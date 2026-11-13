"Податок на Google" - скільки мільярдів отримав бюджет та хто серед найбільших платників
Київ • УНН
За 10 місяців 2026 року нерезиденти сплатили 17,5 млрд грн ПДВ за електронні послуги. Кількість платників зросла до 166.
До бюджету України цього року вже надійшло понад 17,5 млрд гривень "податку на Google". Як повідомили у Державній податковій службі, серед найбільших платників – Google, Apple, Meta, Netflix, Anthropic, Epic Games та Uklon, передає УНН.
Понад 17,5 млрд грн сплатили до державного бюджету за 10 місяців 2026 року нерезиденти, які надають електронні послуги фізичним особам на митній території України. Це на 4,3 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року
Як відзначають податківці, у валютному еквіваленті за 10 місяців 2026 року (станом на 01.11.2026) надходження становили 161,7 млн євро та 208,4 млн доларів США.
Серед найбільших платників "податку на Google" – Google, Apple, Valve, Sony, Etsy, Meta, Netflix, Anthropic, Epic Games та Uklon.
У ДПС додають, що коло нерезидентів, які виконують вимоги українського податкового законодавства, розширюється.
Протягом 2026 року платниками ПДВ зареєструвалися ще 26 осіб – нерезидентів, які постачають електронні послуги українським споживачам. Станом на 1 листопада 2026 року загальна кількість зареєстрованих платників становила 166
Податківці роз'яснюють, що обов’язок реєстрації платником ПДВ виникає у нерезидента, який постачає електронні послуги фізичним особам на митній території України, якщо загальна сума таких операцій за останні 12 календарних місяців перевищує еквівалент 1 млн гривень.
"Податок на Google" від світових техгігантів приніс Україні понад $150 млн13.05.26, 11:26 • 2610 переглядiв