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Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: суд продовжив арешт співробітнику УДО 18 червня 2025

Київ • УНН

 • 1162 перегляди

Шевченківський суд Києва продовжив тримання під вартою для співробітника УДО Артема Косова, обвинуваченого у вбивстві підлітка на фунікулері. Йому загрожує довічне ув'язнення, він не визнає своєї провини.

Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: суд продовжив арешт співробітнику УДО

Шевченківський районний суд Києва продовжив тримання під вартою для співробітника управління державної охорони Артема Косова, обвинуваченого у вбивстві підлітка Максима Матерухіна на станції фунікулера в Києві. Про це журналісту УНН повідомили в Офісі генерального прокурора.

Деталі

В Офісі Генпрокурора повідомили, що обвинуваченому суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів.

Доповнення

8 квітня правоохоронцю Артему Косову було повідомлено про підозру в умисному вбивстві після того, як він штовхнув підлітка, який впав і помер на станції фунікулера в Києві. За даними СДЮСШ з футболу "Зміна", загиблим виявився їхній 16-річний вихованець.

У ДБР повідомили, що правоохоронець, який підозрюється у вбивстві підлітка на станції фунікулера у Києві, не визнає своєї провини.

9 квітня Печерський райсуд Києва відправив правоохоронця під варту на 60 діб, без права внесення застави.

8 травня повідомлялося, що працівники ДБР завершили досудове розслідування за фактом трагедії на станції фунікулера у Києві. Співробітнику Управління державної охорони, який вбив підлітка у Київському фунікулері, загрожує довічне ув’язнення.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоКиївКримінал та НП
Генеральний прокурор (Україна)
Київ
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