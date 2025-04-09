Apple Inc.

Впервые за десятилетие ни один гендиректор в США не получил $100 млн за год - WSJ

В 2024 году ни один генеральный директор в США не получил зарплату в 100 миллионов долларов. Компенсации руководителей выросли, но до отметки в 100 миллионов никто не добрался.