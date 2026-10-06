Nvidia наближається до першої у світі ринкової капіталізації в $6 трлн

Nvidia Corp. знаходиться на порозі того, щоб стати першою компанією з ринковою капіталізацією в 6 трильйонів доларів. Це відбувається на тлі того, як інвестори знову звертають увагу на виробника чіпів для ШІ. Про це УНН пише з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Акції знову досягли рекордно високого рівня після того, як компанія надала оптимістичний прогноз доходів та оголосила про найбільший викуп акцій в історії, скориставшись оцінкою, яка близька до багаторічних мінімумів. Ці два стовпи — сильне зростання та дешевий мультиплікатор — виділяються, особливо враховуючи високі процентні ставки та мляві економічні дані, пише видання.

"Nvidia приваблива як з точки зору зростання, так і з точки зору вартості, і схоже, що вона є притулком від будь-якої шкоди, яку вищі ставки можуть завдати економіці", - сказав Джим Авад, старший керуючий директор Clearstead Advisors, яка володіє акціями Nvidia. "Усе це робить її такою привабливою пропозицією тут і місцем, куди люди повинні продовжувати звертатися, якщо у них є занепокоєння", - зазначив він.

Акції зросли на 28% цього року, що призвело до зростання ринкової капіталізації Nvidia на 1,2 трильйона доларів, довівши її майже до 5,8 трильйона доларів. Компанія також є найбільшим внеском у 14% зростання індексу S&P 500 у 2026 році.

Цей крок особливо вражає, враховуючи, що 30 березня акції впали на 11% за рік, на тлі того, як інвестори задалися питання щодо сотень мільярдів доларів, витрачених на інфраструктуру для штучного інтелекту. Відтоді настрої щодо ШІ змінилися, і тепер у центрі уваги перебувають більш екзистенційні питання щодо потенційних загроз, які він становить для людства. Тим часом, інфляційні ризики та ймовірність підвищення відсоткових ставок Федеральною резервною системою США зробили такі мегакапіталізовані технологічні компанії, як Nvidia, відносно безпечними для інвесторів, пише видання.

"У міру того, як побоювання щодо підвищення ставок матеріалізуються, гроші починають переміщуватися в акції цих технологічних компаній з великою капіталізацією, оскільки вони трохи більш стійкі до підвищення ставок", — сказав Ларрі Тентареллі з Blue Chip Daily, додавши, що сектор напівпровідників також зазнав відновлення, стимульованого ШІ-агентом Muse від Meta Platforms Inc. Спостерігається "значна переорієнтація на напівпровідникові компанії, значна переорієнтація на мегакапіталізовані компанії, і обидва ці фактори сприятливо позначаються на Nvidia".

Привабливість для інвесторів була підкреслена тим, що Nvidia дозволила додаткові 150 мільярдів доларів у межах своєї існуючої програми викупу акцій, яка, за словами головного виконавчого директора Дженсена Хуанга, "відображає нашу впевненість у довгострокових можливостях, що попереду". До цього він назвав Nvidia "першою та єдиною у світі акцією зі зростанням вартості".

Волл-стріт, як правило, любить викупи, оскільки вони представляють собою виплати акціонерам та зменшують кількість акцій, що перебувають в обігу, забезпечуючи підвищення прибутку на акцію. Викуп Nvidia є унікальним серед великих технологічних компаній, які в основному використовують свої кошти для витрат на штучний інтелект, за винятком Apple Inc., пише видання.

Викуп "це те, що хочуть бачити інвестори", оскільки це показує, що компанія "ділиться багатством своїх шалено високих прибутків з інвесторами", написав аналітик Mizuho Securities Джордан Кляйн у записці для клієнтів від 28 вересня.

Хоча існує аргумент, що викуп акцій – це лише спосіб для компаній завищити свій прибуток на акцію без органічного зростання, це навряд чи стосується Nvidia. У своєму попередньому звіті виробник чіпів прогнозував, що продажі зростуть на 70% у 2028 фінансовому році, що значно перевищує очікуване зростання на 45%, зазначає видання.

"Причина, чому компанія здатна здійснити цей величезний викуп, полягає в тому, що вона зростає так швидко, що має більше грошей, ніж знає, куди їх подіти, - сказав Авад з Clearstead. - Вона залишається на передовій революції штучного інтелекту, яка не показує жодних ознак спаду, а попит, який вона спостерігає, здається нечутливим до зростання ставок, що додає впевненості в стійкості".

Очікується, що чистий прибуток Nvidia подвоїться у 2027 фінансовому році, який закінчується в січні, а дохід зросте на 90%. Рік тому обидва показники зросли на 65%.

Але навіть з огляду на все це, Nvidia все ще відстає від загального сектору напівпровідників цього року. Індекс напівпровідників Філадельфійської фондової біржі зріс на 86% у 2026 році завдяки таким компаніям, як Micron Technology Inc., Marvell Technology Inc. та Intel Corp., ціни на акції яких зросли більш ніж на 200%, навіть попри те, що вони торгуються нижче рекордних максимумів, досягнутих на початку року.

Бум у сфері ШІ - Nvidia збільшила програму викупу акцій до рекордних $235 млрд