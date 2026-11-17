За десять месяцев 2026 года более половины налоговых поступлений в Сводный бюджет Украины обеспечили всего четыре отрасли экономики. Больше всего средств уплатили предприятия обрабатывающей промышленности и торговли. В то же время быстрее всего налоговые платежи росли в финансовом секторе. В целом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления от четырех ведущих отраслей увеличились на 177 млрд грн.

Какие отрасли стали главными финансовыми донорами для государственного бюджета в уходящем году, как изменилась структура налоговых поступлений в течение года и сколько всего пошлин получила Украина, объясняет УНН.

Кто больше всего наполняет бюджет Украины

Крупнейшим источником налоговых поступлений среди отраслей экономики остается обрабатывающая промышленность. По итогам десяти месяцев ее доля составила 17,9% всех платежей в сводный бюджет. К этой отрасли относятся предприятия, занимающиеся производством продуктов питания, металлургией, машиностроением, химической промышленностью, изготовлением строительных материалов и другой продукции. То есть создающие готовую продукцию или перерабатывающие сырье.

Вторую позицию занимает оптовая и розничная торговля, включая ремонт автотранспортных средств и мотоциклов. На этот сектор приходится 16,6% налоговых поступлений. Вместе промышленность и торговля обеспечивают 34,5% всех платежей в сводный бюджет. То есть более трети налоговых поступлений формируется благодаря деятельности этих двух отраслей.

Третью строчку занимают государственное управление и оборона, а также обязательное социальное страхование. Их доля составляет 12,5%. Эта категория охватывает деятельность органов государственного управления, обороны и системы обязательного социального страхования.

Четвертое место занимает финансовая и страховая деятельность, на которую приходится 9,4% поступлений. К этому сектору, в частности, относятся банковские учреждения, страховые компании и другие участники финансового рынка.

Остальные отрасли украинской экономики вместе обеспечили 43,6% налоговых платежей.

Налогов уплатили на 177 млрд грн больше: кто обеспечил наибольший прирост

Сравнение результатов января–октября 2026 года с аналогичным периодом 2025-го свидетельствует об увеличении налоговых поступлений во всех четырех ведущих отраслях.

Наибольший прирост в денежном выражении продемонстрировала обрабатывающая промышленность. Предприятия этого сектора уплатили на 52,8 млрд грн больше, чем в прошлом году. Рост составил 17,6%. На втором месте — оптовая и розничная торговля. Налоговые платежи предприятий этого сектора увеличились на 45,1 млрд грн, или на 16%.

Государственное управление, оборона и обязательное социальное страхование обеспечили дополнительно 39,6 млрд грн. По сравнению с прошлым годом соответствующие поступления выросли на 19,2%. Финансовая и страховая деятельность увеличила платежи на 39,5 млрд грн. При этом именно этот сектор продемонстрировал самые высокие темпы роста среди четырех отраслей: 26,9%.

Как видим, хотя финансовый сектор занимает четвертую позицию по доле в общих поступлениях, по относительному приросту он опережает промышленность, торговлю и государственное управление.

В то же время наибольший вклад в увеличение бюджетных платежей в гривнах внесла именно обрабатывающая промышленность. В совокупности четыре отрасли обеспечили на 177 млрд грн больше поступлений, чем за соответствующий период 2025 года.

Как изменялась структура налоговых поступлений в течение года

Данные Государственной налоговой службы свидетельствуют о том, что перечень крупнейших плательщиков по отраслям остается стабильным. При этом доли отдельных секторов постепенно меняются.

По итогам января–августа обрабатывающая промышленность обеспечивала 17,9% поступлений, торговля — 16,3%, государственное управление и оборона — 11,9%, а финансовая и страховая деятельность — 10,8%. За девять месяцев доля промышленности осталась на уровне 17,9%, торговли увеличилась до 16,6%, государственного управления и обороны — до 12,3%. В то же время доля финансового сектора уменьшилась до 10,1%.

По итогам десяти месяцев промышленность сохранила лидерство, а доля государственного управления и обороны выросла до 12,5%. Финансовая и страховая деятельность обеспечила 9,4% поступлений.

Росла и сумма дополнительных платежей четырех отраслей по сравнению с соответствующими периодами 2025 года. За восемь месяцев прирост составил 142,8 млрд грн, за девять — 157,4 млрд грн, а за десять — уже 177 млрд грн.

Сколько налогов получила Украина за десять месяцев

По оперативным данным ГНС, в январе–октябре 2026 года в общий фонд государственного бюджета поступило 1,101 трлн грн налогов и сборов, которые администрирует налоговая служба. Это на 74,7 млрд грн, или на 7,3%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Положительную динамику зафиксировали и на местном уровне. За десять месяцев бюджеты громад получили почти 473,2 млрд грн налогов и сборов. По сравнению с прошлым годом поступления увеличились на 69,9 млрд грн, или на 17,3%. Крупнейшим источником налоговых доходов местных бюджетов стал налог на доходы физических лиц. Он принес почти 290 млрд грн. Еще 72,4 млрд грн обеспечил единый налог, а 55,6 млрд грн — налог на имущество.

По информации Министерства финансов, в целом за январь–октябрь в общий фонд государственного бюджета из всех источников поступило 2,71 трлн грн. Этот показатель охватывает не только налоговые поступления, но и другие доходы, в частности международную грантовую помощь.

Почему налоговые поступления растут несмотря на войну

Увеличение налоговых платежей происходит в условиях полномасштабной войны, российских атак на производственные предприятия, энергетическую инфраструктуру и логистические объекты.

На динамику поступлений могут влиять сразу несколько факторов. Среди них — изменение оборотов предприятий, объемов реализации товаров и услуг, цен, заработных плат, а также налогового законодательства и администрирования платежей.

При этом нужно понимать, что увеличение уплаченных налогов не всегда означает аналогичный рост производства или прибыли предприятий. Например, рост цен может увеличивать номинальную стоимость реализованной продукции и соответствующие налоговые обязательства даже без существенного увеличения физических объемов производства. Так же повышение заработных плат может влиять на поступления налога на доходы физических лиц.

Отдельную роль могут играть изменения сроков уплаты налогов и особенности их администрирования. Однако без детальных отраслевых показателей невозможно определить, какой именно фактор обеспечил наибольший прирост поступлений. В ГНС подчеркивают, что российские атаки на производства и логистические цепочки негативно влияют на экономическую деятельность. Несмотря на это, налогоплательщики продолжают выполнять свои налоговые обязательства.

Какие отрасли остаются основой бюджетных поступлений

Результаты десяти месяцев 2026 года свидетельствуют, что главными источниками налоговых поступлений среди отраслей экономики остаются перерабатывающая промышленность и торговля. Вместе они обеспечивают более трети всех платежей в сводный бюджет. Вместе с тем растет значение поступлений от государственного управления и обороны, а финансовая и страховая деятельность демонстрирует самые высокие темпы прироста среди четырех лидеров.

Дальнейшая динамика будет зависеть от состояния экономики, возможностей предприятий работать в условиях войны, восстановления поврежденной инфраструктуры и изменений налоговой политики. Ведь несмотря на сложные экономические и безопасностные условия, именно регулярные налоговые поступления остаются одним из ключевых внутренних источников финансирования государственных потребностей, обороны, социальных выплат и работы территориальных громад.

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