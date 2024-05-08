Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: співробітнику УДО загрожує довічне
Київ • УНН
Співробітнику УДО загрожує довічне ув'язнення за вбивство підлітка, який у стані алкогольного сп'яніння штовхнув його у вікно на станції фунікулера в Києві.
Працівники ДБР завершили досудове розслідування за фактом трагедії на станції фунікулера у Києві. Співробітнику Управління державної охорони, який вбив підлітка у Київському фунікулері, загрожує довічне ув’язнення. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДБР.
"7 квітня співробітник Управління державної охорони, перебуваючи в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, рухаючись в вагоні фунікулера почав безпричинно чіплятися до пасажирів, в тому числі до неповнолітніх. Після виходу з вагона правоохоронець підійшов до підлітка та силою штовхнув його у вікно. Хлопець впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Неповнолітній помер на місці події", - йдеться у повідомленні ДБР.
Деталі
Як зазначається, затриманий відразу був відсторонений від виконання своїх обов’язків.
У ході розслідування ДБР встановило, що позбавлення життя неповнолітнього вчинено з хуліганських мотивів, а тому перекваліфікували підозру на ч. 2 ст. 115 КК України, яка передбачає довічне ув’язнення.
Після ознайомлення стороною захисту, справу буде скеровано до суду.
Процесуальне керівництво здійснює Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони.
Нагадаємо
8 квітня правоохоронцю було повідомлено про підозру в умисному вбивстві після того, як він штовхнув підлітка, який впав і помер на станції фунікулера в Києві.
За даними СДЮСШ з футболу "Зміна", загиблим виявився їхній 16-річний вихованець.
У ДБР повідомили, що правоохоронець, який підозрюється у вбивстві підлітка на станції фунікулера у Києві, не визнає своєї провини.
9 квітня Печерський суд відправив правоохоронця під варту на 60 діб, без права внесення застави.