Бум у сфері ШІ - Nvidia збільшила програму викупу акцій до рекордних $235 млрд

$44.840.1351.140.01
ukenru
13:51 • 1902 перегляди
Федерація шахів закликає СБУ порушити справу про держзраду проти Подоляка через його призначення у керівництво FIDEPhotoVideo
13:03 • 16529 перегляди
Без опадів і до +23° - якою буде погода в Україні 29 вересняPhoto
11:21 • 41825 перегляди
По центру Києва вдарив ворожий дрон: сталася пожежа у НАН, щонайменше одна загибла і травмованіPhoto
10:55 • 33484 перегляди
Пільгові ціни на газ збережуть фактично до кінця опалювального сезону - чого очікувати далі
09:27 • 31942 перегляди
Російський ВПК, нафтові об'єкти і не тільки - Зеленський розкрив географію нових уражень по ворогуVideo
Ексклюзив
09:18 • 58634 перегляди
Підробка медичних документів: чому клініка Odrex не надала Департаменту Одеської ОВА історію хвороби померлого пацієнта?
08:57 • 24099 перегляди
Каллас закликала країни ЄС передати Україні ППО із запасів - яку схему пропонує з ракетами до Patriot
28 вересня, 07:43 • 21451 перегляди
"Противник проспав справжній удар": Третій армійський корпус заявив про звільнення ще 51 км² на Лиманському напрямкуVideo
Ексклюзив
28 вересня, 07:17 • 53001 перегляди
Астропрогноз на 28 вересня - 4 жовтня: один із напруженіших тижнів року, ретроградна Венера та важливий період для України
28 вересня, 05:59 • 16405 перегляди
ЄС готує "дорожні карти" вступу для України та ще трьох країн - Politico
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+19°
3.7м/с
49%
757мм
Популярнi новини
У краснодарському краї після атаки дронів загорілася нафтобаза "Едельвейс-95" – ASTRAPhotoVideo28 вересня, 04:31 • 28844 перегляди
"АТЕШ" заявив про тисячі втрат і випадки самогубств у російській дивізії, яка наступає на Запоріжжі28 вересня, 04:46 • 36493 перегляди
Південна Корея вимагає від України пояснень через полонених КНДР28 вересня, 05:43 • 35829 перегляди
Румунія піднімала F-16 через порушення повітряного простору на тлі атаки рф на ОдещинуPhotoVideo28 вересня, 06:18 • 4276 перегляди
Ще один удар по центру Києва - є приліт у медцентр "Добробут"Video12:48 • 14793 перегляди
Публікації
Федерація шахів закликає СБУ порушити справу про держзраду проти Подоляка через його призначення у керівництво FIDEPhotoVideo13:51 • 1988 перегляди
Підробка медичних документів: чому клініка Odrex не надала Департаменту Одеської ОВА історію хвороби померлого пацієнта?
Ексклюзив
09:18 • 58654 перегляди
Астропрогноз на 28 вересня - 4 жовтня: один із напруженіших тижнів року, ретроградна Венера та важливий період для України
Ексклюзив
28 вересня, 07:17 • 53013 перегляди
Лісові пожежі в Європі стають складнішими: як український авіаоператор працює у ГреціїPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 07:05 • 120127 перегляди
Яйця, цукор та м’ясо дорожчають: як змінилися ціни на продукти у вересні25 вересня, 18:32 • 137663 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Віктор Орбан
Ірина Мудра
Актуальні місця
Україна
Брюссель
Дніпро (місто)
Донецька область
Харків
Реклама
УНН Lite
Колишня дівчина сина Сінді Кроуфорд вперше висловилася після його раптової смерті у 27 років28 вересня, 00:05 • 54082 перегляди
Останні дні Курта Кобейна згадали напередодні вручення Nirvana нагороди MTV27 вересня, 23:06 • 51563 перегляди
Ріанна показала раніше невідомі фото доньки Рокі на її перший день народженняPhoto27 вересня, 22:05 • 48809 перегляди
У Лос-Анджелесі стартувала церемонія MTV VMAs 202627 вересня, 21:01 • 48734 перегляди
Стали відомі моторошні деталі загибелі путініста сергія сосєдова27 вересня, 02:06 • 60146 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Опалення
Ракетний комплекс "Панцир"
MIM-104 Patriot
Соціальна мережа

Бум у сфері ШІ - Nvidia збільшила програму викупу акцій до рекордних $235 млрд

Київ • УНН

 • 544 перегляди

Nvidia додала $150 млрд до програми викупу акцій, збільшивши її загальний ліміт до $235 млрд до 2028 фінансового року. Акції компанії зросли більш ніж на 20% від початку року.

Бум у сфері ШІ - Nvidia збільшила програму викупу акцій до рекордних $235 млрд
REUTERS/Dado Ruvic

Компанія Nvidia (NVDA.O) збільшила обсяг дозволеного викупу власних акцій на 150 мільярдів доларів, перевершивши показник у 110 мільярдів доларів, затверджений Apple (AAPL.O) у 2024 році, і встановивши таким чином рекорд за масштабом розширення програми зворотного викупу акцій, передає УНН із посиланням на Reuters.

Видання зауважує, що це додаткове рішення збільшує загальний обсяг коштів, доступних Nvidia для викупу акцій, до 235 мільярдів доларів. Компанія планує використати цей ресурс протягом періоду, що охоплює фінансовий рік, який завершується у 2028 році, оскільки стрімке зростання попиту на технології навчання та використання (інференсу) штучного інтелекту сприяє активному генеруванню грошових коштів.

Nvidia працюватиме з виробниками людиноподібних роботів зі США та Європи, окрім китайської Unitree – Reuters01.06.26, 16:45 • 4320 переглядiв

Акції Nvidia, що базується в Санта-Кларі (штат Каліфорнія), зросли на 1,2% на премаркеті. З початку року і до закриття торгів у п'ятницю вартість акцій компанії збільшилася більш ніж на 20%.

Наразі акції Nvidia торгуються за ціною, що приблизно в 16,5 раза перевищує прогнозований прибуток на наступні 12 місяців. За даними LSEG, це найнижчий показник із січня 2015 року, який значно поступається середньому значенню за 15 років (яке становить 30). Деякі аналітики вбачають у цьому ознаку того, що темпи зростання очікуваного прибутку сповільнюються.

Це оголошення з'явилося після періоду, коли загальні обсяги зворотного викупу акцій на ринку скоротилися приблизно на 50% у період із липня до 23 вересня.

"Наші можливості генерувати грошові кошти дозволяють нам інвестувати в технології, що сприяють цій трансформації, а також повертати капітал акціонерам", — зазначив у своїй заяві генеральний директор компанії Дженсен Хуанг.

Apple обігнала Nvidia та знову стала найдорожчою компанією у світі18.07.26, 01:16 • 4780 переглядiв

Минулого місяця Nvidia спрогнозувала зростання виручки приблизно на 70% у 2028 фінансовому році, заспокоївши інвесторів, які сумнівалися, як довго може тривати сплеск витрат на штучний інтелект після років стрімкого зростання.

Компанія також інвестує в стартапи у сфері штучного інтелекту та хмарних провайдерів, що викликає запитання в деяких інвесторів щодо того, чи не підтримує таке фінансування опосередковано попит на власні чипи Nvidia.

Квартал, що завершився в липні, Nvidia закінчила з показником грошових коштів та їхніх еквівалентів на рівні 22,44 мільярда доларів.

Антоніна Туманова

ЕкономікаТехнології
ШІ (штучний інтелект)
Reuters
Каліфорнія
Apple