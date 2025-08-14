$41.510.09
Ексклюзив
08:11 • 6394 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
07:55 • 5316 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
07:51 • 5442 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
06:07 • 8874 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 19190 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 34014 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 38929 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 39390 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 41862 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
13 серпня, 12:02 • 75794 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Суд щодо вбивства підлітка на фунікулері у столиці: обвинуваченому призначили безоплатного адвоката

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Шевченківський суд Києва призначив безоплатного адвоката Артему Косову, обвинуваченому у вбивстві 16-річного хлопця на фунікулері. Захисник обвинуваченого вкотре не з'явився на засідання суду.

Суд щодо вбивства підлітка на фунікулері у столиці: обвинуваченому призначили безоплатного адвоката

Шевченківський суд Києва призначив обвинуваченому у вбивстві 16-річного хлопця на столичному фунікулері, Артему Косову, безоплатного адвоката через відсутність його захисника. Суд зробив перерву до 12:00, передає УНН.

Деталі

Як зауважив суд, спливають строки запобіжного заходу і для розгляду клопотання про продовження запобіжного заходу необхідний захисник. Втім як передає кореспондент УНН захист Артема Косова вкотре не прийшов на судове засідання. 

"Прошу залучити безоплатного захисника на постійній основі", – заявив генпрокурор Кравченко.

Суддя ухвалила призначити обвинуваченому безоплатного адвоката та оголосила перерву до 12:00.

На запитання, чи він вважає себе винним у вбивстві, Косов відповів: "Ні".

Доповнення

Раніше УНН повідомляв, що у Києві сьогодні розпочався розгляд справи колишнього співробітника Управління державної охорони Артема Косова, якого обвинувачують в умисному вбивстві 16-річного хлопця на станції столичного фунікулера. Обвинувачення в суді представляє особисто Генпрокурор Руслан Кравченко.

Нагадаємо

8 квітня 2024 року Артему Косову було повідомлено про підозру в умисному вбивстві підлітка. Як було встановлено слідством, інцидент стався на верхній станції фунікулера, що виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря. Косов, перебуваючи на підпитку, почав чіплятися до групи підлітків, серед яких був Максим Матерухін. Косов штовхнув 16-річного хлопця, від удару при падінні той загинув.

Розслідування у провадженні проводило Державне бюро розслідувань, адже на момент скоєння злочину підозрюваний перебував на службі в УДО.

9 квітня 2024 року Печерський райсуд Києва відправив правоохоронця під варту на 60 діб, без права внесення застави. Після цього запобіжний захід продовжували кілька разів і наразі обвинувачений перебуває у СІЗО.

5 травня 2024 року працівники ДБР завершили досудове розслідування, після чого матеріали справи передали на ознайомлення стороні захисту. 29 травня обвинувальний акт стосовно співробітника Управління державної охорони Артема Косова передали до Шевченківського райсуду столиці. Під час розслідування слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, за яке йому загрожує довічне ув'язнення.

Анна Мурашко

СуспільствоКримінал та НП
Руслан Кравченко
Міністерство закордонних справ України
Україна
Київ