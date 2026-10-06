Nvidia приближается к первой в мире рыночной капитализации в $6 трлн

$45.060.0750.480.05
ukenru
13:06 • 694 просмотра
Швеция разместит Patriot в Польше для защиты хаба НАТО — при чем здесь поставки оружия Украине
Эксклюзив
13:03 • 2008 просмотра
Авиализинг и международные соглашения: новая трактовка БЭБ угрожает отрасли
Эксклюзив
12:45 • 3758 просмотра
Тест для НАТО и «маленькая победа» — начнёт ли Россия новый конфликт в Балтийском регионе и готов ли Альянс дать отпор
12:22 • 6796 просмотра
Украинцев пугают суточными отключениями и дефицитом топлива — в СНБО ответили, стоит ли паниковать
10:55 • 9064 просмотра
Зеленский: разведка сообщила о подготовке россиян к массированному удару, готовим противодействиеPhoto
09:59 • 14678 просмотра
Нобелевскую премию по физике 2026 года присудили за исследование нейтрино и вклад в IceCubePhoto
08:17 • 21398 просмотра
В Украине возвращаются графики отключений света - где и когда
07:45 • 19250 просмотра
россия ударила "Бандеролями" по больнице в центре Кривого Рога, есть пострадавшие
Эксклюзив
07:38 • 19636 просмотра
До 16 часов без света: ждать ли киевлянам длительных отключений в октябре и от чего это зависит
6 октября, 04:27 • 33128 просмотра
Враг атаковал мост через Днепр в Запорожье: движение перекрыто, есть раненыеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
3м/с
56%
749мм
Популярные новости
рф атаковала Украину 137 дронами, почти каждый третий реактивный - сколько уничтожили6 октября, 05:11 • 5338 просмотра
Южная Корея считает недостаточными извинения Украины из-за разглашения информации о пленных КНДР08:19 • 11603 просмотра
Нового "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном поставили на паузу - что известно о премьереVideo08:36 • 20935 просмотра
Таинственную рукопись Войнича могли столетиями читать в неправильном порядке10:53 • 13292 просмотра
Дочь Траволты дебютировала на подиуме Недели моды в ПарижеVideo11:19 • 11293 просмотра
публикации
Авиализинг и международные соглашения: новая трактовка БЭБ угрожает отрасли
Эксклюзив
13:03 • 1980 просмотра
Больше всего игроков из Испании — объявлены 25 номинантов на награду Golden BoyPhoto5 октября, 18:57 • 66639 просмотра
ВСУ получат роботизированный комплекс Varkhan — технические характеристики и сильные стороны на поле боя5 октября, 16:18 • 60434 просмотра
Могут ли удары рф по мостам разделить Киев на два берега: эксперт озвучил сценарий
Эксклюзив
5 октября, 15:28 • 53572 просмотра
Уже 77% больниц состоятельной сети являются полностью автономными5 октября, 14:20 • 48718 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Дональд Туск
Олег Кипер
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Польша
Европа
Реклама
УНН Lite
Дочь Траволты дебютировала на подиуме Недели моды в ПарижеVideo11:19 • 11417 просмотра
Таинственную рукопись Войнича могли столетиями читать в неправильном порядке10:53 • 13402 просмотра
Нового "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном поставили на паузу - что известно о премьереVideo08:36 • 21046 просмотра
Больше всего игроков из Испании — объявлены 25 номинантов на награду Golden BoyPhoto5 октября, 18:57 • 66652 просмотра
Мальдера объявил стартовый состав Украины на матч с Венгрией: кто в запасеVideo5 октября, 18:00 • 32641 просмотра
Актуальное
Хранитель
Фильм
Saab JAS 39 Gripen
MIM-104 Patriot
Бильд

Nvidia приближается к первой в мире рыночной капитализации в $6 трлн

Киев • УНН

 • 1218 просмотра

Акции Nvidia выросли на 28% и подняли капитализацию почти до $5,8 трлн. Компания одобрила рекордный выкуп акций на $150 млрд.

Nvidia приближается к первой в мире рыночной капитализации в $6 трлн

Nvidia Corp. находится на пороге того, чтобы стать первой компанией с рыночной капитализацией в 6 триллионов долларов. Это происходит на фоне того, как инвесторы вновь обращают внимание на производителя чипов для ИИ. Об этом УНН пишет со ссылкой на Bloomberg.

Детали 

Акции вновь достигли рекордно высокого уровня после того, как компания предоставила оптимистичный прогноз доходов и объявила о крупнейшем в истории выкупе акций, воспользовавшись оценкой, которая близка к многолетним минимумам. Эти два столпа — сильный рост и низкий мультипликатор — особенно выделяются с учетом высоких процентных ставок и вялых экономических данных, пишет издание.

"Nvidia привлекательна как с точки зрения роста, так и с точки зрения стоимости, и, похоже, является убежищем от любого ущерба, который более высокие ставки могут нанести экономике", — сказал Джим Авад, старший управляющий директор Clearstead Advisors, владеющей акциями Nvidia. "Все это делает ее настолько привлекательным предложением сейчас и местом, к которому люди должны продолжать обращаться, если у них есть опасения", — отметил он.

Акции выросли на 28% в этом году, что привело к увеличению рыночной капитализации Nvidia на 1,2 триллиона долларов, доведя ее почти до 5,8 триллиона долларов. Компания также является крупнейшим фактором 14%-ного роста индекса S&P 500 в 2026 году.

Этот шаг особенно впечатляет, учитывая, что 30 марта акции упали на 11% с начала года на фоне того, как инвесторы задались вопросами относительно сотен миллиардов долларов, потраченных на инфраструктуру для искусственного интеллекта. С тех пор настроения в отношении ИИ изменились, и теперь в центре внимания находятся более экзистенциальные вопросы о потенциальных угрозах, которые он представляет для человечества. Тем временем инфляционные риски и вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США сделали такие мегакрупные технологические компании, как Nvidia, относительно безопасными для инвесторов, пишет издание.

"По мере того как опасения относительно повышения ставок материализуются, деньги начинают перемещаться в акции этих технологических компаний с большой капитализацией, поскольку они немного более устойчивы к повышению ставок", — сказал Ларри Тентарелли из Blue Chip Daily, добавив, что сектор полупроводников также пережил восстановление, стимулированное ИИ-агентом Muse от Meta Platforms Inc. Наблюдается "значительная переориентация на полупроводниковые компании, значительная переориентация на мегакрупные компании, и оба эти фактора благоприятно сказываются на Nvidia".

Привлекательность для инвесторов была подчеркнута тем, что Nvidia разрешила дополнительные 150 миллиардов долларов в рамках своей существующей программы выкупа акций, которая, по словам главного исполнительного директора Дженсена Хуанга, "отражает нашу уверенность в долгосрочных возможностях, которые ждут впереди". До этого он назвал Nvidia "первой и единственной в мире акцией с ростом стоимости".

Уолл-стрит, как правило, любит выкупы, поскольку они представляют собой выплаты акционерам и уменьшают количество акций в обращении, обеспечивая рост прибыли на акцию. Выкуп Nvidia является уникальным среди крупных технологических компаний, которые в основном используют свои средства для расходов на искусственный интеллект, за исключением Apple Inc., пишет издание.

Выкуп "это то, что хотят видеть инвесторы", поскольку он показывает, что компания "делится богатством своих безумно высоких прибылей с инвесторами", написал аналитик Mizuho Securities Джордан Кляйн в записке для клиентов от 28 сентября.

Хотя существует аргумент, что выкуп акций — это лишь способ для компаний завысить свою прибыль на акцию без органического роста, это вряд ли относится к Nvidia. В своем предыдущем отчете производитель чипов прогнозировал, что продажи вырастут на 70% в 2028 финансовом году, что значительно превышает ожидаемый рост на 45%, отмечает издание.

"Причина, по которой компания способна осуществить этот огромный выкуп, заключается в том, что она растет настолько быстро, что у нее больше денег, чем она знает, куда направить, — сказал Авад из Clearstead. — Она остается на передовой революции искусственного интеллекта, которая не демонстрирует никаких признаков замедления, а наблюдаемый ею спрос, по-видимому, нечувствителен к росту ставок, что укрепляет уверенность в устойчивости".

Ожидается, что чистая прибыль Nvidia удвоится в 2027 финансовом году, который заканчивается в январе, а выручка вырастет на 90%. Годом ранее оба показателя выросли на 65%.

Но даже с учетом всего этого Nvidia по-прежнему отстает от всего сектора полупроводников в этом году. Индекс полупроводников Филадельфийской фондовой биржи вырос на 86% в 2026 году благодаря таким компаниям, как Micron Technology Inc., Marvell Technology Inc. и Intel Corp., акции которых подорожали более чем на 200%, несмотря на то что торгуются ниже рекордных максимумов, достигнутых в начале года.

Бум в сфере ИИ — Nvidia увеличила программу выкупа акций до рекордных $235 млрд28.09.26, 16:34 • 3439 просмотров

Юлия Шрамко

ТехнологииФинансы
ИИ (искусственный интеллект)
Intel
Федеральная резервная система
Bloomberg L.P.
Apple Inc.