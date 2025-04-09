Дональд Трамп призвал иностранные компании перенести бизнес в США, обещая нулевые тарифы, быстрое подключение к электросетям, разрешения и отсутствие экологических задержек. Также Трамп напомнил о пошлинах для других стран.
Акции Apple Inc. упали до самого низкого уровня с мая 2024 года из-за опасений по поводу пошлин США и Китая. Рыночная капитализация Apple снизилась до 2,59 трлн долларов.
Уоррен Баффетт увеличил свое состояние на $11,5 млрд в этом году, когда другие миллиардеры понесли убытки из-за таможенного ралли Трампа. Berkshire Hathaway Inc. упали меньше, чем S&P 500.
Состояние Илона Маска упало до 297,8 млрд долларов, это произошло впервые с ноября 2024 года. После победы Трампа акции Tesla выросли, но новые пошлины обвалили рынки.
Apple оперативно отправила партию техники из Индии в США, чтобы избежать новых таможенных ограничений. Пять грузовых самолетов доставили смартфоны и устройства.
Биткоин упал на 8% из-за пошлин Трампа, потеряв почти всю прибыль после выборов. Ethereum, XRP и Solana также понесли значительные потери, а мировые рынки обвалились.
Премьер-министр Израиля планирует встретиться с президентом США, чтобы обсудить введенные пошлины и иранскую ядерную программу. Нетаньяху станет первым иностранным лидером, который обсудит с Трампом отмену пошлин.
В сети появились слухи о линейке iPhone 17, в частности модель Air с 6,6-дюймовым дисплеем и одной камерой на 48 Мп. Ожидаются изменения в дизайне и ценовой политике.
Состояние 500 самых богатых людей мира упало на 208 млрд долларов из-за обвалов на рынках, вызванных пошлинами Трампа. Больше всего пострадали Цукерберг, Безос и Маск.
Повышение цен коснется товаров с иностранными комплектующими. На продукцию с украинскими деталями цены почти не изменятся, но общая инфляция повлияет на стоимость всех товаров.
Глобальные фондовые рынки упали после объявления Трампом новых пошлин. Больше всего пострадали акции Nike, Apple, H&M и других компаний, зависящих от импорта.
Пошлины Трампа на китайские товары могут заставить Apple поднять цены на iPhone. Самая дорогая модель может стоить около $2300, что приведет к падению спроса.
Аналитики Barclays предупреждают, что новые пошлины США, особенно для Европы и Китая, могут привести к рецессии. Высокие пошлины и неопределенность создают риски для прибылей компаний.
Пошлины США в 10% для Украины несущественны из-за малого объема торговли. Эксперты предупреждают, что экономическая политика Трампа может спровоцировать мировой кризис, особенно для самой Америки.
США вводят высокие пошлины на товары из Вьетнама, Индии и Китая, что увеличит расходы Apple. Компания может поднять цены на iPhone, iPad и Apple Watch или понести финансовые потери.
1 апреля мир отмечает День смеха, экологический праздник птиц и годовщину Apple. Также почитают память Марии Египетской, которая помогает получить прощение у Господа.
Китайский регулятор проверит соглашение между CK Hutchison и консорциумом BlackRock по портам в Панаме. Пекин опасается влияния соглашения на конкуренцию в судоходстве и торговле.
Евросоюз планирует наложить штрафы на Apple и Meta за нарушение Закона о цифровых рынках. Штрафы могут быть меньше, чтобы избежать конфликта с США.
ГНС выявила схемы уклонения от уплаты НДС на более 286 млн грн в сетях "Ябко" и Yabluka.
Высокопоставленный чиновник Китая Дин Сюэсян призвал к расширению сотрудничества и выступил против протекционизма, намекая на дестабилизацию торговых отношений со стороны США. Китай стремится привлечь инвестиции.
BMW сотрудничает с Alibaba для интеграции ИИ Banma в автомобили. Это позволит создать интеллектуального помощника для водителей в Китае.
Узнайте, как максимально использовать возможности вашего iPhone для повышения производительности. Автоматизация задач, полезные приложения, оптимизация дисплея и батареи.
Государственная налоговая служба выявила схему "дробления бизнеса" в двух сетях продажи техники Apple.
По данным Viber, Samsung обогнал Apple по популярности. Android доминирует, но iOS набирает обороты, а самые популярные модели – iPhone 11 и 13.
Немецкий разработчик программного обеспечения SAP обогнал датского фармацевтического гиганта Novo Nordisk, став самой дорогой компанией Европы с оценкой в 312 млрд евро. Акции SAP выросли на 40%.
Вице-премьер Китая заверил CEO иностранных компаний в бизнес-потенциале страны. Инвестбанки осторожно улучшили прогнозы для Китая на 2025 год, но не достигли официального прогноза роста.
Китай активно внедряет 6G, установив технологические стандарты. США и Европа не спешат с развитием 6G из-за медленного развертывания 5G.
В 2024 году ни один генеральный директор в США не получил зарплату в 100 миллионов долларов. Компенсации руководителей выросли, но до отметки в 100 миллионов никто не добрался.
Apple планирует добавить в Apple Watch камеру с ИИ для распознавания объектов и перевода текста. Компания стремится интегрировать эту функцию в будущие устройства, в частности AirPods.
Johnson & Johnson вкладывает $55 млрд в заводы в США, чтобы избежать пошлин Трампа. Компания планирует построить четыре завода, один из которых в Уилсоне, Северная Каролина.