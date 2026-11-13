"Налог на Google" — сколько миллиардов получил бюджет и кто входит в число крупнейших плательщиков
Киев • УНН
За 10 месяцев 2026 года нерезиденты уплатили 17,5 млрд грн НДС за электронные услуги. Количество плательщиков выросло до 166.
В бюджет Украины в этом году уже поступило более 17,5 млрд гривен «налога на Google». Как сообщили в Государственной налоговой службе, среди крупнейших плательщиков — Google, Apple, Meta, Netflix, Anthropic, Epic Games и Uklon, передает УНН.
Более 17,5 млрд грн уплатили в государственный бюджет за 10 месяцев 2026 года нерезиденты, предоставляющие электронные услуги физическим лицам на таможенной территории Украины. Это на 4,3 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года
Как отмечают налоговики, в валютном эквиваленте за 10 месяцев 2026 года (по состоянию на 01.11.2026) поступления составили 161,7 млн евро и 208,4 млн долларов США.
Среди крупнейших плательщиков «налога на Google» — Google, Apple, Valve, Sony, Etsy, Meta, Netflix, Anthropic, Epic Games и Uklon.
В ГНС добавляют, что круг нерезидентов, выполняющих требования украинского налогового законодательства, расширяется.
В течение 2026 года плательщиками НДС зарегистрировались еще 26 лиц — нерезидентов, поставляющих электронные услуги украинским потребителям. По состоянию на 1 ноября 2026 года общее количество зарегистрированных плательщиков составляло 166
Налоговики разъясняют, что обязанность зарегистрироваться плательщиком НДС возникает у нерезидента, который поставляет электронные услуги физическим лицам на таможенной территории Украины, если общая сумма таких операций за последние 12 календарных месяцев превышает эквивалент 1 млн гривен.
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