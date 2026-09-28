Бум у сфері ШІ - Nvidia збільшила програму викупу акцій до рекордних $235 млрд

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Компанія Nvidia (NVDA.O) збільшила обсяг дозволеного викупу власних акцій на 150 мільярдів доларів, перевершивши показник у 110 мільярдів доларів, затверджений Apple (AAPL.O) у 2024 році, і встановивши таким чином рекорд за масштабом розширення програми зворотного викупу акцій, передає УНН із посиланням на Reuters.

Видання зауважує, що це додаткове рішення збільшує загальний обсяг коштів, доступних Nvidia для викупу акцій, до 235 мільярдів доларів. Компанія планує використати цей ресурс протягом періоду, що охоплює фінансовий рік, який завершується у 2028 році, оскільки стрімке зростання попиту на технології навчання та використання (інференсу) штучного інтелекту сприяє активному генеруванню грошових коштів.

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Акції Nvidia, що базується в Санта-Кларі (штат Каліфорнія), зросли на 1,2% на премаркеті. З початку року і до закриття торгів у п'ятницю вартість акцій компанії збільшилася більш ніж на 20%.

Наразі акції Nvidia торгуються за ціною, що приблизно в 16,5 раза перевищує прогнозований прибуток на наступні 12 місяців. За даними LSEG, це найнижчий показник із січня 2015 року, який значно поступається середньому значенню за 15 років (яке становить 30). Деякі аналітики вбачають у цьому ознаку того, що темпи зростання очікуваного прибутку сповільнюються.

Це оголошення з'явилося після періоду, коли загальні обсяги зворотного викупу акцій на ринку скоротилися приблизно на 50% у період із липня до 23 вересня.

"Наші можливості генерувати грошові кошти дозволяють нам інвестувати в технології, що сприяють цій трансформації, а також повертати капітал акціонерам", — зазначив у своїй заяві генеральний директор компанії Дженсен Хуанг.

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Минулого місяця Nvidia спрогнозувала зростання виручки приблизно на 70% у 2028 фінансовому році, заспокоївши інвесторів, які сумнівалися, як довго може тривати сплеск витрат на штучний інтелект після років стрімкого зростання.

Компанія також інвестує в стартапи у сфері штучного інтелекту та хмарних провайдерів, що викликає запитання в деяких інвесторів щодо того, чи не підтримує таке фінансування опосередковано попит на власні чипи Nvidia.

Квартал, що завершився в липні, Nvidia закінчила з показником грошових коштів та їхніх еквівалентів на рівні 22,44 мільярда доларів.