Ультиматум Apple от РФ: Кремль готовит предпосылки для легализации цифрового занавеса
Киев • УНН
Требования антимонопольной службы РФ к Apple могут быть частью схемы блокировки устройств. Отмечается, что невыполнение ультиматума грозит штрафами и полным запретом гаджетов в РФ.
Ультиматум Федеральной антимонопольной службы РФ компании Apple может вписываться в схему Кремля по построению цифрового занавеса. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что 15 июля истек дедлайн ультиматума регулятора об обязательной установке российского софта на iOS. При этом невыполнение требований грозит американской корпорации миллиардными штрафами, а для пользователей — перспективой полной блокировки устройств.
Российская власть прекрасно понимает, что прямой запрет гаджетов Apple вызовет яростное сопротивление населения, которое ценит привычный цифровой комфорт выше пропаганды. Поэтому власть сознательно подводит ситуацию к точке, когда блокировка устройств Apple в РФ станет "закономерным шагом"
В ЦПД указывают, что логика здесь проста: сначала выставить западному техногиганту нереалистичные требования, которые нарушают базовую архитектуру безопасности iOS и санкции, а затем — "выдоить" миллиардные штрафы из компании за их невыполнение. Когда же Apple откажется идти на компромиссы и платить фиктивные взыскания, власть с "чистой совестью" заблокирует устройства.
"Это позволило бы Кремлю представить блокировку не как цифровую диктатуру или усиление цензуры, а как "вынужденную меру" в ответ на игнорирование закона иностранной корпорацией. Таким образом создается "алиби" для внутреннего потребителя", - резюмируют в ЦПД.
Напомним
Масштабный сбой в работе Google, Apple, Samsung и GitHub в России может свидетельствовать о подготовке к новым блокировкам. В ЦПД считают это тестированием оборудования для фильтрации трафика.
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