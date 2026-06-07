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Financial Times

Apple удалила российский мессенджер Мах и лишила доступа 20 миллионов пользователей

Киев • УНН

 • 574 просмотра

Apple удалила мессенджер Мах из-за санкций, что лишило доступа 20 миллионов пользователей в РФ. Это решение существенно снижает эффективность российской пропаганды.

Apple удалила российский мессенджер Мах и лишила доступа 20 миллионов пользователей

российская пропаганда и чиновники очень болезненно отреагировали на решение компании Apple без предупреждений удалить государственный мессенджер Мах из своего магазина приложений. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.

Детали

Отмечается, что это решение в Apple объяснили соблюдением санкционного законодательства, за что теперь в россии компанию называют "врагами", но признают, что решить эту "проблему" не могут.

Мессенджер Мах в россии создали как один из важных инструментов продвижения пропаганды и контроля за интернетом и населением. Впрочем, из-за решения американского гиганта мессенджер, который власти принудительно навязывают россиянам, для более чем 20 млн пользователей в рф стал недоступен, что существенно снижает эффективность пропаганды

- констатируют в ЦПД.

Там указывают, что пока власти в рф создают "цифровой железный занавес", ограничивают интернет и выстраивают системы тотального контроля за населением, ru-пропаганда пытается убедить людей, что рф - технологически передовая и самодостаточная страна.

"Однако реальная технологическая отсталость делает даже пропаганду в рф зависимой от решений "враждебных компаний", - резюмируют в ЦПД.

Напомним

россия вышла в мировые лидеры по количеству удаленных приложений из App Store, уверенно опуская цифровой "железный занавес".

Школы на оккупированных территориях заставляют переходить на мессенджер MAX - Центр нацсопротивления01.03.26, 18:34 • 10159 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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