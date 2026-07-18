Apple обогнала Nvidia и снова стала самой дорогой компанией в мире

Американская корпорация Apple вернула себе статус самой дорогой компании мира, опередив производителя чипов Nvidia. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По состоянию на пятницу рыночная стоимость Apple составляла 4,88 трлн долларов, тогда как капитализация Nvidia сократилась до примерно 4,86 трлн долларов после падения акций компании на 3,5%.

Apple считалась отстающей компанией в гонке искусственного интеллекта, поскольку она не тратила деньги на разработку моделей, но теперь это восприятие изменилось – сказал главный инвестиционный директор BRI Wealth Management Тони Медоуз.

По данным Reuters, Apple впервые с апреля прошлого года вернулась на первое место. Агентство связывает смену лидера с переоценкой инвесторами перспектив развития технологий искусственного интеллекта.

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