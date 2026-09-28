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Бум в сфере ИИ — Nvidia увеличила программу выкупа акций до рекордных $235 млрд

Киев • УНН

 • 1290 просмотра

Nvidia добавила $150 млрд к программе выкупа акций, увеличив её общий лимит до $235 млрд до 2028 финансового года. Акции компании выросли более чем на 20% с начала года.

Бум в сфере ИИ — Nvidia увеличила программу выкупа акций до рекордных $235 млрд
REUTERS/Dado Ruvic

Компания Nvidia (NVDA.O) увеличила объем разрешенного выкупа собственных акций на 150 миллиардов долларов, превысив показатель в 110 миллиардов долларов, утвержденный Apple (AAPL.O) в 2024 году, и установив таким образом рекорд по масштабу расширения программы обратного выкупа акций, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Издание отмечает, что это дополнительное решение увеличивает общий объем средств, доступных Nvidia для выкупа акций, до 235 миллиардов долларов. Компания планирует использовать этот ресурс в течение периода, охватывающего финансовый год, который завершается в 2028 году, поскольку стремительный рост спроса на технологии обучения и использования (инференса) искусственного интеллекта способствует активной генерации денежных средств.

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Акции Nvidia, базирующейся в Санта-Кларе (штат Калифорния), выросли на 1,2% на премаркете. С начала года и до закрытия торгов в пятницу стоимость акций компании увеличилась более чем на 20%.

В настоящее время акции Nvidia торгуются по цене, примерно в 16,5 раза превышающей прогнозируемую прибыль на следующие 12 месяцев. По данным LSEG, это самый низкий показатель с января 2015 года, который значительно уступает среднему значению за 15 лет (30). Некоторые аналитики усматривают в этом признак того, что темпы роста ожидаемой прибыли замедляются.

Это объявление появилось после периода, когда общие объемы обратного выкупа акций на рынке сократились примерно на 50% в период с июля по 23 сентября.

"Наши возможности генерировать денежные средства позволяют нам инвестировать в технологии, способствующие этой трансформации, а также возвращать капитал акционерам", — отметил в своем заявлении генеральный директор компании Дженсен Хуанг.

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В прошлом месяце Nvidia спрогнозировала рост выручки примерно на 70% в 2028 финансовом году, успокоив инвесторов, которые сомневались в том, как долго может продолжаться всплеск расходов на искусственный интеллект после нескольких лет стремительного роста.

Компания также инвестирует в стартапы в сфере искусственного интеллекта и поставщиков облачных услуг, что вызывает у некоторых инвесторов вопросы о том, не поддерживает ли такое финансирование косвенно спрос на собственные чипы Nvidia.

Квартал, завершившийся в июле, Nvidia закончила с показателем денежных средств и их эквивалентов на уровне 22,44 миллиарда долларов.

Антонина Туманова

ЭкономикаТехнологии
ИИ (искусственный интеллект)
Reuters
Калифорния
Apple Inc.