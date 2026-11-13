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"Налог на Google" — сколько миллиардов получил бюджет и кто входит в число крупнейших плательщиков

Киев • УНН

 • 11563 просмотра

За 10 месяцев 2026 года нерезиденты уплатили 17,5 млрд грн НДС за электронные услуги. Количество плательщиков выросло до 166.

"Налог на Google" — сколько миллиардов получил бюджет и кто входит в число крупнейших плательщиков
Фото иллюстративное

В бюджет Украины в этом году уже поступило более 17,5 млрд гривен «налога на Google». Как сообщили в Государственной налоговой службе, среди крупнейших плательщиков — Google, Apple, Meta, Netflix, Anthropic, Epic Games и Uklon, передает УНН.

Более 17,5 млрд грн уплатили в государственный бюджет за 10 месяцев 2026 года нерезиденты, предоставляющие электронные услуги физическим лицам на таможенной территории Украины. Это на 4,3 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года 

— говорится в сообщении. 

Как отмечают налоговики, в валютном эквиваленте за 10 месяцев 2026 года (по состоянию на 01.11.2026) поступления составили 161,7 млн евро и 208,4 млн долларов США. 

Среди крупнейших плательщиков «налога на Google» — Google, Apple, Valve, Sony, Etsy, Meta, Netflix, Anthropic, Epic Games и Uklon. 

В ГНС добавляют, что круг нерезидентов, выполняющих требования украинского налогового законодательства, расширяется.

В течение 2026 года плательщиками НДС зарегистрировались еще 26 лиц — нерезидентов, поставляющих электронные услуги украинским потребителям. По состоянию на 1 ноября 2026 года общее количество зарегистрированных плательщиков составляло 166 

— говорится в сообщении. 

Налоговики разъясняют, что обязанность зарегистрироваться плательщиком НДС возникает у нерезидента, который поставляет электронные услуги физическим лицам на таможенной территории Украины, если общая сумма таких операций за последние 12 календарных месяцев превышает эквивалент 1 млн гривен. 

"Налог на Google" от мировых техгигантов принес Украине более $150 млн13.05.26, 11:26 • 2610 просмотров

Антонина Туманова

ЭкономикаФинансы
Законы
Государственный бюджет
Государственная налоговая служба Украины
Украина
Apple Inc.
Netflix
Google