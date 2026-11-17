За десять місяців 2026 року понад половину податкових надходжень до Зведеного бюджету України забезпечили лише чотири галузі економіки. Найбільше коштів сплатили підприємства переробної промисловості та торгівлі. На противагу цьому найшвидше податкові платежі зростали у фінансовому секторі. Загалом порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження від чотирьох провідних галузей збільшилися на 177 млрд грн.

Які галузі стали головними фінансовими донорами для державного кошторису в році, що минає, як змінилася структура податкових надходжень протягом року та скільки взагалі мита отримала Україна, пояснює УНН.

Хто найбільше наповнює бюджет України

Найбільшим джерелом податкових надходжень серед галузей економіки залишається переробна промисловість. За підсумками десяти місяців її частка становила 17,9% усіх платежів до зведеного бюджету. До цієї галузі належать підприємства, які займаються виробництвом харчів, металургією, машинобудуванням, хімічною промисловістю, виготовленням будівельних матеріалів та іншої продукції. Тобто, створюють готову продукцію або переробляють сировину.

Другу позицію посідає оптова та роздрібна торгівля, включно з ремонтом автотранспортних засобів і мотоциклів. На цей сектор припадає 16,6% податкових надходжень. Разом промисловість і торгівля забезпечують 34,5% усіх платежів до зведеного бюджету. Тобто понад третина податкових надходжень формується завдяки діяльності цих двох галузей.

Третю сходинку посідають державне управління й оборона та обов'язкове соціальне страхування. Їхня частка становить 12,5%. Ця категорія охоплює діяльність органів державного управління, оборони та системи обов'язкового соціального страхування.

Четверте місце посідає фінансова та страхова діяльність, на яку припадає 9,4% надходжень. До цього сектору, зокрема, належать банківські установи, страхові компанії та інші учасники фінансового ринку.

Решта галузей української економіки разом забезпечили 43,6% податкових платежів.

Податків сплатили на 177 млрд грн більше: хто забезпечив найбільший приріст

Порівняння результатів січня–жовтня 2026 року з аналогічним періодом 2025-го свідчить про збільшення податкових надходжень у всіх чотирьох провідних галузях.

Найбільший приріст у грошовому вимірі продемонструвала переробна промисловість. Підприємства цього сектору сплатили на 52,8 млрд грн більше, ніж торік. Зростання становило 17,6%. На другому місці оптова та роздрібна торгівля. Податкові платежі підприємств цього сектору збільшилися на 45,1 млрд грн, або на 16%.

Державне управління, оборона та обов'язкове соціальне страхування забезпечили додатково 39,6 млрд грн. Порівняно з минулим роком відповідні надходження зросли на 19,2%. Фінансова та страхова діяльність збільшила платежі на 39,5 млрд грн. При цьому саме цей сектор продемонстрував найвищі темпи зростання серед чотирьох галузей: 26,9%.

Як бачимо, хоча фінансовий сектор посідає четверту позицію за часткою в загальних надходженнях, за відносним приростом він випереджає промисловість, торгівлю та державне управління.

Водночас найбільший внесок у збільшення бюджетних платежів у гривнях зробила саме переробна промисловість. Сукупно чотири галузі забезпечили на 177 млрд грн більше надходжень, ніж за відповідний період 2025 року.

Як змінювалася структура податкових надходжень впродовж року

Дані Державної податкової служби свідчать, що перелік найбільших платників за галузями залишається стабільним. При цьому частки окремих секторів поступово змінюються.

За підсумками січня–серпня переробна промисловість забезпечувала 17,9% надходжень, торгівля - 16,3%, державне управління й оборона - 11,9%, а фінансова та страхова діяльність - 10,8%. За дев'ять місяців частка промисловості залишилася на рівні 17,9%, торгівлі збільшилася до 16,6%, державного управління та оборони - до 12,3%. Водночас частка фінансового сектору зменшилася до 10,1%.

За результатами десяти місяців промисловість зберегла лідерство, а частка державного управління та оборони зросла до 12,5%. Фінансова та страхова діяльність забезпечила 9,4% надходжень.

Зростала й сума додаткових платежів чотирьох галузей порівняно з відповідними періодами 2025 року. За вісім місяців приріст становив 142,8 млрд грн, за дев'ять - 157,4 млрд грн, а за десять - уже 177 млрд грн.

Скільки податків отримала Україна за десять місяців

За оперативними даними ДПС, у січні–жовтні 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 1,101 трлн грн податків і зборів, які адмініструє податкова служба. Це на 74,7 млрд грн, або на 7,3%, більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Позитивну динаміку зафіксували й на місцевому рівні. За десять місяців бюджети громад отримали майже 473,2 млрд грн податків та зборів. Порівняно з минулим роком надходження збільшилися на 69,9 млрд грн, або на 17,3%. Найбільшим джерелом податкових доходів місцевих бюджетів став податок на доходи фізичних осіб. Він приніс майже 290 млрд грн. Ще 72,4 млрд грн забезпечив єдиний податок, а 55,6 млрд грн - податок на майно.

За інформацією Міністерства фінансів, загалом за січень–жовтень до загального фонду державного бюджету з усіх джерел надійшло 2,71 трлн грн. Цей показник охоплює не лише податкові надходження, а й інші доходи, зокрема міжнародну грантову допомогу.

Чому податкові надходження зростають попри війну

Збільшення податкових платежів відбувається в умовах повномасштабної війни, російських атак на виробничі підприємства, енергетичну інфраструктуру та логістичні об'єкти.

На динаміку надходжень можуть впливати одразу кілька чинників. Серед них - зміна оборотів підприємств, обсягів реалізації товарів і послуг, цін, заробітних плат, а також податкового законодавства та адміністрування платежів.

При цьому потрібно розуміти, що збільшення сплачених податків не завжди означає аналогічне зростання виробництва або прибутків підприємств. Наприклад, зростання цін може збільшувати номінальну вартість реалізованої продукції та відповідні податкові зобов'язання навіть без суттєвого збільшення фізичних обсягів виробництва. Так само підвищення заробітних плат може впливати на надходження податку на доходи фізичних осіб.

Окрему роль можуть відігравати зміни строків сплати податків і особливості їх адміністрування. Однак без детальних галузевих показників неможливо визначити, який саме чинник забезпечив найбільший приріст надходжень. У ДПС наголошують, що російські атаки на виробництва та логістичні ланцюги негативно впливають на економічну діяльність. Попри це, платники продовжують виконувати свої податкові зобов'язання.

Які галузі залишаються основою бюджетних надходжень

Результати десяти місяців 2026 року свідчать, що головними джерелами податкових надходжень серед галузей економіки залишаються переробна промисловість і торгівля. Разом вони забезпечують понад третину всіх платежів до зведеного бюджету. Разом із тим зростає значення надходжень від державного управління та оборони, а фінансова і страхова діяльність демонструє найвищі темпи приросту серед чотирьох лідерів.

Подальша ж динаміка залежатиме від стану економіки, можливостей підприємств працювати в умовах війни, відновлення пошкодженої інфраструктури та змін податкової політики. Адже попри складні економічні та безпекові умови, саме регулярні податкові надходження залишаються одним із ключових внутрішніх джерел фінансування державних потреб, оборони, соціальних виплат і роботи територіальних громад.

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