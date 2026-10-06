Nvidia приближается к первой в мире рыночной капитализации в $6 трлн

Nvidia Corp. находится на пороге того, чтобы стать первой компанией с рыночной капитализацией в 6 триллионов долларов. Это происходит на фоне того, как инвесторы вновь обращают внимание на производителя чипов для ИИ. Об этом УНН пишет со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Акции вновь достигли рекордно высокого уровня после того, как компания предоставила оптимистичный прогноз доходов и объявила о крупнейшем в истории выкупе акций, воспользовавшись оценкой, которая близка к многолетним минимумам. Эти два столпа — сильный рост и низкий мультипликатор — особенно выделяются с учетом высоких процентных ставок и вялых экономических данных, пишет издание.

"Nvidia привлекательна как с точки зрения роста, так и с точки зрения стоимости, и, похоже, является убежищем от любого ущерба, который более высокие ставки могут нанести экономике", — сказал Джим Авад, старший управляющий директор Clearstead Advisors, владеющей акциями Nvidia. "Все это делает ее настолько привлекательным предложением сейчас и местом, к которому люди должны продолжать обращаться, если у них есть опасения", — отметил он.

Акции выросли на 28% в этом году, что привело к увеличению рыночной капитализации Nvidia на 1,2 триллиона долларов, доведя ее почти до 5,8 триллиона долларов. Компания также является крупнейшим фактором 14%-ного роста индекса S&P 500 в 2026 году.

Этот шаг особенно впечатляет, учитывая, что 30 марта акции упали на 11% с начала года на фоне того, как инвесторы задались вопросами относительно сотен миллиардов долларов, потраченных на инфраструктуру для искусственного интеллекта. С тех пор настроения в отношении ИИ изменились, и теперь в центре внимания находятся более экзистенциальные вопросы о потенциальных угрозах, которые он представляет для человечества. Тем временем инфляционные риски и вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США сделали такие мегакрупные технологические компании, как Nvidia, относительно безопасными для инвесторов, пишет издание.

"По мере того как опасения относительно повышения ставок материализуются, деньги начинают перемещаться в акции этих технологических компаний с большой капитализацией, поскольку они немного более устойчивы к повышению ставок", — сказал Ларри Тентарелли из Blue Chip Daily, добавив, что сектор полупроводников также пережил восстановление, стимулированное ИИ-агентом Muse от Meta Platforms Inc. Наблюдается "значительная переориентация на полупроводниковые компании, значительная переориентация на мегакрупные компании, и оба эти фактора благоприятно сказываются на Nvidia".

Привлекательность для инвесторов была подчеркнута тем, что Nvidia разрешила дополнительные 150 миллиардов долларов в рамках своей существующей программы выкупа акций, которая, по словам главного исполнительного директора Дженсена Хуанга, "отражает нашу уверенность в долгосрочных возможностях, которые ждут впереди". До этого он назвал Nvidia "первой и единственной в мире акцией с ростом стоимости".

Уолл-стрит, как правило, любит выкупы, поскольку они представляют собой выплаты акционерам и уменьшают количество акций в обращении, обеспечивая рост прибыли на акцию. Выкуп Nvidia является уникальным среди крупных технологических компаний, которые в основном используют свои средства для расходов на искусственный интеллект, за исключением Apple Inc., пишет издание.

Выкуп "это то, что хотят видеть инвесторы", поскольку он показывает, что компания "делится богатством своих безумно высоких прибылей с инвесторами", написал аналитик Mizuho Securities Джордан Кляйн в записке для клиентов от 28 сентября.

Хотя существует аргумент, что выкуп акций — это лишь способ для компаний завысить свою прибыль на акцию без органического роста, это вряд ли относится к Nvidia. В своем предыдущем отчете производитель чипов прогнозировал, что продажи вырастут на 70% в 2028 финансовом году, что значительно превышает ожидаемый рост на 45%, отмечает издание.

"Причина, по которой компания способна осуществить этот огромный выкуп, заключается в том, что она растет настолько быстро, что у нее больше денег, чем она знает, куда направить, — сказал Авад из Clearstead. — Она остается на передовой революции искусственного интеллекта, которая не демонстрирует никаких признаков замедления, а наблюдаемый ею спрос, по-видимому, нечувствителен к росту ставок, что укрепляет уверенность в устойчивости".

Ожидается, что чистая прибыль Nvidia удвоится в 2027 финансовом году, который заканчивается в январе, а выручка вырастет на 90%. Годом ранее оба показателя выросли на 65%.

Но даже с учетом всего этого Nvidia по-прежнему отстает от всего сектора полупроводников в этом году. Индекс полупроводников Филадельфийской фондовой биржи вырос на 86% в 2026 году благодаря таким компаниям, как Micron Technology Inc., Marvell Technology Inc. и Intel Corp., акции которых подорожали более чем на 200%, несмотря на то что торгуются ниже рекордных максимумов, достигнутых в начале года.

Бум в сфере ИИ — Nvidia увеличила программу выкупа акций до рекордных $235 млрд