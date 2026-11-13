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"Податок на Google" - скільки мільярдів отримав бюджет та хто серед найбільших платників

Київ • УНН

 • 10382 перегляди

За 10 місяців 2026 року нерезиденти сплатили 17,5 млрд грн ПДВ за електронні послуги. Кількість платників зросла до 166.

"Податок на Google" - скільки мільярдів отримав бюджет та хто серед найбільших платників
Фото ілюстративне

До бюджету України цього року вже надійшло понад 17,5 млрд гривень "податку на Google". Як повідомили у Державній податковій службі, серед найбільших платників – Google, Apple, Meta, Netflix, Anthropic, Epic Games та Uklon, передає УНН.

Понад 17,5 млрд грн сплатили до державного бюджету за 10 місяців 2026 року нерезиденти, які надають електронні послуги фізичним особам на митній території України. Це на 4,3 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року 

- йдеться у повідомленні. 

Як відзначають податківці, у валютному еквіваленті за 10 місяців 2026 року (станом на 01.11.2026) надходження становили 161,7 млн євро та 208,4 млн доларів США. 

Серед найбільших платників "податку на Google" – Google, Apple, Valve, Sony, Etsy, Meta, Netflix, Anthropic, Epic Games та Uklon. 

У ДПС додають, що коло нерезидентів, які виконують вимоги українського податкового законодавства, розширюється.

Протягом 2026 року платниками ПДВ зареєструвалися ще 26 осіб – нерезидентів, які постачають електронні послуги українським споживачам. Станом на 1 листопада 2026 року загальна кількість зареєстрованих платників становила 166 

- йдеться у повідомленні. 

Податківці роз'яснюють, що обов’язок реєстрації платником ПДВ виникає у нерезидента, який постачає електронні послуги фізичним особам на митній території України, якщо загальна сума таких операцій за останні 12 календарних місяців перевищує еквівалент 1 млн гривень. 

"Податок на Google" від світових техгігантів приніс Україні понад $150 млн13.05.26, 11:26 • 2610 переглядiв

Антоніна Туманова

ЕкономікаФінанси
Закони
Державний бюджет
Державна податкова служба України
Україна
Apple
Netflix
Google