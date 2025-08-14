Суд щодо вбивства підлітка на фунікулері у столиці: обвинуваченому призначили безоплатного адвоката

Шевченківський суд Києва призначив обвинуваченому у вбивстві 16-річного хлопця на столичному фунікулері, Артему Косову, безоплатного адвоката через відсутність його захисника. Суд зробив перерву до 12:00, передає УНН.

Деталі

Як зауважив суд, спливають строки запобіжного заходу і для розгляду клопотання про продовження запобіжного заходу необхідний захисник. Втім як передає кореспондент УНН захист Артема Косова вкотре не прийшов на судове засідання.

"Прошу залучити безоплатного захисника на постійній основі", – заявив генпрокурор Кравченко.

Суддя ухвалила призначити обвинуваченому безоплатного адвоката та оголосила перерву до 12:00.

На запитання, чи він вважає себе винним у вбивстві, Косов відповів: "Ні".

Доповнення

Раніше УНН повідомляв, що у Києві сьогодні розпочався розгляд справи колишнього співробітника Управління державної охорони Артема Косова, якого обвинувачують в умисному вбивстві 16-річного хлопця на станції столичного фунікулера. Обвинувачення в суді представляє особисто Генпрокурор Руслан Кравченко.

Нагадаємо

8 квітня 2024 року Артему Косову було повідомлено про підозру в умисному вбивстві підлітка. Як було встановлено слідством, інцидент стався на верхній станції фунікулера, що виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря. Косов, перебуваючи на підпитку, почав чіплятися до групи підлітків, серед яких був Максим Матерухін. Косов штовхнув 16-річного хлопця, від удару при падінні той загинув.

Розслідування у провадженні проводило Державне бюро розслідувань, адже на момент скоєння злочину підозрюваний перебував на службі в УДО.

9 квітня 2024 року Печерський райсуд Києва відправив правоохоронця під варту на 60 діб, без права внесення застави. Після цього запобіжний захід продовжували кілька разів і наразі обвинувачений перебуває у СІЗО.

5 травня 2024 року працівники ДБР завершили досудове розслідування, після чого матеріали справи передали на ознайомлення стороні захисту. 29 травня обвинувальний акт стосовно співробітника Управління державної охорони Артема Косова передали до Шевченківського райсуду столиці. Під час розслідування слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, за яке йому загрожує довічне ув'язнення.