський суд Києва продовжив запобіжний захід співробітнику Управління державної охорони Артему Косову, обвинуваченому у справі про загибель підлітка на станції фунікулера до 11 жовтня без права на заставу. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Наступне засідання призначили на 20 серпня.
Новина доповнюється